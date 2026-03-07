07/03/2026

EU – Armenia

Մոլոտովի կոկտեյլ, հայտնի որպես բենզինով պայթուցիկ․ԱԱԾ շենքը հրկիզելու համար ինչ է օգտագործվել

infomitk@gmail.com 07/03/2026 1 min read

ԱԱԾ շենքի վրա վառվող առարկաներ նետելու կասկածանքով ձերբակալվել է մեկ անձ։

ArmLur.am-ին հայտնի է դարձել, թե ձերբակալված անձը կոնկրետ ինչ է նետել ԱԱԾ շենքի վրա ու ցանկացել հրկիզել ԱԱԾ շենքը։

Մասնավորապես՝ ձերբակալված անձը նետել է շենքի վրա Մոլոտովի կոկտեյլ, հայտնի նաև որպես բենզինով պայթուցիկ, շշառումբ, աղքատի նռնակ, կրակային պայթուցիկ կամ պարզապես Մոլոտով։ Անվանումն օգտագործվում է մի շարք ինքնաշեն հրդեհ առաջացնող պայթուցիկ նյութերի համար։ Վերջինս ձերբակալված է։

Բաց մի թողեք

1 min read

Աշխատակիցների բանկային քարտերը հավաքել են. գործարար Արման Հակոբջանյանի նոր բարքերը. Լուսանկար

07/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Թվեր կրակելու» մեկնարկը տրված է. որտե՞ղ են արվել հարցումները

07/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կանանց տոնի առթիվ տղամարդիկ էլ են պարգևավճար ստացել

07/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կա 5 վիրավոր․ Վանաձոր-Դիլիջան ավտոճանապարհին 29-ամյա վարորդը «УАЗ 469»-ով բախվել է ձնակույտին և կողաշրջվել. Լուսանկար

07/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանի բարձր ռիսկային ռազմավարությունը Մերձավոր Արևելքում անսահմանափակ պատերազմի համար. WSJ

07/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելա – ամերիկա – թուրքական պայմանավորվածություններ՝ քրդերի գործոնն ակտիվացնում են

07/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախիջևանը Իրանի դեմ «ցամաքային հարձակման բացառիկ հարթակ է

07/03/2026 infomitk@gmail.com