Երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն Երևանի փողոցներից մեկում

Երևանում տրանսպորտային հոսքերի անցանելիությունն ավելացնելու նպատակով մարտի 20-ից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Արմենակ Արմենակյան փողոցում:
Այս մասին տեղեկացնում են Երևանի քաղաքապետարանից։
Մասնավորապես Արմենակյան-Սերո Խանզադյան փողոցների խաչմերուկում տրանսպորտային միջոցների հետադարձը կարգելվի:
