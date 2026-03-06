«Դէկավվա» հիմնադրամը մեկնարկում է «Ծաղկեցրու» արշավը՝ գյուղաբնակ կանանց հզորացման համար. Լուսանկարներ

«Դէկավվա» բարեգործական հիմնադրամը հայտարարում է «Ծաղկեցրու» սոցիալական արշավի մեկնարկի մասին, որն անցկացվելու է Մարտի 8-ից Ապրիլի 7-ը:
Արշավն իրականացվում է «Հարեհաս» սոցիալ-կրթական ծրագրի շրջանակում և ուղղված է Հայաստանի գյուղական համայնքներում բնակվող կանանց աջակցությանն ու հզորացմանը:
Արշավի հիմնական նպատակն է աջակցել և հզորացնել գյուղական համայնքներում բնակվող կանանց՝ վերջիններիս համար հասանելի դարձնելով կրթական, սոցիալական և տնտեսական ռեսուրսները: Արշավի ընթացքում հավաքագրված միջոցները կուղղվեն Զառ, Վահրամաբերդ կամ Ծովակ գյուղերից երկուսի զարգացմանը՝ ըստ կարիքների գնահատման արդյունքների:
Արդյունքում 40-60 կին կստանան այլընտրանքային կրթություն և կլինեն մրցունակ, 200-300 ընտանիքի անդամ կունենան նոր հնարավորություններ և կկառուցեն ավելի բարեկեցիկ կյանք, 35-40 համայնքային նախագծեր և բիզնեսներ կյանքի կկոչվեն՝ ապահովելով նոր աշխատատեղեր համայնքի բնակիչների համար, իսկ համայնքները կանցնեն սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացում։
«Ցանկացած չափի ներդրում կարևոր է: Եթե կիսում եք Հայաստանի գյուղական համայնքների զարգացման տեսլականը, կարող եք միանալ «Ծաղկեցրու» գարնանային արշավին: Արշավի ընթացքում հրապարակվելու են միջանկյալ հաշվետվություններ, իսկ ավարտին կներկայացվի ամբողջական հաշվետվություն», – նշել է «Դէկավվա» բարեգործական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Ադրիաննա Մարությանը։
Արդեն իսկ իրականացված ծրագրերի մասին կարող եք տեղեկանալ հիմնադրամի պաշտոնական էջից և սոցիալական ցանցերից։
