EU – Armenia

98-րդ «Օսկար»-ի մրցանակակիրները․ մրցանակաբաշխությունն ավարտվեց Լոս Անջելեսի «Դոլբի» թատրոնում

98-րդ «Օսկար» մրցանակաբաշխությունն ավարտվեց Լոս Անջելեսի «Դոլբի» թատրոնում։

Այս տարի անվիճելի հաղթողը «Մարտ առ մարտ» ֆիլմն էր և դրա ռեժիսոր Փոլ Թոմաս Անդերսոնը։ Ֆիլմը տասնչորս անվանակարգերից արժանացավ վեց մրցանակի։ Դրանց թվում էին լավագույն ֆիլմի, լավագույն ռեժիսորի, լավագույն դերասանի, լավագույն ադապտացված սցենարի, լավագույն մոնտաժի և լավագույն դերասանական կազմի մրցանակները։

«Մեղավորները» նույնպես լավ ցուցադրություն ունեցավ՝ պատմության մեջ ամենաշատ անվանակարգերը ստանալով՝ ահռելի 16։ Դրանցից այն հաղթեց չորսում, այդ թվում՝ լավագույն դերասան, լավագույն օրիգինալ սցենար, լավագույն օպերատորական աշխատանք և լավագույն երաժշտություն։

«Մարի հիանալի» ֆիլմը ամենաշատն էր անտեսվել՝ չհաղթելով իր ինը անվանակարգերից ոչ մեկում։

Հումորիստ Քոնան Օ’Բրայենը վարեց արարողությունը, ինչպես և անցյալ տարի։

Հաղթողների ցանկը՝

Լավագույն ֆիլմ — «Մարտ առ մարտ»

Լավագույն դերասան — Մայքլ Բ. Ջորդան, «Մեղավորները»

Լավագույն դերասանուհի — Ջեսի Բաքլի, «Համնեթ»

Լավագույն ռեժիսոր — Փոլ Թոմաս Անդերսոն, «Մարտ առ մարտ»

Երկրորդ պլանի լավագույն դերասանուհի — Էմի Մեդիգան, «Զենքեր»

Երկրորդ պլանի լավագույն դերասան — Շոն Փեն, «Մարտ առ մարտ»։ Նա չի մասնակցել արարողությանը։

Լավագույն ադապտացված սցենար — Փոլ Թոմաս Անդերսոն, «Մարտ առ մարտ» (հիմնված Թոմաս Փինչոնի «Վայնլենդ» վեպի վրա)

Լավագույն օրիգինալ սցենար — Ռայան Քուգլեր, «Մեղավորները»

Լավագույն օտարալեզու ֆիլմ — «Զգացմունքային արժեք»

Լավագույն անիմացիոն լիամետրաժ ֆիլմ — «K-Pop դևերի որսորդներ»

Լավագույն վավերագրական ֆիլմ — «Պարոն Ոչ ոք ընդդեմ Պուտինի»

Լավագույն օպերատորական աշխատանք — Օտում Դուրալդե Արկապաու («Մեղավորները»): Նա պատմության մեջ առաջին կին օպերատորն է, որը արժանացել է Օսկարի։

Լավագույն վիզուալ էֆեկտներ – Ավատար. Կրակ և մոխիր

Լավագույն մոնտաժ – Ճակատամարտից հետո

Լավագույն հնչյուն – F1

Լավագույն օրիգինալ երաժշտություն – Մեղավորներ

Լավագույն օրիգինալ երգ – Ոսկե (K-Pop Demon Hunters)

Լավագույն կարճամետրաժ անիմացիոն ֆիլմ – Աղջիկը, որը մարգարիտներ էր լաց լինում: Կոնստանտին Բրոնզիտը երրորդ անգամ զրկվեց Օսկարից:

Լավագույն կարճամետրաժ ֆիլմ – Ոչ-ոքի: ​​Մրցանակները ստացան «Երգիչները» և «Երկու մարդ փոխանակվում են թքելով»:

Լավագույն կարճամետրաժ վավերագրական ֆիլմի թեմա – «Բոլոր դատարկ սենյակները»

Լավագույն բեմական դիզայն – «Ֆրանկենշտեյն»

Լավագույն զգեստներ – «Ֆրանկենշտեյն»

Լավագույն դիմահարդարում և վարսահարդարում – «Ֆրանկենշտեյն»

Նոր լավագույն դերասանական կազմի մրցանակ – Կասանդրա Կուլուկունդիս, «Ճակատամարտից հետո»

Կյանքի ընթացքում նվաճումների մրցանակը շնորհվեց դերասանուհի և պարուհի Դեբի Ալենին, դիզայներ Վին Թոմասին և Թոմ Քրուզին:

Փոլ Թոմաս Անդերսոնի «Մեկ մարտ մյուսի հետևից» ֆիլմը արժանացավ վեց Օսկարի, մինչդեռ ռեկորդակիր «Մեղավորները»՝ չորսին։ Ահա այս տարվա արարողության մանրամասները։

98-րդ «Օսկար» մրցանակաբաշխությունն ավարտեց մրցանակաբաշխության շրջանը «Մեկ մարտ մյուսի հետևից» ֆիլմի հաղթանակով, որը տուն տարավ երեկոյի գլխավոր մրցանակը։

Ֆիլմը, ի վերջո, արժանացավ վեց Օսկարի (13 անվանակարգերից) և «Լավագույն ֆիլմ» անվանակարգում գերազանցեց իր գլխավոր մրցակցին՝ Ռայան Քուգլերի «Մեղավորներ» սարսափ ֆիլմին։

Փոլ Թոմաս Անդերսոնի քաղաքականապես լիցքավորված տրագիկոմեդիան, որը գլխավորեց մեր 2025 թվականի լավագույն ֆիլմերի ցանկը, միանում է «Ամեն ինչ Եվայի մասին», «Կնքահայրը. Մաս II» և «Վնասի պահարանը» ֆիլմերին, որոնք նույնպես արժանացան վեց Օսկարի։

