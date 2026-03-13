13/03/2026

EU – Armenia

Պատրա՞ստ է արդյոք Եվրոպան պաշտպանել իր բժշկական ինքնիշխանությունը

infomitk@gmail.com 13/03/2026 1 min read

Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հայտարարություն է անում Բելգիայի Պուրս քաղաքում գտնվող Pfizer դեղագործական ընկերություն պաշտոնական այցի ժամանակ։

Եվրոպայի առողջապահական ինքնիշխանությունը ճնշման տակ է։ Արդյունաբերության, հաստատությունների և քաղաքացիական հասարակության փորձագետները մարտի 17-ին Health Summit-ում կքննարկեն, թե արդյոք ԵՄ-ն կարող է հաղթահարել այս մարտահրավերները։

FILE: European Commission President Ursula von der Leyen makes a statement during an official visit to the Pfizer pharmaceutical company in Puurs, Belgium

Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը այս տարվա սկզբին Բրյուսելում դեսպաններին հայտնել է առողջապահական անվտանգության կարևորության մասին։

Վերջին աշխարհաքաղաքական լարվածությունը զգալիորեն լարվածություն է ստեղծել Եվրոպայի առողջապահական համակարգերի և դեղագործական մատակարարման շղթաների վրա։

COVID-19 համավարակը, Ուկրաինայում պատերազմը և միջազգային գործընկերների, ինչպիսին է Միացյալ Նահանգները, վերջին քաղաքական տեղաշարժերը ցնցել են Եվրամիության առողջապահական լանդշաֆտը։

Վերջին տարիներին դաշինքը բախվել է մատակարարման շղթայի խափանումների, դեղերի և աշխատողների պակասի, սակագնային սպառնալիքների և ուղեղների արտահոսքի՝ ծերացող բնակչության և գերծանրաբեռնված առողջապահական համակարգերի պատճառով։

Համաշխարհային առողջապահական լանդշաֆտը նույնպես հարված է ստացել։ Միացյալ Նահանգների՝ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունից դուրս գալու և մարդասիրական ու զարգացման բոլոր օտարերկրյա օգնությունը դադարեցնելու որոշումը զգալի վակուում է թողել՝ բացելով դուռ նոր դերակատարների և դինամիկայի համար։

Այսպիսով, արդյո՞ք Եվրամիությունը պատրաստ է պահպանել իր դիրքը որպես համաշխարհային առողջապահության առաջատար և երաշխավորել ինչպես մրցունակությունը, այնպես էլ կայունությունը իր սահմաններում։

Որո՞նք են հիմնական մարտահրավերները

Եվրոպայի դեղագործական և կենսատեխնոլոգիական ոլորտը առևտրի և հետազոտությունների համաշխարհային հենասյուն է։ Առանց դեղագործական արտադրանքի՝ ԵՄ առևտրային հաշվեկշիռը 147 միլիարդ եվրոյի ավելցուկից կվերածվի 47 միլիարդ եվրոյի դեֆիցիտի, ըստ Դեղագործական արդյունաբերության Եվրոպական ֆեդերացիայի (EFPIA):

EFPIA-ի տվյալներով՝ ոլորտը տարեկան մոտ 55 միլիարդ եվրո է ներդնում հետազոտությունների և զարգացման (R&D) մեջ և արտահանում է մոտ 320 միլիարդ եվրո, ինչը այն դարձնում է ԵՄ առևտրային ավելցուկի ամենամեծ միակ ներդրողը։

Այնուամենայնիվ, վերջին վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ Եվրոպան զիջում է դիրքերը։

Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում տարածաշրջանը կորցրել է իր գլոբալ մասնաբաժնի հետազոտությունների և զարգացման ներդրումների մոտ 25 տոկոսը: 2010-2022 թվականների ընթացքում ԵՄ դեղագործական հետազոտությունների և զարգացման ոլորտը տարեկան աճել է 4.4 տոկոսով, համեմատած ԱՄՆ-ի 5.5 տոկոսի և Չինաստանի 20.7 տոկոսի հետ։

Դրագիի զեկույցը դեղագործությունն ու կենսատեխնոլոգիաները նշել է որպես տասը ռազմավարական ոլորտներից մեկը, որտեղ Եվրոպան պետք է ներդրումներ կատարի և վերականգնի մրցունակությունը։

Ի՞նչ է անում ԵՄ-ն

Եվրամիությունը արձագանքել է բազմաթիվ օրենսդրական և կարգավորող նախաձեռնություններով, այդ թվում՝

ԵՄ կենսատեխնոլոգիայի մասին օրենքը, որի նպատակն է ստեղծել մի շրջանակ, որը կօգնի կենսատեխնոլոգիային ավելի արագ հասնել շուկա՝ բարելավելով դաշինքի մրցունակությունը։

Զուգահեռաբար, ԵՄ դեղագործական օրենսդրության վերանայումը վերանայում է դեղերի երկու տասնամյակի կանոնները: Նոր շրջանակը ընդլայնում է կարգավորող պաշտպանության ժամկետները՝ ընկերություններին խրախուսելու Եվրոպայում արտադրել և առևտրայնացնել դրանք։

Վերջապես, «Կրիտիկական դեղերի մասին» օրենքը նպատակ ունի ապահովել անհրաժեշտ դեղերի մատակարարումը և նվազեցնել կախվածությունները։

ԵՄ գործիքների բավարար լինելը մարտի 17-ին կայանալիք Euronews Health Summit-ի քննարկման կենտրոնում կլինի, որտեղ ոլորտի, պետական ​​հաստատությունների, հետազոտական ​​կենտրոնների և քաղաքացիական հասարակության առողջապահության փորձագետները կքննարկեն Եվրոպայի բժշկական ինքնիշխանության ուղին։

Բաց մի թողեք

1 min read

ՍԴ-ն սահմանադրական է համարել «Տաշիր կապիտալին» ՀԷՑ–ի լիցենզիայից զրկելու որոշումը

13/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փողոցային պայքարի մեկնարկը տրվելու է այսօր՝ մարտի 13-ին

13/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արծվի արձանի մոտ հրդեհ է բռնկվել ընթացող «Mercedes»-ում․ կան վիրավորներ․ կրակն ու ծուխը տեսանելի էր մի քանի 100 մետրից

13/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պատերազմը, Թրամփը և … խոզերը գերիշխում են Դանիայի ընտրություններում

13/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մարտին Սելմայրը կոչ արեց ԵՄ-ին միավորվել ԱՄՆ-ի դեմ ՄԱԿ-ում աշխատատեղերի մրցավազքում

13/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն դեմ է արտահայտվում ԱՄՆ-ի «գերարտադրողականության» հետաքննությանը՝ առևտրային գործարքի անորոշության ֆոնին

13/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպան տատանվում է, քանի որ ԱՄՆ-ն սկսում է կարևոր հանքանյութերի հողերի զավթումը

13/03/2026 infomitk@gmail.com