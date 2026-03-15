15/03/2026

EU – Armenia

Իրանի դեմ հակամարտությունում զոհվել է առնվազն 13 ամերիկացի զինվորական

infomitk@gmail.com 15/03/2026

ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից Իրանի դեմ սկսված հակամարտության ընթացքում զոհված ամերիկացի զինվորականների թիվը հասել է առնվազն 13-ի։

Այս մասին հայտնում է The Wall Street Journal պարբերականը՝ հղում անելով ԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկին։ Տեղեկությունը փոխանցում է RIA Novosti-ն։

Նշվում է, որ անցած ուրբաթ CNN հեռուստաալիքը հաղորդել էր առնվազն 11 զոհի մասին։

Միևնույն ժամանակ Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, որ հակամարտության ընթացքում ԱՄՆ-ի և Իսրայելի ավելի քան 680 զինվորական զոհվել կամ վիրավորվել է։

Պարբերականի տվյալներով՝ պատերազմի երկու շաբաթվա ընթացքում 13 ամերիկացի զինծառայող է զոհվել, ևս 10-ը ստացել են ծանր վիրավորումներ։

1 min read

Թրամփը մերժել է Պուտինի առաջարկը՝ Իրանից 450 կգ հարստացված ուրանի արտահանումը. Axios

15/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ վարչակազմը հրաժարվել է դադարեցնել կրակն Իրանի դեմ և սկսել բանակցություններ

15/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մերձավոր Արևելքում հակամարտությունը մտնում է ավելի վտանգավոր փուլ

14/03/2026 infomitk@gmail.com

1 min read

Ըմբիշ Արամայիս Հարությունյանը՝ Եվրոպայի Մ-23 չեմպիոն, Տերտերյանը՝ փոխչեմպիոն, Խաչատրյանը՝ բրոնզե մեդալակիր. Լուսանկար

15/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրապարակային պետք է ցույց տանք մեր uպառազինnւթյունը, որ բոլորը տեսնեն

15/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այդպես ծնվեց մի նոր կերպար՝ մտածող, փիլիսոփա ծաղրածու՝ Լեոնիդ Ենգիբարյանին

15/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ մայրաքաղաքները սպասում են Ֆոն դեր Լեյենի նոր անվտանգության ռազմավարության վերաբերյալ պարզաբանմանը

15/03/2026 infomitk@gmail.com