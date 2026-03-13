Սկանդալ․ աստղերը մեկը մյուսի հետևից բոյկոտում են «Խազեր» մրցանակաբաշխությունը․ ով՝ ինչ հրապարակում է արել

Երգչուհի Իվետա Մուկուչյանն ինստագրամյան իր էջում հայտնել է, որ գրավոր և բանավոր հրաժարվել է մասնակցել «Խազեր» մրցանակաբաշխությանը, բայց իր անունը հայտնվել է մրցույթի անվանակարգերում։
Հայկական շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչները երեկվանից համացանցում բոյկոտում են «Խազեր» մրցանակաբաշխությունը։
Արամեն, Իվետա Մուկուչյանը, Լեան, Սյուզաննա Մելքոնյանը, Մհեր Բաղդասարյանը, Մանե Գրիգորյանն ինստագրամյան իրենց էջերում անդրադարձել են մրցանակաբաշխությանը։ Երգիչ-երգչուհիները նշել են, որ իրենք հայտ չեն ներկայացրել մրցույթի անվանակարգերում ներառվելու համար, բայց հայտնաբերել են, որ իրենց անունները կան դրանցում։
Հիշեցնենք, որ մրցանակաբաշխության կազմակերպիչները նշում էին, որ երգիչներն իրենք պետք է հայտ ներկայացնեն։
Ներկայացնում ենք վերոնշյալ արտիստների հրապարակումները․
Ավելի վաղ երգչուհի Բրյունետն էր հայտնել, որ հրաժարվել է մասնակցել բոլոր տեսակի մրցանակաբաշխություններին։
