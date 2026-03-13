Պատրա՞ստ է արդյոք Եվրոպան պաշտպանել իր բժշկական ինքնիշխանությունը

Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հայտարարություն է անում Բելգիայի Պուրս քաղաքում գտնվող Pfizer դեղագործական ընկերություն պաշտոնական այցի ժամանակ։
Եվրոպայի առողջապահական ինքնիշխանությունը ճնշման տակ է։ Արդյունաբերության, հաստատությունների և քաղաքացիական հասարակության փորձագետները մարտի 17-ին Health Summit-ում կքննարկեն, թե արդյոք ԵՄ-ն կարող է հաղթահարել այս մարտահրավերները։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը այս տարվա սկզբին Բրյուսելում դեսպաններին հայտնել է առողջապահական անվտանգության կարևորության մասին։
Վերջին աշխարհաքաղաքական լարվածությունը զգալիորեն լարվածություն է ստեղծել Եվրոպայի առողջապահական համակարգերի և դեղագործական մատակարարման շղթաների վրա։
COVID-19 համավարակը, Ուկրաինայում պատերազմը և միջազգային գործընկերների, ինչպիսին է Միացյալ Նահանգները, վերջին քաղաքական տեղաշարժերը ցնցել են Եվրամիության առողջապահական լանդշաֆտը։
Վերջին տարիներին դաշինքը բախվել է մատակարարման շղթայի խափանումների, դեղերի և աշխատողների պակասի, սակագնային սպառնալիքների և ուղեղների արտահոսքի՝ ծերացող բնակչության և գերծանրաբեռնված առողջապահական համակարգերի պատճառով։
Համաշխարհային առողջապահական լանդշաֆտը նույնպես հարված է ստացել։ Միացյալ Նահանգների՝ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունից դուրս գալու և մարդասիրական ու զարգացման բոլոր օտարերկրյա օգնությունը դադարեցնելու որոշումը զգալի վակուում է թողել՝ բացելով դուռ նոր դերակատարների և դինամիկայի համար։
Այսպիսով, արդյո՞ք Եվրամիությունը պատրաստ է պահպանել իր դիրքը որպես համաշխարհային առողջապահության առաջատար և երաշխավորել ինչպես մրցունակությունը, այնպես էլ կայունությունը իր սահմաններում։
Որո՞նք են հիմնական մարտահրավերները
Եվրոպայի դեղագործական և կենսատեխնոլոգիական ոլորտը առևտրի և հետազոտությունների համաշխարհային հենասյուն է։ Առանց դեղագործական արտադրանքի՝ ԵՄ առևտրային հաշվեկշիռը 147 միլիարդ եվրոյի ավելցուկից կվերածվի 47 միլիարդ եվրոյի դեֆիցիտի, ըստ Դեղագործական արդյունաբերության Եվրոպական ֆեդերացիայի (EFPIA):
EFPIA-ի տվյալներով՝ ոլորտը տարեկան մոտ 55 միլիարդ եվրո է ներդնում հետազոտությունների և զարգացման (R&D) մեջ և արտահանում է մոտ 320 միլիարդ եվրո, ինչը այն դարձնում է ԵՄ առևտրային ավելցուկի ամենամեծ միակ ներդրողը։
Այնուամենայնիվ, վերջին վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ Եվրոպան զիջում է դիրքերը։
Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում տարածաշրջանը կորցրել է իր գլոբալ մասնաբաժնի հետազոտությունների և զարգացման ներդրումների մոտ 25 տոկոսը: 2010-2022 թվականների ընթացքում ԵՄ դեղագործական հետազոտությունների և զարգացման ոլորտը տարեկան աճել է 4.4 տոկոսով, համեմատած ԱՄՆ-ի 5.5 տոկոսի և Չինաստանի 20.7 տոկոսի հետ։
Դրագիի զեկույցը դեղագործությունն ու կենսատեխնոլոգիաները նշել է որպես տասը ռազմավարական ոլորտներից մեկը, որտեղ Եվրոպան պետք է ներդրումներ կատարի և վերականգնի մրցունակությունը։
Ի՞նչ է անում ԵՄ-ն
Եվրամիությունը արձագանքել է բազմաթիվ օրենսդրական և կարգավորող նախաձեռնություններով, այդ թվում՝
ԵՄ կենսատեխնոլոգիայի մասին օրենքը, որի նպատակն է ստեղծել մի շրջանակ, որը կօգնի կենսատեխնոլոգիային ավելի արագ հասնել շուկա՝ բարելավելով դաշինքի մրցունակությունը։
Զուգահեռաբար, ԵՄ դեղագործական օրենսդրության վերանայումը վերանայում է դեղերի երկու տասնամյակի կանոնները: Նոր շրջանակը ընդլայնում է կարգավորող պաշտպանության ժամկետները՝ ընկերություններին խրախուսելու Եվրոպայում արտադրել և առևտրայնացնել դրանք։
Վերջապես, «Կրիտիկական դեղերի մասին» օրենքը նպատակ ունի ապահովել անհրաժեշտ դեղերի մատակարարումը և նվազեցնել կախվածությունները։
ԵՄ գործիքների բավարար լինելը մարտի 17-ին կայանալիք Euronews Health Summit-ի քննարկման կենտրոնում կլինի, որտեղ ոլորտի, պետական հաստատությունների, հետազոտական կենտրոնների և քաղաքացիական հասարակության առողջապահության փորձագետները կքննարկեն Եվրոպայի բժշկական ինքնիշխանության ուղին։
Բաց մի թողեք
ՍԴ-ն սահմանադրական է համարել «Տաշիր կապիտալին» ՀԷՑ–ի լիցենզիայից զրկելու որոշումը
Փողոցային պայքարի մեկնարկը տրվելու է այսօր՝ մարտի 13-ին
Արծվի արձանի մոտ հրդեհ է բռնկվել ընթացող «Mercedes»-ում․ կան վիրավորներ․ կրակն ու ծուխը տեսանելի էր մի քանի 100 մետրից