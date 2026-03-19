19/03/2026

EU – Armenia

ՔՊ ղեկավարի եղբոր գործով նոր սկանդալ․ ո՞վ է տեղեկանքով փրկել Կոնջորյանին. Լուսանկար

19/03/2026

«ԱԺ ՔՊ խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանի եղբոր՝ Ավետ Կոնջորյանի գործը նոր հարցերի առաջ է կանգնեցրել իրավապահ համակարգին։ Խնդիրը միայն այն չէ, որ վարորդական իրավունքից զրկված Կոնջորյանը կրկին մեքենա է վարել ու կանգնել դատարանի առաջ։

Խնդիրն այն է, որ նախկինում դատապարտված Ավետ Կոնջորյանի քրեական վարույթում հայտնվել է «դատվածություն չունենալու» մասին տեղեկանք, ինչն էլ թույլ է տվել գործը հանգուցալուծել ավելի մեղմ տարբերակով՝ համաձայնությամբ տուգանքով։

Հիշեցնենք՝ «Ժողովուրդ» օրաթերթը փետրվարի 19-ին գրել էր, որ Ավետ Կոնջորյանը, 2025 թվականի հուլիսի 7-ից մինչև 2026 թվականի հուլիսի 7-ը վարորդական իրավունքից զրկված լինելով, նույն տարվա հոկտեմբերի 15-ին Աբովյանում կրկին մեքենա է վարել և կանգնեցվել պարեկների կողմից։

Դատարանը նրան մեղավոր է ճանաչել և նշանակել 375 հազար դրամ տուգանք՝ մեկ տարվա ընթացքում վճարելու իրավունքով։

Սակայն երեկ «Ազատությունը» հրապարակեց առավել ուշագրավ հանգամանք․ Ավետ Կոնջորյանը դեռ 2010 թվականին դատապարտված է եղել, բայց նոր գործի նյութերում հայտնվել է տեղեկանք, ըստ որի՝ նա դատվածություն չունի։ Հենց այդ հանգամանքն էլ հնարավորություն է տվել կիրառել «համաձայնությամբ տուգանք» կարգավորումը, որը վերաբերում է առաջին անգամ հանցանք կատարած անձանց։

Ամենասկանդալայինը պետական մարմինների հակասական պատասխաններն են։ ՀՀ ոստիկանությունը պնդում է, թե նման տեղեկանք Քննչական կոմիտեին չի տվել, մինչդեռ ՀՀ քննչական կոմիտեն հայտարարում է, որ այն ստացել է հենց ՆԳՆ համակարգից։

Այսպիսով, գլխավոր հարցը մնում է օդում՝ ո՞վ է Ավետ Կոնջորյանի գործի նյութերում ներառել այդ տեղեկանքը, և արդյոք այն չի ծառայել իշխանական պատգամավորի եղբորը ավելի խիստ պատասխանատվությունից ազատելու համար՝ օգտահործելով ՔՊ խմբակցության ղեկավարի դիրքը։

Հիշեցնենք, որ Հայկ Կոնջորյանը նաև առանձնատան թեմայով հայտնվեց սկանդալի մեջ, երբ հետաքննողները պարզեցին, որ Առինջի առանձնատան 1 քմ-ի համար Կոնջորյանը 300 հազար դրամ էր վճարել, մինչդեռ շուկայականում նման գին գոյություն չունի։

Նույն թաղամասում տներ են գնել նաև Հայկ Կոնջորյանի մայրը, քույրը։

Ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը կասեր՝ կոռուպցիան և հովանավորչությունը հո պոզ ու պոչով չի լինում»։

Ով է եվրոպականի անվան տակ ադրբեջանական բենզին ներկրողը. բացառիկ. Լուսանկար

19/03/2026 infomitk@gmail.com