03/03/2026

EU – Armenia

Ինչու է Խաչատուր Սուքիասյանն իր հաշվին արձակուրդներ վերցնում

infomitk@gmail.com 03/03/2026 1 min read

Խաչատուր Սուքիասյանը, ԱԺ նախագահի կարգա­դրությամբ, մարտի 2-9-ը գտնվելու է չվճարվող արձակուրդում:

Հրապարակ թերթը գրել է․ Երեկ խոսում էին, որ գործարարն այս օրերին Դուբայում է եւ, պատերազմով պայմանավորված, չի կարողանում դուրս գալ երկրի տարածքից, ինչպես մեր շատ հայրենակիցներ։

Ուշագրավ է, որ փետրվարին էլ Սուքիասյանն իր հաշվին արձակուրդ էր մեկնել՝ փետրվարի 9-17-ը։

Ըստ ամենայնի՝ հաջորդ խորհրդարանում չառաջադրված պատգամավորը որոշել է ամբողջությամբ վերադառնալ բիզնես գործունեության եւ այս փուլից սկսած՝ արդեն սկսել է դրանով զբաղվել։

Բաց մի թողեք

1 min read

Երեւի օնլայն տեսահարթակներից տեսել են, որ մենք գտնվում ենք իրենց բնակավայրերում, եւ խնդրում են, որ հանդիպենք

03/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ բացատրություն կարող է լինել Իրանի Մինաբա քաղաքում աղջիկների դպրոցի ռմբակոծումը

03/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախարար Ավանեսյանը Հակակոռուպցիոն դատարան է գնացել «Քովիդի գործով»

03/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պենտագոնում իրարանցում է սկսվել Իրանի հակահարվածից հետո․ Washington Post

03/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ոչ թե խոշտանգողին են պատժում, այլ տեսանկարողին. Լուսանկար

03/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մարտ ամսին 9 օր ոչ աշխատանքային կլինի

03/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատկերացրեք, որ դուք լռեցնում եք ձեր նպատակները․ Մարիամ Փաշինյանը «սեր է խոստովանել» Լոգանին․ Լուսանկար

03/03/2026 infomitk@gmail.com