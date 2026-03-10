10/03/2026

EU – Armenia

Իրանի դեսպանը կանչվել է Թուրքիայի ԱԳՆ. Անկարան և Բաքուն մշտական կապի մեջ են․ Էրդողան

infomitk@gmail.com 10/03/2026 1 min read

Անկարայում Իրանի դեսպան Մոհամմադ Հասան Հաբիբուլլազադեն կանչվել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարություն՝ երկրի օդային տարածքում տեղի ունեցած հերթական միջադեպի կապակցությամբ։

Այս մասին հաղորդել է NTV հեռուստաալիքը՝ հղում անելով գերատեսչության աղբյուրին։

Նշվում է, որ դիվանագետին է փոխանցվել Անկարայի մտահոգությունը՝ Թուրքիայի ուղղությամբ ևս մեկ բալիստիկ հրթիռի արձակման կապակցությամբ, որը խոցվել է երկրի օդային տարածքում։

Թուրքիան կանոնավոր կերպով կապ է պահպանում Ադրբեջանի, ինչպես նաև տարածաշրջանի դաշնակիցների հետ։ Այս մասին կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։

«Մենք մշտապես կապի մեջ ենք մեր սրտին հարազատ Ադրբեջանի հետ, որի հետ գործում ենք «Մեկ ազգ, երկու պետություն» կարգախոսով, ինչպես նաև տարածաշրջանի մյուս եղբայրական երկրների հետ», — հայտարարել է Էրդողանը։

Թուրքիայի նախագահը հիշեցրել է, որ Անկարան ամեն վայրկյան հետևում է տարածաշրջանում ահաբեկչական խմբավորումների գործունեությանը։

Մերձավոր Արևելքում տիրող իրավիճակի լույսի ներքո Թուրքիան Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետությունում տեղակայել է վեց միավոր F-16 կործանիչ և հակաօդային պաշտպանության (ՀՕՊ) համակարգեր՝ կղզու պաշտպանությունն ապահովելու համար։

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանում աղջիկների դպրոցին հարվածած հրթիռի մնացորդները կրում են ԱՄՆ նշագրումներ․ NYT. Լուսանկարներ

10/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը խոստովանել է, որ Վենսի հետ Իրանի դեմ հարվածների վերաբերյալ տարբեր տեսակետներ ունի

10/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը չեղարկել է մի շարք երկրների, այդ թվում՝ ՌԴ-ի նկատմամբ ավելի վաղ եղած նավթային պատժամիջոցները

10/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանում աղջիկների դպրոցին հարվածած հրթիռի մնացորդները կրում են ԱՄՆ նշագրումներ․ NYT. Լուսանկարներ

10/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը խոստովանել է, որ Վենսի հետ Իրանի դեմ հարվածների վերաբերյալ տարբեր տեսակետներ ունի

10/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծննդկանի կողմից նորածնի սպանություն, առողջությանը ծանր վնաս. ընտանեկան բռնության 2025-ի վիճակագրությունը

10/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը չեղարկել է մի շարք երկրների, այդ թվում՝ ՌԴ-ի նկատմամբ ավելի վաղ եղած նավթային պատժամիջոցները

10/03/2026 infomitk@gmail.com