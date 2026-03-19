Իրանի պատերազմը փորձարկում է Ռուտտեի ՆԱՏՕ-ի Թրամփի ռազմավարությունը

Կոնսենսուսի բացակայությունը և ՆԱՏՕ-ի սահմանափակ դերը Մերձավոր Արևելքում ճգնաժամը հատկապես դժվարացնում են դաշինքի ղեկավարի համար։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեն լսում է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին Սպիտակ տանը Վաշինգտոնում 2025 թվականի հոկտեմբերի 22-ին կայացած հանդիպման ժամանակ։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Մարկ Ռուտտեի Դոնալդ Թրամփի հետ գործ ունենալու փորձված մոտեցումը լարվածության մեջ է ընկնում, քանի որ ԱՄՆ նախագահի պատերազմը Իրանի դեմ նոր խզումներ է բացում ՆԱՏՕ-ի ներսում։
Երեքշաբթի օրը Թրամփը ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին անվանեց «շատ հիմար»՝ Հորմուզի նեղուցի կարևորագույն առևտրային զարկերակի անվտանգության ապահովման համար ռազմական աջակցության իր պահանջները անտեսելու համար։ Արդյունքում, դաշինքում ԱՄՆ-ի դերի վերանայումը «անկասկած մի բան է, որի մասին մենք պետք է մտածենք», զգուշացրեց նա։
Ի պատասխան, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը ձգտում է հետևել իր սովորական Թրամփի խաղաքարտին. խուսափել նախագահին հրապարակավ քննադատելուց և աշխատել կուլիսներում՝ լուծում գտնելու համար։
«Նա հաշվարկում է, որ խոսելով քիչ բան կշահի», – ասաց ՆԱՏՕ-ի մի դիվանագետ, որին, ինչպես այս պատմության մյուս մասնակիցները, անանուն մնալու հնարավորություն է տրվել՝ ազատ խոսելու համար։ «Ես չեմ հասկանում, թե ինչպես կարող է նա բավարարել [Թրամփի] ցանկությունը։ Այնպես որ, ավելի լավ է լռել՝ գոնե հրապարակայնորեն»։
Սակայն պատերազմը Ռուտտեին դնում է դժվարին իրավիճակում
Թրամփի պահանջներին հակառակ, ՆԱՏՕ-ն քիչ լիազորություններ ունի Իրանում գործելու համար, մինչդեռ դաշնակիցների պատերազմի նկատմամբ հակակրանքը դժվարացնում է դաշինքի ցանկացած ներգրավվածության համար անհրաժեշտ կոնսենսուսի հասնելը։ Այնուամենայնիվ, որքան երկար է տևում հակամարտությունը, այնքան ավելի է այն խլում դաշինքի հիմնական խնդիրներից՝ աջակցել Ուկրաինային և պատրաստվել Ռուսաստանի հետ հնարավոր պատերազմին։
«Շատ պարզ է, որ այն ամենը, ինչ այժմ օգտագործվում է Մերձավոր Արևելքում, մասնավորապես՝ օդային պաշտպանության համակարգերը, ամենայն հավանականությամբ, պետք է փոխարինվի», – ասաց Պիտեր Վեզեմանը, Ստոկհոլմի միջազգային խաղաղության հետազոտությունների ինստիտուտի վերլուծական կենտրոնի զենքի ավագ հետազոտող։ «Այս ամենը գումարվում է Եվրոպայում զենքի արդեն իսկ շատ բարձր պահանջարկին»։
ՆԱՏՕ-ն հրաժարվել է մեկնաբանել այս տեղեկատվությունը։
Նշում թողնելով
Մինչ օրս Ռուտտեն հաջողությամբ կանխել է Թրամփին դաշինքը պայթեցնելը՝ ԱՄՆ նախագահին հաղթանակներ տալով այնպիսի կարևոր ոլորտներում, ինչպիսիք են դաշնակիցների կողմից պաշտպանության ծախսերը մեծացնելու և Թրամփին Գրենլանդիան բռնակցելու իր քարոզարշավը դադարեցնելու համար նախատեսված արգելապատնեշ գտնելը։
«Երբ դաշնակիցների միջև բանավեճեր են լինում, ես միշտ փորձում եմ մի փոքր լռել, ուստի անհրաժեշտության դեպքում կարող եմ մի փոքր օգնել», – անցյալ շաբաթ ասաց Ռուտտեն՝ անդրադառնալով Թրամփի և Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսի միջև վեճին՝ Մադրիդի կողմից ԱՄՆ ինքնաթիռներին իր օդանավակայանն օգտագործելու թույլտվությունից հրաժարվելու և Իսպանիայի պաշտպանության ցածր ծախսերի վերաբերյալ Թրամփի զայրույթին։
Չնայած դաշինքը չի փլուզվել, Ռուտտեն քննադատության է ենթարկվել Թրամփի նկատմամբ ստրկամտ լինելու և նրա կողքին լինելու համար՝ այլ դաշնակիցների դեմ։
«Եվրոպական խորհրդարանում … մենք բացահայտորեն հարցականի տակ ենք դրել, թե արդյոք լսում ենք ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցչին, թե՞ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցչին», – ասել է խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի լիբերալ սլովակ պատգամավոր Լուսիա Յարը: «Ես հույս ունեմ, որ պարոն Ռուտտեն կշարունակի պարբերաբար շփվել Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերի հետ»։
Նա նույն խաղն է փորձում կիրառել Իրանի ճգնաժամի ժամանակ
Իր առաջին մեկնաբանություններից մեկում Ռուտտեն պնդել է, որ դաշինքի անդամների շրջանում «լայն աջակցություն» կա Իրանի վրա ԱՄՆ-Իսրայելի հարձակումների համար՝ պնդում, որը արժանացել է Իսպանիայի խիստ քննադատությանը։
Օրեր շարունակ լռությունից հետո, չորեքշաբթի օրը Ռուտտեն ուղիղ հարցի բախվեց ՆԱՏՕ-ի համար «շատ վատ ապագա» սպասելու Թրամփի սպառնալիքի մասին՝ դաշնակիցների կողմից Հորմուզի նեղուցի վերաբացմանը օգնելու դժկամության պատճառով։
Նիդեռլանդների նախկին վարչապետը չտրվեց խայծին, փոխարենը մատնանշելով կուլիսներում տեղի ունեցող բանակցությունները։ «Ես գիտեմ, որ դաշնակիցները համատեղ աշխատում են՝ քննարկելով, թե ինչպես [վերաբացել նեղուցը]», – ասաց նա։
«Ռուտտեի աշխատանքն է պահպանել ՆԱՏՕ-ի միասնականությունը, և դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես կարող է Թրամփի հետ հռետորական պայքարը օգնել նրան դա անել», – ասաց Օանա Լունգեսկուն, ՆԱՏՕ-ի նախկին խոսնակը, որն այժմ աշխատում է որպես ավագ գիտաշխատող Լոնդոնի «Royal United Services Institute» վերլուծական կենտրոնում։
Չի համապատասխանում իրականությանը
Այնուամենայնիվ, կան սահմանափակումներ այն բանի համար, թե որքան կարող է Ռուտտեն անել Թրամփին Իրանի հարցում հանգստացնելու համար։
Դա մասամբ պայմանավորված է դաշնակիցների միջև պատերազմի վերաբերյալ կոնսենսուսի բացակայությամբ, քանի որ շատերը քննադատել են հակամարտությունը, որը սկսվել է առանց նրանց հետ խորհրդակցելու։
Չնայած ՆԱՏՕ-ն խոցել է Թուրքիային ուղղված իրանական հրթիռները, ԱՄՆ-ն չի կարող համոզել դաշնակիցներին միանալ՝ հիմնվելով այն բանի վրա, որ իր սեփական տարածքը սպառնալիքի տակ է, ասել է դաշինքի երկրորդ դիվանագետը: Դաշինքի փոխադարձ պաշտպանության կետը՝ «5-րդ հոդվածը, կիրառվում է դաշնակցի դեմ զինված հարձակման դեպքում, ուստի այն ուղղակիորեն կապ չունի նման իրավիճակների հետ», – ասել է դիվանագետը։
Մերձավոր Արևելքը գտնվում է դաշինքի ռազմական «պատասխանատվության գոտուց» դուրս, ըստ դաշինքի երկու այլ դիվանագետների, ինչը ավելի է բարդացնում կոլեկտիվ արձագանքը։
Վերջապես, Վաշինգտոնը որևէ պաշտոնական պահանջ չի ներկայացրել ՆԱՏՕ-ին: Երեքշաբթի օրը դեսպանների փակ նիստում ԱՄՆ-ն կրկնել է դաշնակիցներին օգնելու կոչերը, բայց որևէ կոնկրետ խնդրանք չի ներկայացրել դաշինքին, ասել են երկու դիվանագետները։
Այնուամենայնիվ, քանի որ պատերազմն արդեն երրորդ շաբաթում է, ոչինչ չանելը իր հետ բերում է իր ռիսկերը ՆԱՏՕ-ի համար։
Վաշինգտոնն արդեն հետ է կանչել սարքավորումները, այդ թվում՝ F-35 կործանիչները, Նորվեգիայում ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններից, մինչդեռ Մեծ Բրիտանիան իր HMS Dragon ականակիրը շեղել է Արևելյան Միջերկրական ծովում դաշինքի նոր արկտիկական առաքելության հետ կապված գործունեությունից։
Իրանական անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռային հակահարձակումներից պաշտպանությունը նաև ստիպել է եվրոպական երկրներին սպառել ՀՕՊ հրթիռները, սպառելով պաշարները և խոչընդոտելով ՆԱՏՕ-ի՝ օդային պաշտպանությունը հզորացնելու նպատակին, ասել է վերլուծաբան Վեզեմանը։ Ֆրանսիան արդեն զգուշացրել է, որ իր օդ-օդ MICA հրթիռների պաշարները սպառվում են։
Նա ասել է, որ մինչև եվրոպական երկրները ստիպված լինեն որոշել, թե արդյոք ՀՕՊ համակարգերի ապագա մատակարարումները նախատեսել իրենց Պարսից ծոցի դաշնակիցների կամ Ուկրաինայի համար, կարող է «շաբաթների հարց» լինել։ «Ավելի երկար ժամանակահատվածում դա կազդի եվրոպական պաշտպանության կառուցման պլանավորման վրա», – ասաց նա։ «Եվ դա անմիջական ազդեցություն կունենա Ուկրաինայի ինքնապաշտպանության կարողության վրա»։
«Մենք չենք սկսում ավելցուկային դիրքից… մենք ավելի ենք լարվելու», – նշեց ՆԱՏՕ-ի երրորդ դիվանագետը։
Բաց մի թողեք
Իրանի պատերազմը ԵՄ առաջնորդների գագաթնաժողովը վերածում է էներգետիկ դիմակայության
Օրբանի վետոն, Իրանի պատերազմը և էներգակիրների բարձր գները կգլխավորեն ԵՄ գագաթնաժողովը
Իռլանդիայի առաջնորդը պաշտպանում է Սթարմերին Թրամփի վիրավորանքներից Սպիտակ տանը հանդիպման ժամանակ