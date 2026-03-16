Կոմիտաս – Վաղարշյան խաչմերուկում ավտոբուս է վթարվել․ տուժածներ կա՞ն

Այսօր առավոտյան խցանում է առաջացել Կոմիտաս-Վաղարշյան խաչմերուկից դեպի Բաղրամյան պողոտա տանող ճանապարհահատվածում։ Պատճառը հանրային տրանսպորտի մասնակցությամբ ավտովթարն է եղել։

«Երևան ավտոբուս» ՓԲԸ-ի խոսնակ Գեղամ Ասատրյանը MediaHub-ի հետ զրույցում նշեց, որ վթարի հետևանքով տուժածներ չկան։

«Տուժածներ չկան, սովորական վթար էր։ Թեև ես իրավասություն չունեմ ԱՊՊԱ-ի փոխարեն եզրակացություն տալու, բայց քանի որ մեր ավտոբուսները տեսաձայնագրվում են տեսախցիկներով, մեր նախնական դիտարկմամբ մյուս մեքենան հետևից հարվածել է հանրային տրանսպորտին։ Ես գիտեմ, որ հետևից հարվածողը մեղավոր է լինում»,- ասաց Ասատրյանը։

Ասատրյանը նաև նշեց, որ տեղի ունեցածը սովորական ճանապարհատրանսպորտային պատահար է եղել։

«Չգիտեմ՝ ինչու այսպիսի աղմուկ եղավ այս վթարի պատճառով․ սովորական վթար էր»,- ասաց նա։

Այն հարցին, որ Ազգային ժողովի ընդունած օրենքի համաձայն՝ ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում 20 րոպեի ընթացքում մեքենաները պետք է հեռացվեն, որ չխոչընդոտեն երթևեկությանը, Գեղամ Ասատրյանը պատասխանեց․ «Կարող է մինչև երկու ժամ տևել։ Խցանումը պայմանավորված է նրանով, որ եթե վթարի կողմերից մեկը չի ընդունում մեղավորությունը, ցավոք երկարում է գործընթացը»։

