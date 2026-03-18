Հունաստանում ՀՀ դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը դասախոսությունը՝ Եվրոպական հանրային իրավունքի կազմակերպության (EPLO) դպրոցում. Լուսանկարներ

Հունաստանում ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը դասախոսությամբ է հանդես եկել Եվրոպական հանրային իրավունքի կազմակերպության (EPLO) դպրոցում՝ «Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ճարտարապետությունը․ հնարավորություններ և մարտահրավերներ» խորագրով, որը հեռարձակվել է նաև առցանց ձևաչափով։
Դեսպանը մասնավորապես անդրադարձել է հետևյալ ուղղություններով արձանագրված զարգացումներին։
Նախ, ներկայացվել են օգոստոսին Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթերը, ինչի համատեքստում ընդգծվել է «Հանուն խաղաղության և բարգավաճման Թրամփի ուղու» կարևորությունը «Խաղաղության խաչմերուկ» նախագծի հետ համադրությամբ, ինչպես նաև վերջինիս իրավական ամրագրումն ու ԱՄՆ կողմից աջակցությունը։
Քննարկվել են նաև Ադրբեջանի հետ խաղաղության հաստատման հեռանկարները և դրանից բխող տարածաշրջանային զարգացման հնարավորությունները։
Այնուհետև դեսպան Մկրտչյանն անդրադարձել է 2025 թ․ հունվարին Հայաստանի Հանրապետության և Միացյալ Նահանգների միջև ստորագրված ռազմավարական գործընկերության փաստաթղթին, որը ներառում է տնտեսական համագործակցության, անվտանգության և պաշտպանության, ժողովրդավարության, ներառականության և միջանձնային հարաբերությունների բաղադրիչներ։
Դեսպանը հավելել է, որ ռազմավարական հարաբերությունների ինստիտուցիոնալ բնույթը վերահաստատվել է ԱՄՆ նոր վարչակազմի կողմից՝ ինչպես ԱՄՆ նախագահի մակարդակով, այնպես էլ Վաշինգտոնում ստորագրված երկկողմ փաստաթղթերով։ Մանրամասն ներկայացվել է նաև Եվրոպական միության հետ հարաբերություններում արձանագրված աննախադեպ առաջընթացը, որի առանցքային բաղադրիչն էր դեկտեմբերին Բրյուսելում ստորագրված Հայաստան–ԵՄ գործընկերության ռազմավարական օրակարգի փաստաթուղթը։
Ընդգծվել է ԵՄ-ի հետ բազմաշերտ համագործակցությունը՝ հիմնված ընդհանուր արժեքների և փոխադարձ շահերի վրա։
Դեսպանն անդրադարձել է նաև Հայաստան–Հունաստան բազմաոլորտ համագործակցությանը, այստեղ առկա հնարավորություններին և այդ հարաբերությունները նոր մակարդակի բարձրացնելու հրամայականին։
Մանրամասն քննարկվել են նաև Հայաստան–Թուրքիա և Հայաստան–Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացները, ինչպես նաև Հայաստան–Ռուսաստան և Հայաստան–Իրան հարաբերություններին։
Դեսպան Մկրտչյանը ներկայացրել է ասիական տարածաշրջանի հետ Հայաստանի փոխշահավետ հարաբերությունները, ինչպես նաև տարբեր ուղղություններով Հայաստանի դիվանագիտական հարաբերությունների աշխարհագրության ընդլայնումը։
Ելույթին հաջորդել է հրցուպատասխան, որի ընթացքում դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը պատասխանել է ուղղված բոլոր հարցերին։
Դասախոսությանը ներկա են եղել Հունաստանում հավատարմագրված դեսպաններ, դիվանագետներ, Եվրոպական հանրային իրավունքի կազմակերպության (EPLO) դպրոցի ուսանողներ, պրոֆեսորա-դասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ։
Բաց մի թողեք
