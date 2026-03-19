Առաջարկվում է դիվանագիտական ներկայացուցիչների պաշտոնավարման առավելագույն ժամկետը սահմանել 5 տարի

Արդարադատության նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել «Դիվանագիտական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն և «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին նախագծերը։
«Դիվանագիտական ծառայության մասին» օրենքն առաջարկվում է շարադրել նոր խմբագրությամբ: Օրինակ՝ հաշվի առնելով, որ որոշ պետություններում անհրաժեշտություն է առաջանում դեսպանության փոխարեն ստեղծել դիվանագիտական գրասենյակ և օրենքում անհրաժեշտ իրավակարգավորումների բացակայությամբ պայմանավորված հնարավոր չի լինում իրականացնել այդ գործընթացը, առաջարկվում է սահմանել, որ օտարերկրյա պետության հետ ձեռք բերված համաձայնությամբ՝ օտարերկրյա պետությունում հավատարմագրված դեսպանի ընդհանուր ղեկավարությամբ, անհրաժեշտության դեպքում կարող է գործել դիվանագիտական գրասենյակ, որը կստեղծվի և կլուծարվի վարչապետի որոշմամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության և տվյալ օտարերկրյա պետության միջև նախապես ձեռք բերված համաձայնության հիման վրա:
Վերանայվում են դեսպանների և մշտական ներկայացուցիչների (դիվանագիտական ներկայացուցիչներ) պաշտոնավարման ժամկետները: Դիվանագիտական ներկայացուցիչների աշխատանքի արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով վերջիններիս պաշտոնավարման առավելագույն ժամկետն առաջարկվում է սահմանել 5 տարի: Միաժամանակ սահմանվում է, որ պաշ տ ո ն ա վար ման ժամ կ ե տ ի ավարտից անմիջապես հետո այլ պետությունում կամ միջազգային կազմակերպությունում պաշտոնի նշանակվելու դեպքում երկու իրար հաջորդող պաշտոնավարման ժամկետների ընդհանուր հանրագումարը չի կարող գերազանցել 8 տարին։
Միևնույն ժամանակ հստակեցվել են դիվանագետների կադրերի ռեզերվում գրանցվելու ժամկետները, իսկ ռոտացիոն գործընթացն արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել վերանայել դիվանագետի՝ արտաքին գործերի նախարարությունում կամ ենթակա մարմնում առնվազն երկու տարի աշխատելու պահանջը՝ այն սահմանելով տասնութ ամիս:
Առանձին դրույթ է նախատեսվել գլխավոր հյուպատոսի ռոտացիա իրականացնելու ժամկետների վերաբերյալ՝ ելնելով վերջինիս աշխատանքի բնույթից:
Հաշվի առնելով, որ գլխավոր հյուպատոսի աշխատանքն օտարերկրյա պետությունում ավելի երկար ժամանակահատվածով աշխատելու անհրաժեշտություն է պահանջում, առաջարկվում է գլխավոր հյուպատոսի պաշտոնում նշանակվելիս ռոտացիան արտաքին գործերի նախարարությունում կամ ենթակա մարմնում իրականացնել առնվազն մեկ տարի, այնուհետև Հայաստանի Հանրապետության օտարերկրյա պետությունում դիվանագիտական ծառայության մարմնում՝ երեք տարի ժամկետով ծառայելու սկզբունքով, որն անհրաժեշտության դեպքում կարող է երկարաձգվել առավելագույնը մեկ տարի ժամկետով:
Հանվել է գործող օրենքում առկա՝ նույն դիվանագիտական ծառայության մարմնում դիվանագետ ամուսինների ծառայության դեպքում ավելի ցածր պաշտոն զբաղեցնող ամուսնուն նախատեսված փոխհատուցումը 50 տոկոսի չափով վճարելու դրույթը, քանի որ այն հակասում է «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքի 4-րդ հոդվածով նախատեսված՝ պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց պարտականություններին, պատասխանատվությանը համապատասխանող հիմնական աշխատավարձի ապահովման, ինչպես նաև համարժեք աշխատանքի համար համարժեք վարձատրության սկզբունքներին: Բացի այդ, նույն դիվանագիտական ծառայության մարմնում դիվանագետ ամուսինների ծառայության դեպքում պետությունը արդեն իսկ փոխհատուցում է մեկ բնակարանի համար՝ տնտեսելով երկրորդ բնակարանի փոխհատուցումը:
Նախատեսվում է դիվանագիտական դպրոցը վերակազմակերպել դիվանագիտական ակադեմիայի՝ հաշվի առնելով դպրոցին տրվող գործառույթների լայն շրջանակը։
Առաջարկվում են մի շարք այլ փոփոխություններ ևս։
ԵՄ-ն լրացուցիչ 140 մլն եվրոյի աջակցություն կտրամադրի Հայաստանին
Հունաստանում ՀՀ դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը դասախոսությունը՝ Եվրոպական հանրային իրավունքի կազմակերպության (EPLO) դպրոցում. Լուսանկարներ
Հերթական կեղծ նյութը․ այն պետք է դիտարկվի որպես տեղեկատվական-հիբրիդային ազդեցության գործողություն․ Բաղդասարյան