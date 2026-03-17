«Իրանի ողջ տարածքում հարվածներ են հասցվել ավելի քան 7 հազար թիրախի»․ Թրամփ

ԱՄՆ-ի և Իսրայելի համատեղ գործողության մեկնարկից ի վեր Իրանի ողջ տարածքում հարվածներ են հասցվել ավելի քան 7 հազար թիրախների։ Այս մասին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է «Թրամփ-Քենեդի» կենտրոնի խորհրդի անդամների հետ ճաշի ժամանակ։
«Հիմնականում դրանք ռազմական և առևտրային օբյեկտներ էին։ Այժմ հրթիռներ արձակվում են ծայրահեղ հազվադեպ, քանի որ նրանց մոտ քիչ հրթիռ է մնացել։ Նրանք բառացիորեն ոչնչացված են։ Նրանց ՌՕՈւ-ն այլևս գոյություն չունի։ Նրանց ՌԾՈւ-ն կործանված է։ Հակաօդային պաշտպանությունը քայքայված է», — նշել է Սպիտակ տան ղեկավարը։
ԱՄՆ-ին հաջողվել է կրճատել իրանական բալիստիկ հրթիռների արձակումները 90%-ով, իսկ անօդաչուների հարձակումները՝ 95%-ով։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում խորտակվել կամ ոչնչացվել է ավելի քան 100 իրանական ռազմական նավ։
«Սա պետք է որ յուրահատուկ ռեկորդ լինի»,- հավելել է նա։
