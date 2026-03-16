Մարտի 17-ի աստղագուշակ․ Պետք չէ բոլոր անախորժությունները սրտին մոտ ընդունել

Զբաղված օր է: Շատ կարևոր է հանգստություն պահպանել, երբ ամեն ինչ այնպես չի ընթանում, ինչպես պլանավորված էր: Չեն բացառվում գործերի հանկարծակի ձգձգումները, փաստաթղթերում խառնաշփոթը, տեխնիկայի հետ կապված դժվարությունները։

Պետք չէ բոլոր անախորժությունները սրտին մոտ ընդունել։ Եթե անեք այն, ինչ ձեր ուժերի սահմաններում է և ուշադրություն չդարձնեք մանրուքներին, ապա անկախ ամեն ինչից կկարողանաք հաջողության հասնել:

Հավանական է հին կոնֆլիկտների սրացումը։ Դուք չպետք է քննարկեք վիճահարույց թեմաները և չափազանց քննադատաբար վերաբերվեք մարդկանց: Լավ հարաբերություններ պահպանելն ավելի կարևոր է, քան ապացուցել, որ ճիշտ եք:

ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)

Դուք շատ հաջողակ կլինեք: Հիանալի պահ է նոր գործեր սկսելու կամ ընթացիկ նախագծերը շարունակելու համար: Այնուամենայնիվ, զգուշացեք հապճեպ որոշումներից և չափազանց ինքնավստահությունից: Շատ Խոյերին չի խանգարի լսել դաշնակիցների և գործընկերների կարծիքը, այդ դեպքում հնարավոր կլինի խուսափել կորուստներից և դժվարություններից: Երկիմաստ իրավիճակներում ինտուիցիան ձեզ կասի ճիշտ ուղին:

Հեշտությամբ կկարողանաք բարենպաստ տպավորություն թողնել նոր ծանոթների վրա։ Կկարողանաք օգտակար կապեր հաստատել և խզված հարաբերությունները շտկել։ Երեկոն հարմար է հյուրեր ընդունելու համար, որոնց հետ ընդհանուր հետաքրքրություններ ունեք։

ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)

Երկիմաստ օր է: Շատ Ցուլեր կդառնան չափազանց հուզիչ և զգայուն, և դա կխանգարի նրանց ընդհանուր լեզու գտնել շրջապատի հետ: Մի փորձեք համոզել զրուցակցին, հիշեք, որ դուք ինքներդ երբեմն կարող եք սխալվել: Համատեղ աշխատանքն արդյունավետ և հետաքրքիր կլինի, եթե զսպեք ձեր սեփական համառությունը:

Լավագույն ժամանակը չէ սոցիալական միջոցառումներին մասնակցելու համար: Կեսօրին ավելի լավ է սահմանափակել շփումը, կենտրոնանալ սովորական գործերի վրա և ժամանակ հատկացնել մտերիմներին։ Ձեզ համար հատկապես արժեքավոր կլինի ձեր ընտանիքի և ընկերների աջակցությունը:

ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ (Gemini, 22.V–21.VI)

Առավոտը դժվար կլինի, բայց հետո ամեն ինչ կկարգավորվի: Շատ Երկվորյակների համար դժվար կլինի կենտրոնանալ գործերի վրա՝ սեփական հուզական խնդիրների պատճառով: Չեն բացառվում տարաձայնությունները գործընկերների հետ կարծիքների անհամապատասխանության պատճառով։ Հարաբերություններում, որոնք կորցրել են իրենց արժեքը, ժամանակն է վերջակետ դնել: Վատ օր չէ այլ աշխատանքի անցնելու համար:

Կեսօրից հետո ձեր տակտն ու դիվանագիտությունը ակնհայտ կլինի։ Սա լավ ժամանակ է տարբեր մարդկանց հետ շփվելու համար: Կկարողանաք հեշտությամբ փոխանցել ձեր մտքերը և առաջարկել փոխզիջումային լուծումներ։

ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)

Վատ օր չէ, թեև առանց բարդությունների չի լինի։ Առավոտյան ձեզ համար հեշտ չի լինի պահպանել ինքնատիրապետումը։ Դժվար թե հնարավոր լինի խուսափել գործընկերների և հարազատների հետ կոնֆլիկտներից։ Որոշ Խեցգետիններ ստիպված կլինեն հետաձգել իրենց գործերը, որպեսզի զբաղվեն տնային խնդիրների հրատապ լուծմամբ: Այնուամենայնիվ, ցանկության դեպքում դուք կգտնեք ողջամիտ փոխզիջում և կհասցնեք այն ամենը, ինչ ձեզ հարկավոր է:

Աստիճանաբար դուք կհասկանաք, որ իրավիճակը փոխվում է դեպի լավը։ Ավելի հեշտ կլինի հասկանալ բարդ և շփոթեցնող խնդիրները։ Դուք հաջողությամբ գլուխ կհանեք այն գործերից, որոնք ուրիշները դժվարացել են։

ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)

Պայծառ ու բեղմնավոր օր է։ Դուք կկատարեք նույնիսկ ամենադժվար առաջադրանքները և կդրսևորվեք որպես գերազանց առաջնորդ: Շատ Առյուծներ կարիերայի առաջխաղացման հետ կապված խոստումնալից առաջարկներ կստանան։ Հիանալի ժամանակ է նոր բաներ սովորելու և ձեր հմտությունները բարելավելու համար: Դուք կկարողանաք կապեր հաստատել ճիշտ մարդկանց հետ և վերականգնել ընդհատված շփումները։ Չի բացառվում ազդեցիկ հովանավորների ի հայտ գալը։

Ավելի լավ է ընթացիկ խնդիրների քննարկումը տեղափոխել ոչ պաշտոնական միջավայր, որպեսզի փոխըմբռնման հնարավոր լինի ավելի արագ հասնել: Շատ հավանական է, որ հաճելի նորություններ ստանաք։

ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)

Գեղեցիկ օր է սպասվում ձեզ: Առավոտյան դուք կզգաք ուժի և էներգիայի ալիք, և դա կօգնի լուծել ցանկացած հարց: Շատ Կույսեր կկարողանան միաժամանակ հաղթահարել և առօրյա հոգսերը, և գործնական խնդիրները։ Հնարավորություն կունենաք ցույց տալ ձեր լավագույն կողմերը և արժանանալ ղեկավարության արժանի հավանությանը։

Ձեր հմայքի շնորհիվ դուք կկարողանաք առանձնապես շահավետ գործարքներ կնքել։ Կդրսևորվեն ձեր առաջնորդի հատկանիշները, որոնք աննկատ չեն մնա ուրիշների կողմից։ Շատ հավանական է կարիերայի արագ աճը։ Երեկոն հաճելի անակնկալներ կմատուցի անձնական կյանքի հետ կապված:

ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)

Բավականին բարենպաստ օր է։ Ճիշտ է, առավոտյան հնարավոր են փոքր դժվարություններ հոգեկան հավասարակշռություն ձեռք բերելու հարցում։ Դուք անմիջապես չեք կարողանա համակերպվել աշխատանքի հետ, ուստի ավելի լավ է սկսել ծանոթ առօրյա գործերից: Աստիճանաբար, շատ Կշեռքներ կհավաքվեն և կբացահայտեն, որ անհանգստանալու իրական պատճառ չկա:

Կեսօրից հետո կբացահայտվեն ձեր ստեղծագործական ունակությունները։ Նրանք կօգնեն ձեզ դժվար իրավիճակներից ելք գտնել և ամրապնդել ձեր հեղինակությունը գործընկերների և ղեկավարության աչքում: Ընկերներն ու գործընկերները կօգնեն ձեզ ցանկացած գործում:

ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)

Հակասական օր է: Առավոտյան դուք չափազանց դյուրագրգիռ կդառնաք, այնպես որ գործերը կարգավորելը սովորականից ավելի դժվար կլինի: Կարիճների մեծամասնությունը չպետք է ձեռնարկի լայնածավալ նախագծեր, ավելի խելամիտ կլինի կենտրոնանալ ընթացիկ խնդիրների վրա: Համբերությունն ու զգուշությունը կօգնեն ձեզ խուսափել դժվարություններից և սխալներից:

Աստիճանաբար դրական միտումների ազդեցությունը կգերիշխի։ Կկարողանաք ամրապնդել ձեր հեղինակությունը գործընկերների և ղեկավարության աչքում, և դուք կստանաք արժանի խրախուսանք։ Երեկոն բարենպաստ է մտերիմների հետ լուրջ զրույցների համար։

ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)

Մի հետաձգեք գործերը: Առավոտը բարենպաստ է ամենատարբեր մարդկանց հետ շփվելու համար։ Ձեր գրավչությունը կմեծանա, ինչը չի խուսափի ուրիշների ուշադրությունից։ Ձեզ պատրաստակամորեն կընդառաջեն, ցանկացած օգնություն կցուցաբերեն և կաջակցեն ձեր գաղափարներին։ Շատ Աղեղնավորների մեջ կարթնանան թաքնված տաղանդները։ Կստացվի ելք գտնել ամենաբարդ ու շփոթեցնող իրավիճակներից։

Երեկոյան պետք է անցնեք ձեր գործերից դեպի մտերիմների խնդիրները: Տնային հոգսերը նույնպես կպահանջեն ձեր ուշադրությունը: Կարևոր է ուշադրությունը չկենտրոնացնել մանր անհաջողությունների վրա, այդ դեպքում կկարողանաք լավ տրամադրություն պահպանել:

ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)

Ամեն ինչ չէ, որ հարթ կդասավորվի, հատկապես օրվա առաջին կեսին։ Ձեզ համար դժվար կլինի հանգստություն պահպանել։ Փոքր անախորժությունները կառաջացնեն գրգռվածության ավելացում։ Որոշ Այծեղջյուրներ հակված կլինեն իմպուլսիվ գործողությունների, և դա լավագույն կերպով չի ազդի աշխատանքի արդյունքների վրա։ Պետք է զինվել համբերությամբ, կարևոր որոշումներ չընդունել և չշտապել։ Այնուհետև հնարավոր կլինի հաղթահարել այն ամենը, ինչ ձեզ հարկավոր է և ձեր շուրջը պահպանել խաղաղ մթնոլորտ։

Երեկոյան դուք կհանգստանաք, կհավաքեք ձեր մտքերը և կավարտեք այն ամենը, ինչ սկսել եք։ Հին ընկերների հետ հանդիպումը ձեզ մեծ ուրախություն կբերի:

ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)

Ձեզ մոտ շատ բան կստացվի, բայց ստիպված կլինեք փորձել։ Ջրհոսների մեծ մասը ղեկավարությանը արժեքավոր գաղափարներ կառաջարկեն, և դրանով իսկ իրենց կհաստատեն որպես հեռանկարային աշխատող։ Ստիպված չեք լինի միայնակ հաղթահարել բոլոր գործերը, համատեղ աշխատանքը շատ ավելի արդյունավետ կլինի։ Լավ օր է նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու համար: Դուք կսովորեք մի բան, որը շուտով ձեզ շատ օգտակար կլինի։

Միևնույն ժամանակ, կարևոր է ինքներդ ձեզ զսպել: Դուք հակված կլինեք իմպուլսիվ վարքի և ագրեսիայի բռնկումների: Աշխատեք ավելորդ խոսքեր չասել մտերիմներին, հակառակ դեպքում ռիսկի եք դիմում լրջորեն փչացնել ձեր հարաբերությունները։

ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)

Լավ օր է: Դուք կզգաք հուզական վերելք և ուժի աճ: Կստացվի շատ կարևոր հարցեր լուծել։ Բարենպաստ պահ է գործարքների կնքման համար: Շատ Ձկներ հաճույք կստանան հանրության մեջ դուրս գալով: Շատ խոստումնալից ծանոթություններ ձեռք բերելու և վստահելի հովանավորներ գտնելու հնարավորություն կստեղծվի։

Հիանալի կհասկանաք այլ մարդկանց շահերն ու կարիքները: Ուստի հեշտությամբ համաձայնության կգաք նույնիսկ նրանց հետ, ում հետ սովորաբար այնքան էլ լավ չեք շփվել։ Հնարավոր է, որ գործնական հարաբերությունները վերաճեն ռոմանտիկի։

