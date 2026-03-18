18/03/2026

EU – Armenia

Հունաստանում ՀՀ դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը դասախոսությունը՝ Եվրոպական հանրային իրավունքի կազմակերպության (EPLO) դպրոցում. Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 18/03/2026 1 min read

Հունաստանում ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը դասախոսությամբ է հանդես եկել Եվրոպական հանրային իրավունքի կազմակերպության (EPLO) դպրոցում՝ «Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ճարտարապետությունը․ հնարավորություններ և մարտահրավերներ» խորագրով, որը հեռարձակվել է նաև առցանց ձևաչափով։

Դեսպանը մասնավորապես անդրադարձել է հետևյալ ուղղություններով արձանագրված զարգացումներին։

May be an image of map and text

Նախ, ներկայացվել են օգոստոսին Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթերը, ինչի համատեքստում ընդգծվել է «Հանուն խաղաղության և բարգավաճման Թրամփի ուղու» կարևորությունը «Խաղաղության խաչմերուկ» նախագծի հետ համադրությամբ, ինչպես նաև վերջինիս իրավական ամրագրումն ու ԱՄՆ կողմից աջակցությունը։

Քննարկվել են նաև Ադրբեջանի հետ խաղաղության հաստատման հեռանկարները և դրանից բխող տարածաշրջանային զարգացման հնարավորությունները։
Այնուհետև դեսպան Մկրտչյանն անդրադարձել է 2025 թ․ հունվարին Հայաստանի Հանրապետության և Միացյալ Նահանգների միջև ստորագրված ռազմավարական գործընկերության փաստաթղթին, որը ներառում է տնտեսական համագործակցության, անվտանգության և պաշտպանության, ժողովրդավարության, ներառականության և միջանձնային հարաբերությունների բաղադրիչներ։

Դեսպանը հավելել է, որ ռազմավարական հարաբերությունների ինստիտուցիոնալ բնույթը վերահաստատվել է ԱՄՆ նոր վարչակազմի կողմից՝ ինչպես ԱՄՆ նախագահի մակարդակով, այնպես էլ Վաշինգտոնում ստորագրված երկկողմ փաստաթղթերով։ Մանրամասն ներկայացվել է նաև Եվրոպական միության հետ հարաբերություններում արձանագրված աննախադեպ առաջընթացը, որի առանցքային բաղադրիչն էր դեկտեմբերին Բրյուսելում ստորագրված Հայաստան–ԵՄ գործընկերության ռազմավարական օրակարգի փաստաթուղթը։

Ընդգծվել է ԵՄ-ի հետ բազմաշերտ համագործակցությունը՝ հիմնված ընդհանուր արժեքների և փոխադարձ շահերի վրա։

No photo description available.

Դեսպանն անդրադարձել է նաև Հայաստան–Հունաստան բազմաոլորտ համագործակցությանը, այստեղ առկա հնարավորություններին և այդ հարաբերությունները նոր մակարդակի բարձրացնելու հրամայականին։

Մանրամասն քննարկվել են նաև Հայաստան–Թուրքիա և Հայաստան–Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացները, ինչպես նաև Հայաստան–Ռուսաստան և Հայաստան–Իրան հարաբերություններին։

May be an image of map and text

Դեսպան Մկրտչյանը ներկայացրել է ասիական տարածաշրջանի հետ Հայաստանի փոխշահավետ հարաբերությունները, ինչպես նաև տարբեր ուղղություններով Հայաստանի դիվանագիտական հարաբերությունների աշխարհագրության ընդլայնումը։

Ելույթին հաջորդել է հրցուպատասխան, որի ընթացքում դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը պատասխանել է ուղղված բոլոր հարցերին։

Դասախոսությանը ներկա են եղել Հունաստանում հավատարմագրված դեսպաններ, դիվանագետներ, Եվրոպական հանրային իրավունքի կազմակերպության (EPLO) դպրոցի ուսանողներ, պրոֆեսորա-դասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ։

May be an image of text

No photo description available.

Բաց մի թողեք

1 min read

Հերթական կեղծ նյութը․ այն պետք է դիտարկվի որպես տեղեկատվական-հիբրիդային ազդեցության գործողություն․ Բաղդասարյան

18/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կառավարության քաղաքականությունն ուղղված է հանրային կառավարման ոլորտում մեծ ներդրումներ կատարելուն. վարչապետ

17/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ արագ արձագանքման խումբ՝ ընտրություններից առաջ․ չենք թողնի՝ Հայաստանը միայնակ դիմակայի արտաքին միջամտությանը

17/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մարտի 19-ի աստղագուշակ․ Մի քիչ հակասական օր է

18/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունաստանում ՀՀ դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը դասախոսությունը՝ Եվրոպական հանրային իրավունքի կազմակերպության (EPLO) դպրոցում. Լուսանկարներ

18/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խաթիբի, Լարիջանիի և Նասիրզադեի սպանությունը մեզ խորը սգի մեջ է գցել. Փեզեշքիան

18/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն չի բացառում Իրանի միջուկային նյութերի առգրավումը

18/03/2026 infomitk@gmail.com