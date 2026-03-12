«Յուրաքանչյուրս մեր պատմությունն ունենք, որը միշտ չի երևում նկարներում». Անդրե. Տեսանյութ

Երգիչ Անդրեն Ինստագրամում նոր լուսանկար է հրապարակել և կից գրառում արել:
«Յուրաքանչյուրս մեր պատմությունն ունենք, որը միշտ չի երևում նկարներում։ Բայց ամենակարևորը՝ մարդ մնալն է:
Հիշեցնենք՝ օրերս երգիչը ներկայացրել էր նոր տեսահոլովակ՝ «Ծիծաղիս մեջ արցունք կա»:
