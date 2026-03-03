03/03/2026

EU – Armenia

Նախարար Ավանեսյանը Հակակոռուպցիոն դատարան է գնացել «Քովիդի գործով»

infomitk@gmail.com 03/03/2026 1 min read

Բացառիկ տեղեկություններով՝ ՀՀ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը օրերս ներկայացել է Հակակոռուպցիոն դատարան և հարցաքննվել «Քովիդ-19-ի գործով» քննվող քրեական վարույթի շրջանակում։

«Ժողովուրդ»-ի աղբյուրների փոխանցմամբ՝ նախարարը դատարանից երկու անգամ ծանուցում է ստացել, սակայն զբաղվածության պատճառով այս ընթացքում չի ներկայացել։ Ի վերջո, օրերս Ավանեսյանը ներկայացել է դատարան և ցուցմունք տվել։ Թե ինչ բովանդակություն են ունեցել Ավանեսյանի ցուցմունքները և ինչ զարգացումներ կարձանագրվեն գործով, առայժմ պաշտոնապես չի հաղորդվում։

Միայն հայտնենք, որ գործը քննվում է դատավոր Մերի Մոսինյանի նախագահությամբ։

Խոսքը վերաբերում է 2020 թվականին համավարակի ընթացքում իրականացված գործընթացներին և չարաշահումներին։ Այդ ժամանակ Անահիտ Ավանեսյանը զբաղեցնում էր առողջապահության փոխնախարարի պաշտոնը և հանդիսանում էր այն ժամանակվա նախարար Արսեն Թորոսյանի ենթական։

Առաջիկայում նույն գործով նախատեսվում է նաև Արսեն Թորոսյանի հարցաքննությունը։ Վերջինս համավարակի տարիներին ղեկավարում էր առողջապահության նախարարությունը, և հանրային դաշտում նրա հասցեին հնչել են սուր ու աղմկահարույց մեղադրանքներ՝ կապված համավարակի կառավարման և մահացության ցուցանիշների հետ։ Անգամ նրան «մահվան նախարար» պիտակն են տվել»։

