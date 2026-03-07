07/03/2026

EU – Armenia

Ինչ-որ մի շատ լավ տեղեկացված աղբյուր հուշում է, որ այս պահին իրական տոկոսները հետևյալն են

infomitk@gmail.com 07/03/2026 1 min read

ՔՊ – 18.8, Ուժեղ Հայաստան – 14.3, ԲՀԿ – 11.7, Հայաստան դաշինք – 8.2, Արման Թաթոյան – 2.8 ԴՕԿ – 2.7 , Հսնրապետություն – 1.7 և այլն։

Չգիտես ինչու, ինչ-որ մի շատ լավ տեղեկացված աղբյուր ինձ հուշում է, որ այս պահին իրական թվերը հետևյալն են։

Իսկ մնացած հետևությունները թողնում եմ ձեզ…

Արման Աբովյանի ֆեյսբուքյան էջից

Բաց մի թողեք

1 min read

«Դաչա 2»-ի սոցհարցումները

06/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Երաշխավորված խաղաղություն․ Հայաստանի միակ ընտրությունը

06/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ընդամենը մեկ ԱԹՍ չեզոքացնելու ունակություն չունեցող Բաքվի բшրբարոսական վարչախբի պարագլուխը uպառնում է հաղթել Իրանին

06/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Շեքսպիրի Համլետը՝ Գր․ Խաչատրյանի բեմադրմամբ ու Լիդիա Գրիգորյանի խաղով․ Լուսանկարներ

07/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպայում ոչ ոք չի ծիծաղում. Մենք խաչակրաց արշավանք ենք իրականացնում, դուք վճարում եք․ Դոնալդ Թրամփ

07/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփի Իրանին ուղղված հարվածները Մելոնիին գլխացավ են պատճառում Իտալիայի ճգնաժամային հանրաքվեից առաջ

07/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ անդամ երկրները վախեցած են համառորեն բարձր գներից և Մերձավոր Արևելքում նոր պատերազմից

07/03/2026 infomitk@gmail.com