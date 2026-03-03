Նախարար Ավանեսյանը Հակակոռուպցիոն դատարան է գնացել «Քովիդի գործով»

Բացառիկ տեղեկություններով՝ ՀՀ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը օրերս ներկայացել է Հակակոռուպցիոն դատարան և հարցաքննվել «Քովիդ-19-ի գործով» քննվող քրեական վարույթի շրջանակում։
«Ժողովուրդ»-ի աղբյուրների փոխանցմամբ՝ նախարարը դատարանից երկու անգամ ծանուցում է ստացել, սակայն զբաղվածության պատճառով այս ընթացքում չի ներկայացել։ Ի վերջո, օրերս Ավանեսյանը ներկայացել է դատարան և ցուցմունք տվել։ Թե ինչ բովանդակություն են ունեցել Ավանեսյանի ցուցմունքները և ինչ զարգացումներ կարձանագրվեն գործով, առայժմ պաշտոնապես չի հաղորդվում։
Միայն հայտնենք, որ գործը քննվում է դատավոր Մերի Մոսինյանի նախագահությամբ։
Խոսքը վերաբերում է 2020 թվականին համավարակի ընթացքում իրականացված գործընթացներին և չարաշահումներին։ Այդ ժամանակ Անահիտ Ավանեսյանը զբաղեցնում էր առողջապահության փոխնախարարի պաշտոնը և հանդիսանում էր այն ժամանակվա նախարար Արսեն Թորոսյանի ենթական։
Առաջիկայում նույն գործով նախատեսվում է նաև Արսեն Թորոսյանի հարցաքննությունը։ Վերջինս համավարակի տարիներին ղեկավարում էր առողջապահության նախարարությունը, և հանրային դաշտում նրա հասցեին հնչել են սուր ու աղմկահարույց մեղադրանքներ՝ կապված համավարակի կառավարման և մահացության ցուցանիշների հետ։ Անգամ նրան «մահվան նախարար» պիտակն են տվել»։
Բաց մի թողեք
Ինչու է Խաչատուր Սուքիասյանն իր հաշվին արձակուրդներ վերցնում
Երեւի օնլայն տեսահարթակներից տեսել են, որ մենք գտնվում ենք իրենց բնակավայրերում, եւ խնդրում են, որ հանդիպենք
Ի՞նչ բացատրություն կարող է լինել Իրանի Մինաբա քաղաքում աղջիկների դպրոցի ռմբակոծումը