Իրանի դեսպանը չի բացառում Եվրոպայում ռազմական թիրախների վրա հարվածները

Բացառիկ. Ժնևում ՄԱԿ-ում Իրանի դեսպան Ալի Բահրեյնին Euronews-ին ասել է, որ Մերձավոր Արևելքում պատերազմը շարունակվելու պատճառով Իրանի վրա հարձակվելու համար օգտագործվող ցանկացած ռազմական բազա կարող է թիրախ դառնալ։
«Թույլ տվեք հստակեցնել, մեր ռազմական ուժերը հայտարարել են այն քաղաքականության մասին, որ ցանկացած օբյեկտ, ցանկացած բազա, որն օգտագործվում է Իրանի վրա հարձակվելու համար, մեր ռազմական ուժերի համար օրինական թիրախ կլինի», – հինգշաբթի օրը մեր թղթակից Սաշա Վակուլինային ասել է դեսպան Բահրեյնին։
Հարցին, թե արդյոք սա կարող է ներառել Եվրոպայում գտնվող վայրերը, Բահրեյնին պատասխանել է. «Մենք կպաշտպանենք մեր երկիրը՝ համաձայն այն բանի, ինչ մեզ անհրաժեշտ է մեր երկրի անվտանգությունն ապահովելու և մեր երկրի դեմ ագրեսիա չլինի»։
Բահրեյնին նաև հերքել է, որ Իրանը հարձակվել է Ծոցի քաղաքացիական օբյեկտների վրա՝ մեղադրելով ԱՄՆ-ին և Իսրայելին այդ հարձակումների մեջ և ասելով, որ Թեհրանը հետապնդում է միայն ռազմական թիրախներ։
«Ես չեմ կարող ընդունել այդ պնդումը», – ասաց Բահրեյնին, երբ Սաշան հարցրեց ԱՄԷ-ում, Սաուդյան Արաբիայում և Կատարում քաղաքացիական տարածքների վրա Իրանի հարձակումների մասին։
«Մեր ռազմական ուժերին հրահանգվել է բացառապես թիրախավորել այն ռազմական բազաները, որոնք Միացյալ Նահանգներն օգտագործում են մեր երկրի դեմ», – ասաց նա՝ հավելելով, որ Իրանը «շատ հստակ ուղերձ է հղել մեր հարևան երկրներին, որ մենք ընկերներ ենք, մենք պատկանում ենք նույն ընտանիքին»։ Դիտեք։
Սաշան նաև խոսեց Իսրայելի ընդդիմության առաջնորդ Յաիր Լապիդի հետ, ով ԱՄՆ-Իսրայել պատերազմը Իրանի դեմ որակեց որպես «արդար պատերազմ»՝ ընդունելով այս հարցում Իսրայելի քաղաքական սպեկտրի բոլոր կողմերի կոնսենսուսը։
«Կարծում եմ՝ ես արժանացել եմ Բենյամին Նեթանյահուի ամենադաժան քաղաքական մրցակցի կոչմանը։ Բայց այստեղ մենք գոյաբանական պատերազմ ենք մղում այն ռեժիմի դեմ, որը տարածում է ահաբեկչություն, որը փորձում է մշակել միջուկային զենք՝ այն Իսրայելի դեմ օգտագործելու համար, որը մշակում է իր բալիստիկ հրթիռային գործողությունը՝ Իսրայելը հրթիռներով ողողելու համար», – ասաց Լապիդը։
«21-րդ դարում հեշտ չէ բարոյական պարզությամբ պատերազմ վարել։ Բայց այստեղ մենք ունենք բարոյական պարզությամբ պատերազմ», – ասաց նա։ Դիտեք։
Մինչ պատերազմը մտնում է իր 14-րդ օրը, Դուբայում գտնվող Euronews-ի լրագրող Ջեյն Ուիզերսփունը հաղորդում է պայթյունների մասին, որոնք ծխի ամպեր են թողել քաղաքի կենտրոնական հատվածների վրա։
Իրաքի ինքնավար Քուրդիստան շրջանում ֆրանսիացի զինվոր է զոհվել, հաստատել է նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Մակրոնը նախկինում հայտարարել էր, որ վեց ֆրանսիացի զինվորներ վիրավորվել են հակաահաբեկչական գործողություններին մասնակցող զորքերի դեմ հարձակման ժամանակ։
ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարության կողմից փրկարարական գործողություն է իրականացվում նաև Իրաքում, այն բանից հետո, երբ երկրում վթարի է ենթարկվել ԱՄՆ ռազմական վառելիքով լիցքավորող ինքնաթիռ։ Հայտարարության մեջ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը նշել է, որ միջադեպը «տեղի է ունեցել բարեկամական օդային տարածքում» և «չի պայմանավորված թշնամական կամ բարեկամական կրակով»։
Քանի որ շուկաները դեռևս անհանգիստ են, իսկ նավթի միջազգային չափանիշը՝ Brent նավթի գինը, տատանվում է մեկ բարելի համար 100 դոլարի սահմաններում, ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը երեկ երեկոյան հայտարարեց, որ Վաշինգտոնը ժամանակավորապես կվերացնի ծովում գտնվող ռուսական նավթի նկատմամբ պատժամիջոցները՝ համաշխարհային գները զսպելու նպատակով։
Բեսենթը այս քայլը որակել է որպես «նեղ մշակված, կարճաժամկետ միջոց»։ Սակայն սա տեղի է ունեցել G7-ի առաջնորդների կողմից նախագահ Թրամփի մասնակցությամբ արտակարգ տեսակոնֆերանսի հանդիպումից հետո հայտարարության հրապարակումից մի քանի օր անց, որով վերահաստատվել էր «Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները պահպանելու իրենց վճռականությունը»։
ԵՄ դեսպանները ձգտում են երկարաձգել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, քանի որ Դրուժբայի վեճը ձգձգվում է։
Այսօր ավելի ուշ ԵՄ դեսպանները կհավաքվեն Բրյուսելում՝ կրկին փորձելու երկարաձգել ԵՄ պատժամիջոցները ռուս անհատների և կազմակերպությունների նկատմամբ, չորեքշաբթի օրը դա չանելուց հետո, գրում է իմ գործընկեր Խորխե Լիբորեյրոն՝ հաղորդելու համար։
Այս անգամ խաղադրույքները զգալիորեն ավելի բարձր կլինեն. եթե պատժամիջոցները չերկարաձգվեն մինչև մարտի 15-ը, ավելի քան 27000 անուն, այդ թվում՝ Վլադիմիր Պուտինը, ավտոմատ կերպով կհեռացվեն սև ցուցակից։
Հունգարիան և Սլովակիան շարունակում են դիմադրել վեցամսյա ժամկետի երկարաձգմանը՝ պահանջելով մի քանի օլիգարխների հեռացում որպես անհրաժեշտ միաձայնություն ապահովելու պայման։ Սլովակիայի պահանջը, որը ներառում էր գործարարներ Միխայիլ Ֆրիդմանին և Ալիշեր Ուսմանովին, հատկապես վիճահարույց է եղել։
Սա առաջին դեպքը չէ, որ դեսպանները մրցում են ժամանակի դեմ։ Ակնկալվում է, որ ուրբաթ օրը որոշակի պահի կհաջողվի փոխզիջման հասնել՝ ամենավատ սցենարը կանխելու համար։
«Ես սովոր եմ այն փաստին, որ մենք միշտ գտնում ենք լուծում՝ առաջ շարժվելու համար, նույնիսկ եթե այն միշտ չէ, որ 100%-ով համապատասխանում է մեր ցանկությանը», – ասել է բարձրաստիճան դիվանագետը: «Ես համոզված չեմ, որ միության մեջ կգտնվի որևէ առաջնորդ, որը կցանկանա ստանձնել 27000 անունների (սև ցուցակից) հրապարակման պատասխանատվությունը»:
Միևնույն ժամանակ, Հունգարիայի և Սլովակիայի վեճը Ուկրաինայի հետ «Դրուժբա» խողովակաշարի խափանման շուրջ շարունակվում է:
Եվրահանձնաժողովը հինգշաբթի օրը հաստատել է, որ խնդրել է Կիևին թույլատրել տեսուչներ ուղարկել խողովակաշարի վնասը ուսումնասիրելու համար՝ համապատասխան Հունգարիայի հիմնական պահանջին, քանի որ այն պահպանում է վետո Ուկրաինայի համար կարևորագույն 90 միլիարդ եվրոյի վարկի վրա, մինչև խողովակաշարի վերագործարկումը:
Բրյուսելը պնդում է, որ նախ պետք է ստանա Կիևի հաստատումը, նախքան առաքելության շրջանակը և նպատակը որոշելը, հաղորդում է Խորխեն: Իրավիճակն առաջինն է Հանձնաժողովի համար, որը երբեք նման ստուգում չի անցկացրել և իրավական նախադեպ չունի Հունգարիայի (որը մեղադրում է Ուկրաինային դիվերսիայի մեջ) և Կիևի (որը մեղադրում է Ռուսաստանին) միջև արտառոց վեճում: Ավելին:
Բրյուսելը հերքում է անարդար առևտրային գործելակերպը՝ ի պատասխան ԱՄՆ-ի նոր հետաքննությունների
Եվրոպական հանձնաժողովը հինգշաբթի օրը մերժեց ԱՄՆ արտահանման ոլորտում արդյունաբերական գերհզորության մասին մեղադրանքները, այն բանից հետո, երբ առևտրի ներկայացուցիչ Ջեյմիսոն Գրիրը հայտարարեց ԵՄ-ին ուղղված անարդար առևտրային գործելակերպի վերաբերյալ նոր հետաքննությունների մասին։
Աճում է մտահոգությունը, որ 301-րդ բաժնի համաձայն հետաքննությունները Սպիտակ տան փորձ են գտնելու նոր իրավական հիմքեր՝ իր ազգայնական առևտրային քաղաքականության շրջանակներում լրացուցիչ մաքսատուրքեր սահմանելու համար, այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ Գերագույն դատարանը Թրամփի կողմից «Ազատագրման օրվա» մաքսատուրքերը սահմանելու համար օգտագործված միջոցները անօրինական ճանաչեց, հայտնում է իմ գործընկեր Փեգի Քորլինը։
«ԵՄ-ն շուկայական տնտեսություն է՝ բաց շուկաներով և թափանցիկ քաղաքականությամբ։ Որպես այդպիսին, ԵՄ-ն իրեն չի համարում կառուցվածքային գերհզորության նպաստող, այլ գլոբալ աղավաղումների հաղթահարման գործընկեր», – հինգշաբթի օրը հայտարարեց հանձնաժողովի խոսնակի տեղակալ Օլոֆ Գիլը։
«Մենք գիտեինք, որ ԱՄՆ 301-րդ բաժնի հետաքննությունները սկսվելու են», – գրել է ԵՄ առևտրի հարցերով բարձրաստիճան օրենսդիր Բերնդ Լանգեն (Սոցիալ-դեմոկրատներ), որը նախագահում է Եվրախորհրդարանի առևտրի կոմիտեն, ի պատասխան X-ի հետաքննությունների։
«Այնուամենայնիվ, անորոշությունը մնում է։ ԱՄՆ կառավարությունը դեռևս հստակ պարտավորություն չունի պահպանելու Թըրնբերիի պարտավորությունները», – հավելել է Լանգեն՝ անդրադառնալով անցյալ ամռանը կնքված երկկողմ առևտրային համաձայնագրին, երբ Հանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի Շոտլանդիայի գոլֆի դաշտ էր այցելել։
Չորեքշաբթի օրը հետաքննությունների մասին հայտարարելով՝ առևտրի ներկայացուցիչ Գրիրը պնդել է, որ ԵՄ-ն կատարել է այդ համաձայնագրում համաձայնեցվածի «մոտավորապես զրո տոկոսը»։
Սա մեծ կասկածներ է առաջացնում առևտրային համաձայնագրի ապագայի վերաբերյալ, որը դեռևս սառեցված է, քանի որ Եվրախորհրդարանը հետաձգում է դրա իրականացման վերաբերյալ կարևորագույն քվեարկությունը։
Փեգգին ունի մանրամասները։
Ավելին մեր լրատվական սենյակներից
Կարո՞ղ են արդյոք նավթի գները հասնել մեկ բարելի համար 200 դոլարի, ինչպես պնդում է Իրանը։ Իրանի հեղափոխական պահակախումբը բազմիցս սպառնացել է նավթի գները բարձրացնել մինչև 200 դոլար մեկ բարելի համար՝ օգտագործելով Հորմուզի նեղուցի նկատմամբ իր վերահսկողությունը: Բայց որքանո՞վ է իրատեսական այս սցենարը: Քուիրինո Մեալհան նայում է հարցին:
Վաշինգտոնը կարող է կասեցնել Ջոնսի օրենքը՝ նավթի գների կտրուկ աճը զսպելու համար: Թրամփի վարչակազմը, ենթադրաբար, պատրաստվում է կասեցնել Ջոնսի օրենքը՝ դարավոր դաշնային ծովային օրենքը: Բացառությունը թույլ կտա օտարերկրյա տանկերներին բեռներ տեղափոխել ԱՄՆ նավահանգիստների միջև, քանի որ նավթի գները մնում են 100 դոլարից բարձր: Ունա Հաջդարին ունի մանրամասները:
Լեհաստանի նախագահը վետո է դրել ԵՄ-ի 44 միլիարդ եվրոյի պաշտպանական վարկերի բացման մասին օրենքի վրա: Նախագահ Նավրոցկին վետո է դրել այն օրենսդրության վրա, որը երկրին հնարավորություն կտար օգտվել ԵՄ-ի գրեթե 44 միլիարդ եվրոյի պաշտպանական վարկերից, սրելով քաղաքական բախումը վարչապետ Դոնալդ Տուսկի կառավարության հետ՝ երկրի պաշտպանական ծախսերը ֆինանսավորելու վերաբերյալ: Աննա Վեգլարչիկը ավելին է պատմում:
Բաց մի թողեք
Մարտին Սելմայրը կոչ արեց ԵՄ-ին միավորվել ԱՄՆ-ի դեմ ՄԱԿ-ում աշխատատեղերի մրցավազքում
Իտալիայում Մելոնին դուրս է գալիս պայքարից՝ բախվելով հանրաքվեում հնարավոր պարտության հետ
Լեհաստանի նախագահ Նավրոցկին վետո է դրել ԵՄ-ի 44 միլիարդ եվրոյի պաշտպանական վարկերի բացման մասին օրենքի վրա