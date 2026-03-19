19/03/2026

EU – Armenia

Մասիսը հեռացվում է բոլոր սիմվոլներից․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 19/03/2026

Նիկոլ Փաշինյանը դեռ տարիներ առաջ սկսեց պայքարել Արարատ սարի դեմ` որպես սիմվոլի, եւ առաջ քաշեց Արագածի պաշտամունքը` որպես այլընտրանք: Հիմա նա արգելում է «Արցախ» բառն արտասանել, խոսել ցեղասպանության մասին:

«Հրապարակ» թերթը գրում է․ Այդ ամենը որակում է որպես պատերազմի կոչ եւ սպառնալիք եւ այդ քաղաքականությունը կամաց ներդնում է երկրում: Սկզբում Մասիս սարի պատկերը հանեցին Հայաստան մուտքի կնիքներից, իսկ երեկ մեր աղբյուրը պատմեց, որ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի պաշտոնական լոգոտիպը, որի վրա պատկերված են Մասիս եւ Սիս սարերը, նույնպես հրահանգված է փոխարինել այլ լոգոտիպով, որտեղ Արարատ լեռան փոխարեն այլ պատկեր կլինի:

Մեր աղբյուրի խոսքով` լոգոտիպի փոփոխության ուղղությամբ սկսել են աշխատել այս այս տարվա հունվարից: Իրենց ասվել է, որ մինչեւ ուսումնական տարվա ավարտը այն պետք է փոխված լինի:

Մենք փորձեցինք մեկնաբանություն ստանալ պոլիտեխնիկից, սակայն ո՛չ բուհի ռեկտոր Գոռ Վարդանյանը, ո՛չ նրա խոսնակը չպատասխանեցին մեր հեռախոսազանգերին:

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

19/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

19/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

19/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

19/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

19/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

19/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

19/03/2026 infomitk@gmail.com