Իրանի պատերազմը ԵՄ առաջնորդների գագաթնաժողովը վերածում է էներգետիկ դիմակայության

Հինգշաբթի օրվա էլեկտրաէներգիայի գների վերաբերյալ բանավեճը կարող է տարիներ շարունակ տևող ալիքաձև հետևանքներ ունենալ։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Իրանում պատերազմի բռնկումից հետո իրենց առաջին գագաթնաժողովից առաջ Եվրամիության առաջնորդները համաձայն են մեկ բանի շուրջ. նրանք պետք է անհապաղ միջոցներ ձեռնարկեն՝ էներգիայի գների վերահսկողությունից դուրս գալը կանխելու համար։
Սակայն կառավարությունները բաժանված են այն հարցում, թե ինչպես լուծել խնդիրը և, այնուամենայնիվ, ում գործն է դա։
Որոշ երկրներ պահանջում են, որ Եվրահանձնաժողովը միջոցներ ձեռնարկի իրենց քաղաքացիներին և ընկերություններին վառելիքի գների կտրուկ աճից պաշտպանելու համար՝ պնդելով ԵՄ շրջակա միջավայրի քաղաքականության և էներգետիկ շուկաների մեջ հեռահար միջամտությունների անհրաժեշտության մասին՝ կարճաժամկետ ծախսերի կրճատման հասնելու համար։
Մյուսները պնդում են, որ ԵՄ-ն պետք է պահպանի իր գործող կանոնակարգը և կենտրոնանա երկարաժամկետ միջոցառումների վրա՝ թանկարժեք բրածո վառելիքից կախվածությունը նվազեցնելու համար՝ պնդելով, որ անհապաղ օգնության միջոցառումները ազգային մայրաքաղաքների պատասխանատվությունն են։
Բանավեճը, ինչպես սպասվում է, կգլխավորի Բրյուսելում հինգշաբթի օրը կայանալիք առաջնորդների հանդիպումը, և այն կողմը, որը կհաղթի վեճում, հավանաբար կորոշի ԵՄ էներգետիկ ապագան առաջիկա տարիների համար։
«Մերձավոր Արևելքում ռազմական սրացումը առաջացնում է համաշխարհային անկայունություն», – գրել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան առաջնորդներին ուղղված իր հրավեր-նամակում։ «Միասին մենք պետք է որոշենք այն գործիքները, որոնք մենք պետք է մոբիլիզացնենք՝ ապահովելու համար ժամանակին, համակարգված և արդյունավետ արձագանք, որը կպաշտպանի մեր քաղաքացիներին և մեր ընկերություններին»։
Եվրոպացիները քիչ բան կարող են անել կամ պատրաստ են անել՝ մայրցամաքում գազի գների 50 տոկոսով բարձրացման հիմնական պատճառը լուծելու համար. Թեհրանի կողմից Պարսից ծոցի շրջափակումը, որը պայմանավորված էր փետրվարի վերջից ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից Իրանի ռմբակոծությամբ։
Ընդհանուր առմամբ, պատերազմը հանգեցրել է նրան, որ ԵՄ կառավարությունները համաձայնել են, որ մաքուր, տեղական էներգիային անցման արագացումը ներմուծման բարձր գների ակնհայտ լուծումն է, գոնե երկարաժամկետ հեռանկարում։
Սակայն հինգշաբթի օրվա հանդիպման պայքարը կայանում է նրանում, թե արդյոք Հանձնաժողովին տրվի քայլերի հրամաններ՝ աշխատելու այնպիսի լուծումների վրա, որոնք կարող են արագորեն իջեցնել տնային տնտեսությունների և արդյունաբերության գները։
«Համաձայնությունն այն է, որ էներգետիկ անցման միջոցառումները՝ ապաածխածնացումը, մաքուր տեղական էներգիան, շարունակելու ճիշտ ուղին են», – ասել է ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյան, ում անանունությունը չի տրամադրվել գագաթնաժողովի նախապատրաստական աշխատանքների մանրամասները բացահայտելու համար։
Սակայն «առաջնորդները ցանկանում են տեսնել գները նաև կարճաժամկետ հեռանկարում իջեցնելու կոնկրետ միջոցառումներ», – հավելել է պաշտոնյան։ «Կարծում եմ՝ այստեղ գաղտնիք չէ, որ կան տարբեր դիրքորոշումներ այն մասին, թե ինչպես պետք է դա լուծվի»։
ԵՄ գործադիր մարմինն, իր հերթին, որոշ գաղափարներ ունի։ Երկուշաբթի օրը առաջնորդներին ուղղված նամակում Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը մեծ մասամբ պատասխանատվությունը գցել է ազգային կառավարությունների վրա՝ առաջարկելով, որ նրանք օգտագործեն ԵՄ գործող կանոնները՝ սուբսիդիաները ազատելու և էլեկտրաէներգիայի հարկերը կրճատելու համար։
Նրա առաջարկները ԵՄ մակարդակի միջոցառումների վերաբերյալ հակված են երկարաժամկետ լուծումների՝ խոստանալով օրենսդրական գործողություններ էլեկտրացանցերի արդյունավետ օգտագործման, էներգախնայող արդյունաբերությունների համար ֆինանսական օգնության և ԵՄ-ում ածխածնի գնի կտրուկ աճը կանխելու քայլեր։
Երկարաժամկետ հեռանկարի վրա կենտրոնանալ նախընտրող երկրների համար սա ճիշտ մոտեցում է։
«Եվրոպական մակարդակով ձեռնարկվող որոշ նախաձեռնություններ… կօգնեն միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում արագացնել էներգետիկ անցումը, որը միակ իրական լուծումն է այս խնդրի համար», – հարցազրույցում ասել է Նիդեռլանդների կլիմայի նախարար Ստիենտյե վան Վելդհովենը։ «Սակայն կարճաժամկետ միջոցառումների համար ավելի շատ ազգային [կառավարությունների] գործն է գնահատել, թե որն է առավել նպատակահարմար»։
Կարճաժամկետ միջամտողական ճամբարի կառավարությունները, սակայն, կասկածում են, որ դա բավարար կլինի։
Լեհաստանի կլիմայի փոխնախարար Քշիշտոֆ Բոլեստան ասել է, որ չնայած նամակում պարունակվում էին որոշ գաղափարներ, որոնք «գրգռեցին մեր հետաքրքրությունը», այն առաջարկը, որ կառավարությունները կարող են ավելի շատ ծախսել սուբսիդիաների վրա՝ միաժամանակ կրճատելով էներգետիկ հարկերը, դժվար էր ընդունել։
«Եթե ինչ-որ մեկն ինձ ասի՝ լավ, դուք կարող եք կրճատել ձեր հարկերը, իսկ Եվրոպայում շատ երկրներ գտնվում են այնպիսի իրավիճակում, երբ պաշտպանության վրա մեծ ծախսեր են կատարվում, և հարկաբյուջետային տարածքը շատ սահմանափակ է, սա իսկապես դժվար առաջարկ է քննարկելու համար», – ասաց նա երեքշաբթի օրը։
Լեհաստանը այն երկրներից է, որը խնդրում է Հանձնաժողովին զսպել ԵՄ-ի ածխածնի գինը՝ էներգիայի վճարները նվազեցնելու համար։ Արտանետումների առևտրի համակարգը (ETS), որը պահանջում է, որ գործարաններն ու էլեկտրակայանները վճարեն մոլորակի տաքացմանը նպաստող աղտոտման համար, կազմում է Եվրոպայի միջին էներգետիկ վճարի մոտ 11 տոկոսը, ինչը շատ ավելի քիչ է, քան տուրքերը կամ էներգիայի իրական արժեքը։
Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը և ինը այլ առաջնորդներ չորեքշաբթի օրը նամակ են հղել ֆոն դեր Լեյենին՝ պահանջելով, որ նա արագորեն բարեփոխի ETS-ը՝ էլեկտրաէներգիայի գների վրա դրա ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով: Միևնույն ժամանակ, Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին կժամանի հինգշաբթի օրվա գագաթնաժողովին՝ պնդելով, որ ԵՄ-ն ամբողջությամբ կասեցնի ETS-ը:
Սակայն արդեն ձևավորվել է հակակոալիցիա, որտեղ ութ այլ երկրներ զգուշացնում են, որ կլիմայական քաղաքականության էական փոփոխությունները կխաթարեն էներգետիկ անցումը և, հետևաբար, ԵՄ-ի ջանքերը՝ հրաժարվելու բրածո վառելիքի ներմուծումից:
Տրամադրության փոփոխություն
ETS-ի վերաբերյալ բանավեճում Հանձնաժողովի անորոշ խոստումները կարող են նպատակ ունենալ թույլ տալ երկու կողմերին էլ հաղթանակ տանել: Սակայն կան նշաններ, որ միջամտողական ճամբարը կորցնում է իր դիրքերը:
Գագաթնաժողովի եզրակացությունների չորս հաջորդական նախագծերը ցույց են տալիս, որ էներգետիկայի վերաբերյալ տեքստը զարգանում է: Մինչդեռ բոլոր տարբերակները կոչ են անում կարճաժամկետ առաջարկներ ներկայացնել գները նվազեցնելու համար, երկարաժամկետ միջոցառումների վերաբերյալ բաժինը մարտից ի վեր ամրապնդվել է, և այժմ պնդում է, որ էներգետիկ անցման արագացումը «անհրաժեշտ է անկայուն բրածո վառելիքի շուկաներից կախվածությունը նվազեցնելու համար»:
Երկու այլ խոշոր փոփոխությունների կոչեր, կարծես, արդեն ձախողվել են
Ավստրիան և մի քանի այլ երկրներ կողմ էին ԵՄ էլեկտրաէներգիայի շուկայի դիզայնի բարեփոխմանը, որի համաձայն թանկարժեք բրածո վառելիքը փաստացի որոշում էր էլեկտրաէներգիայի ավելի լայն գինը։
Սակայն ուրբաթ օրը ԵՄ դեսպանների հանդիպման ժամանակ Վիեննայի առաջարկը դրական արձագանք գտավ, հայտնել են երկու պաշտոնյաներ։ Ավելի վաղ յոթ երկրներ զգուշացրել էին Բրյուսելին չմիջամտել ներկայիս դիզայնին, քանի որ դա կարող է խաթարել կանաչ էներգիայի ներդրումները։
Մեկ այլ գաղափար, որը ներկայացրել էր հենց ֆոն դեր Լեյենը, գազի գինը սահմանափակելն էր։ Սակայն առաջարկը արագորեն դեմ արտահայտվեց արդյունաբերությանը և մի քանի երկրներին, մասնավորապես Գերմանիային։
Երկուշաբթի օրվա նամակում ֆոն դեր Լեյենը ավելի զգույշ տոնով էր արտահայտվել՝ պարզապես նշելով, որ որոշ կառավարություններ անցյալ ճգնաժամերի ժամանակ օգտագործել են գների սահմանափակումներ։
«Ես չեմ կարծում, որ շատ հավանական է, որ այս պահին մենք կտեսնենք որևէ իրական երկարաժամկետ կառուցվածքային փոփոխության համաձայնություն», – ասաց էներգետիկայի ազգային բարձրաստիճան պաշտոնյա, որը անանուն մնաց՝ ներքին քննարկումների մանրամասները բացահայտելու համար։
Ե՛վ ETS-ի, և՛ էլեկտրաէներգետիկ շուկայի նախագծման հարցում «[անդամ պետությունների] արգելափակող խումբը իրականում չափազանց մեծ է այս երկու թեմաների շուրջ առաջ շարժվելու համար», – հավելեց պաշտոնյան։ «Մյուս կողմից, փոքր հարմարվողականություններն արդեն իսկ քննարկվում են»։
Իրանի պատերազմը փորձարկում է Ռուտտեի ՆԱՏՕ-ի Թրամփի ռազմավարությունը
Օրբանի վետոն, Իրանի պատերազմը և էներգակիրների բարձր գները կգլխավորեն ԵՄ գագաթնաժողովը
193 միլիարդ դրամ մնացել է քաղաքացիների և բիզնեսի մոտ. Վահե Հովհաննիսյանը ներկայացրել է եկամտահարկի նվազեցման արդյունքները