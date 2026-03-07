Մոլոտովի կոկտեյլ, հայտնի որպես բենզինով պայթուցիկ․ԱԱԾ շենքը հրկիզելու համար ինչ է օգտագործվել

ԱԱԾ շենքի վրա վառվող առարկաներ նետելու կասկածանքով ձերբակալվել է մեկ անձ։
ArmLur.am-ին հայտնի է դարձել, թե ձերբակալված անձը կոնկրետ ինչ է նետել ԱԱԾ շենքի վրա ու ցանկացել հրկիզել ԱԱԾ շենքը։
Մասնավորապես՝ ձերբակալված անձը նետել է շենքի վրա Մոլոտովի կոկտեյլ, հայտնի նաև որպես բենզինով պայթուցիկ, շշառումբ, աղքատի նռնակ, կրակային պայթուցիկ կամ պարզապես Մոլոտով։ Անվանումն օգտագործվում է մի շարք ինքնաշեն հրդեհ առաջացնող պայթուցիկ նյութերի համար։ Վերջինս ձերբակալված է։
