06/03/2026

EU – Armenia

«Դէկավվա» հիմնադրամը մեկնարկում է «Ծաղկեցրու» արշավը՝ գյուղաբնակ կանանց հզորացման համար. Լուսանկարներ

06/03/2026

«Դէկավվա» բարեգործական հիմնադրամը հայտարարում է «Ծաղկեցրու» սոցիալական արշավի մեկնարկի մասին, որն անցկացվելու է Մարտի 8-ից Ապրիլի 7-ը:

Արշավն իրականացվում է «Հարեհաս» սոցիալ-կրթական ծրագրի շրջանակում և ուղղված է Հայաստանի գյուղական համայնքներում բնակվող կանանց աջակցությանն ու հզորացմանը:

Արշավի հիմնական նպատակն է աջակցել և հզորացնել գյուղական համայնքներում բնակվող կանանց՝ վերջիններիս համար հասանելի դարձնելով կրթական, սոցիալական և տնտեսական ռեսուրսները: Արշավի ընթացքում հավաքագրված միջոցները կուղղվեն Զառ, Վահրամաբերդ կամ Ծովակ գյուղերից երկուսի զարգացմանը՝ ըստ կարիքների գնահատման արդյունքների:

Արդյունքում 40-60 կին կստանան այլընտրանքային կրթություն և կլինեն մրցունակ, 200-300 ընտանիքի անդամ կունենան նոր հնարավորություններ և կկառուցեն ավելի բարեկեցիկ կյանք, 35-40 համայնքային նախագծեր և բիզնեսներ կյանքի կկոչվեն՝ ապահովելով նոր աշխատատեղեր համայնքի բնակիչների համար, իսկ համայնքները կանցնեն սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացում։

«Ցանկացած չափի ներդրում կարևոր է: Եթե կիսում եք Հայաստանի գյուղական համայնքների զարգացման տեսլականը, կարող եք միանալ «Ծաղկեցրու» գարնանային արշավին: Արշավի ընթացքում հրապարակվելու են միջանկյալ հաշվետվություններ, իսկ ավարտին կներկայացվի ամբողջական հաշվետվություն», – նշել է «Դէկավվա» բարեգործական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Ադրիաննա Մարությանը։

Արդեն իսկ իրականացված ծրագրերի մասին կարող եք տեղեկանալ հիմնադրամի պաշտոնական էջից և սոցիալական ցանցերից։

