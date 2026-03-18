18/03/2026

EU – Armenia

Խաթիբի, Լարիջանիի և Նասիրզադեի սպանությունը մեզ խորը սգի մեջ է գցել. Փեզեշքիան

infomitk@gmail.com 18/03/2026

Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը հաստատել է երկրի հետախուզական գերատեսչության ղեկավար Իսմայիլ Խաթիբի զոհվելու փաստը։

Այս մասին Փեզեշքիանը գրել է X սոցիալական ցանցի իր էջում։

«Իմ թանկագին գործընկերներ Իսմայիլ Խաթիբի, Ալի Լարիջանիի և Ազիզ Նասիրզադեի, ինչպես նաև նրանց ընտանիքների որոշ անդամների ու զինակիցների սպանությունը մեզ խորը սգի մեջ է գցել։ Իմ ցավակցությունն եմ հայտնում Իրանի մեծ ժողովրդին՝ նախարարների կաբինետի երկու անդամների, Շուրայի քարտուղարի, ինչպես նաև ռազմական հրամանատարների և «Բասիջի» հրամանատարների նահատակության կապակցությամբ։ Վստահ եմ, որ նրանց ուղին կշարունակվի էլ ավելի հաստատակամորեն, քան նախկինում»,- գրել է նախագահը։

