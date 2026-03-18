Ինչպես կազդի Լարիջանիի սպանությունը. Հարձակում է սկսվել Իսրայելի դեմ, Իրանի խորհրդարանի նախագահի դեմ մաhափnրձ է եղել

– Իսրայելի ռազմաօդային ուժերի մարտական ​​գործողությունների կենտրոնից լուսանկար է տարածվել Թեհրանում Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի արդեն նախկին քարտուղար Ալի Լարիջանիի սպանությունից մի քանի րոպե առաջ։

Գործողությունը վերահսկել են ռազմական հետախուզության ղեկավար, գեներալ-մայոր Շլոմի Բինդերը և Իսրայելի ռազմաօդային ուժերի գլխավոր հրամանատար, գեներալ-մայոր Թոմեր Բարը։

– Լարիջանիի սպանությունը չի ազդի երկրում իշխանության կայունության վրա, «Al Jazeera»-ին տված հարցազրույցում ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին։ «Ես չեմ հասկանում, թե ինչու ամերիկացիները և իսրայելցիները դեռ չեն գիտակցել, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն ունի հզոր քաղաքական կառուցվածք։ Մեկ անձի առկայությունը կամ բացակայությունը չի ազդում այս կառուցվածքի վրա»։

– Իրանը մտադիր է մշակել նոր կանոններ Հորմուզի նեղուցով նավերի անցման համար ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հետ պատերազմի ավարտից հետո, հայտարարել է երկրի արտաքին գործերի նախարարությունը։

– Իրանը զանգվածային հարձակում է սկսել Իսրայելի դեմ։

– Իրանի խորհրդարանի նախագահ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը Թեհրանի Զաֆարանիե շրջանում մահափորձի թիրախ է դարձել, հաղորդել են իսրայելական լրատվամիջոցները: Ղալիբաֆի ողջ մնալու մասին տեղեկություններ չկան։

