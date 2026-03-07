Ինչ-որ մի շատ լավ տեղեկացված աղբյուր հուշում է, որ այս պահին իրական տոկոսները հետևյալն են

ՔՊ – 18.8, Ուժեղ Հայաստան – 14.3, ԲՀԿ – 11.7, Հայաստան դաշինք – 8.2, Արման Թաթոյան – 2.8 ԴՕԿ – 2.7 , Հսնրապետություն – 1.7 և այլն։
Չգիտես ինչու, ինչ-որ մի շատ լավ տեղեկացված աղբյուր ինձ հուշում է, որ այս պահին իրական թվերը հետևյալն են։
Իսկ մնացած հետևությունները թողնում եմ ձեզ…
Արման Աբովյանի ֆեյսբուքյան էջից
Բաց մի թողեք
«Դաչա 2»-ի սոցհարցումները
«Երաշխավորված խաղաղություն․ Հայաստանի միակ ընտրությունը
Ընդամենը մեկ ԱԹՍ չեզոքացնելու ունակություն չունեցող Բաքվի բшրբարոսական վարչախբի պարագլուխը uպառնում է հաղթել Իրանին