10/03/2026

EU – Armenia

Իրանում աղջիկների դպրոցին հարվածած հրթիռի մնացորդները կրում են ԱՄՆ նշագրումներ․ NYT. Լուսանկարներ

10/03/2026

Փետրվարի 28-ին Իրանի Մինաբ քաղաքում աղջիկների դպրոցը հարվածած հրթիռի մնացորդները կրում են ԱՄՆ նշագրումներ, հաղորդել է «The New York Times»-ը՝ բեկորների պատկերների սեփական վերլուծությունը կատարելուց հետո։

Հրթիռի մնացորդների լուսանկարները հրապարակվել են Իրանի պետական ​​հեռուստատեսության Telegram ալիքում։ Դրանք վերնագրված են որպես «ամերիկյան հրթիռի մնացորդներ, որոնք ընկել են Մինաբի դպրոցի երեխաների վրա»։

Blog Image

NYT-ի տեղեկության համաձայն՝ պարզ չէ, թե որտեղ և ինչպես են հայտնաբերվել բեկորները, կամ արդյոք դրանք կապված են դպրոցի վրա հարձակման հետ։ Սակայն հրապարակված մասերը պատկանում են ԱՄՆ-ում արտադրված Tomahawk թևավոր հրթիռին։

ԱՄՆ պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է տեսանյութեր, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպես են ԱՄՆ ռազմածովային նավերը փետրվարի 28-ին Իրանի վրա Tomahawk հրթիռներ արձակում։ Միացյալ Նահանգներից բացի, միայն Ավստրալիան և Մեծ Բրիտանիան են հայտնի, որ ունեն Tomahawk հրթիռներ։

