Խորթ մայրը 1 տարեկան երեխային գրեթե մահվան է հասցրել. ինչպե՞ս է երեխայի առողջական վիճակը

Մարտի 16-ին արտառոց դեպք է տեղի ունեցել Արարատի մարզում։ «Կլինիկական մահ» ախտորոշմամբ Երևանի «Արաբկիր» բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել տղա երեխա։
Բժիշկները մոտ 1 ժամ անհրաժեշտ բուժօգնություն ցուցաբերելուց հետո կարողացել են երեխայի սրտի աշխատանքը վերականգնել, սակայն երեխան դեռ գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում։
Արաբկիրի ոստիկանները պարզել են, որ հիվանդանոց տեղափոխվածը 1 տարեկան 2 ամսական Ալեքսան Մ.-ն է, և ըստ օպերատիվ տեղեկությունների՝ երեխային ծեծի է ենթարկել ծնողներից մեկը։
Ձերբակալվել է մեկ անձ և ներկայացվել նախաքննական մարմին։
Մեր տեղեկություններով՝ երեխային դաժան ծեծի է ենթարկել երեխայի խորթ մայրը, ով ձերբակալվել է։
Իսկ ինչպե՞ս է երեխայի առողջական վիճակը. «Արաբկիր» բժշկական կենտրոնից հայտնեցին, որ երեխան դեռ գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում։
«Նախօրեին «Արաբկիր» բժշկական համալիր ընդունված մեկ տարեկան, երկու ամսական երեխան շարունակում է մնալ վերակենդանացման բաժանմունքում: Բժիշկները պայքարում են երեխայի կյանքի համար»,- ասացին ԲԿ-ից։
Խորթ մորը դեռ չեն կալանավորել։
Սեյրան Օհանյանի կինը դատի է տվել Հանրային հեռուստաընկերությանը
Անվավեր ճանաչվեց Հանրային ռադիոյի տնօրենի ևս մեկ ապօրինի որոշում
Ո՞վ է ՔԿՀ-ում կшխված տղամարդը, ինչո՞ւ են մյուս կալանավորները հացադուլ հայտարարել