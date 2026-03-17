Խորթ մայրը 1 տարեկան երեխային գրեթե մահվան է հասցրել. ինչպե՞ս է երեխայի առողջական վիճակը

Մարտի 16-ին արտառոց դեպք է տեղի ունեցել Արարատի մարզում։ «Կլինիկական մահ» ախտորոշմամբ Երևանի «Արաբկիր» բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել տղա երեխա։

Բժիշկները մոտ 1 ժամ անհրաժեշտ բուժօգնություն ցուցաբերելուց հետո կարողացել են երեխայի սրտի աշխատանքը վերականգնել, սակայն երեխան դեռ գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում։

Արաբկիրի ոստիկանները պարզել են, որ հիվանդանոց տեղափոխվածը 1 տարեկան 2 ամսական Ալեքսան Մ.-ն է, և ըստ օպերատիվ տեղեկությունների՝ երեխային ծեծի է ենթարկել ծնողներից մեկը։

Ձերբակալվել է մեկ անձ և ներկայացվել նախաքննական մարմին։

Մեր տեղեկություններով՝ երեխային դաժան ծեծի է ենթարկել երեխայի խորթ մայրը, ով ձերբակալվել է։

Իսկ ինչպե՞ս է երեխայի առողջական վիճակը. «Արաբկիր» բժշկական կենտրոնից հայտնեցին, որ երեխան դեռ գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում։

«Նախօրեին «Արաբկիր» բժշկական համալիր ընդունված մեկ տարեկան, երկու ամսական երեխան շարունակում է մնալ վերակենդանացման բաժանմունքում: Բժիշկները պայքարում են երեխայի կյանքի համար»,- ասացին ԲԿ-ից։

Խորթ մորը դեռ չեն կալանավորել։

Սեյրան Օհանյանի կինը դատի է տվել Հանրային հեռուստաընկերությանը

17/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Անվավեր ճանաչվեց Հանրային ռադիոյի տնօրենի ևս մեկ ապօրինի որոշում

17/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ո՞վ է ՔԿՀ-ում կшխված տղամարդը, ինչո՞ւ են մյուս կալանավորները հացադուլ հայտարարել

17/03/2026 infomitk@gmail.com

«Մենք ուզում ենք հեռու մնալ այս պատերազմից». Թուրքիայի ԱԳ նախարարը՝ ԱՄՆ-Իրան բանակցությունների մասին

17/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում Իրանի դեսպանատունը հայտնել է դեղորայքի և բժշկական պարագաների անհրաժեշտության մասին

17/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խորթ մայրը 1 տարեկան երեխային գրեթե մահվան է հասցրել. ինչպե՞ս է երեխայի առողջական վիճակը

17/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեյրան Օհանյանի կինը դատի է տվել Հանրային հեռուստաընկերությանը

17/03/2026 infomitk@gmail.com