«Սև խորանարդ», արտահոսած ձայնագրություններ և կոռուպցիա. Իսրայելական լրտեսական ընկերությունը խափանում է Սլովենիայի ընտրությունները

Արտաքին միջամտություն է սպասվում քվեարկությանը՝ մասնավոր հետախուզական ընկերության կողմից քարոզարշավին միջամտելու մեղադրանքներից հետո։
Սլովենիայի ընտրարշավն արդեն լի էր լարվածությամբ։
Այնուհետև Իսրայելի պաշտպանության ուժերի նախկին անդամների կողմից հիմնադրված նշանավոր մասնավոր հետախուզական ընկերության գործակալները ձմռան խորքում թռան Լյուբլյանա, հայտնում են Սլովենիայի իրավապահ մարմինները։
Դեկտեմբերյան ցրտաշունչ օրը վայրէջք կատարած մասնավոր ինքնաթիռում էին «Սև խորանարդ» ընկերության գործադիր տնօրեն Դեն Զորելլան, Իսրայելի Ազգային անվտանգության խորհրդի նախկին ղեկավար Գիորա Էյլանդը և ևս երկու տղամարդ, ըստ իշխանությունների, որոնք պնդում են, որ նրանք զբաղվել են «գաղտնի հսկողությամբ և հեռախոսազրույցների գաղտնալսմամբ»։
«Սև խորանարդ» գործակալները այժմ մեղադրվում են Սլովենիայի իրավապահ մարմինների կողմից վարչապետ Ռոբերտ Գոլոբի կառավարությունը կոռուպցիայի հետ կապելու միջոցով խաթարելու համար նախատեսված ձայնագրությունների արտահոսքին նպաստելու մեջ՝ դանակի սայրով ազգային ընտրություններից մի քանի օր առաջ։ Ձայնագրություններում երևում է, թե ինչպես են սլովենացի ականավոր գործիչները, ըստ երևույթին, քննարկում կոռուպցիան, անօրինական լոբբինգը և պետական միջոցների չարաշահումը։
«Սև խորանարդ»-ի ներկայացուցիչները չեն արձագանքել մեղադրանքների վերաբերյալ մեկնաբանությունների խնդրանքներին։
Սլովենիան կիրակի օրը գնում է ընտրությունների, որտեղ լիբերալ Գոլոբը մրցակցելու է աջակողմյան պոպուլիստ Յանեզ Յանշայի հետ, ով ներկայումս փոքր առավելություն ունի հարցումների համաձայն։ Գոլոբը զգուշացրել է, որ Յանշայի՝ MAGA-ի կողմնակից, չորս անգամ նախկին վարչապետի հաղթանակը կսպառնա ԵՄ կառուցվածքին։ Իր հերթին, Յանշայի կուսակցությունը պարբերաբար Գոլոբին ներկայացնում է որպես կոռումպացված նախկին էներգետիկ մագնատ։
«Սև խորանարդ»-ի մեղադրանքները տեղի են ունենում Եվրոպայում ժողովրդավարական ընտրություններին գաղտնի արտաքին միջամտության վերաբերյալ բարձրացած անհանգստության պահին՝ ազդեցության գործողություններից մինչև քաղաքական դիվերսիաներ։ Սլովենիայում դրանք վտանգում են ավելի բևեռացնել մրցավազքը, որը դարձել է լիբերալ, ԵՄ-ի կողմնակից ուժերի և համարձակված աջակողմյան պոպուլիստական շարժման միջև ավելի լայն բախման խորհրդանիշ։
Գոլոբի ձախ-լիբերալ կոալիցիան և Յանշայի Սլովենիայի ժողովրդավարական կուսակցությունը (SDS) ներկայումս փորձում են օգտագործել արտահոսած ձայնագրության սկանդալը՝ միմյանց դեմ հարձակումները սատարելու համար։ ՍԴՀ-ն ասում է, որ ձայնագրությունները, որոնցում պատկերված են նախկին նախարար, բարձրաստիճան իրավաբան և այլ ականավոր դեմքեր, սլովենական հասարակության ամենաբարձր մակարդակներում կոռուպցիայի ապացույց են, մինչդեռ Գոլոբի կողմնակիցները պնդում են, որ սկանդալը ապացույց է այն բանի, որ Յանշան համագործակցում է օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ՝ իշխանությունը վերադարձնելու համար։
«Այն փաստը, որ այս դեպքում գաղտնի հսկողության և գաղտնալսման մեջ ներգրավված է Իսրայելի մասնավոր հետախուզական գործակալություն, վկայում է խորապես մտահոգիչ մի բանի մասին։ Սա պարզապես ևս մեկ միջադեպ չէ, այն լուրջ մտահոգություններ է առաջացնում Սլովենիայում ժողովրդավարական գործընթացների ամբողջականության վերաբերյալ», – այս շաբաթ ասաց Գոլոբը։
«Արտասահմանյան գործիչների կողմից Եվրամիության ժողովրդավարական անդամ պետության ընտրություններին միջամտելու ցանկացած փորձ անընդունելի է», – ավելացրեց նա։
Չորեքշաբթի կեսօրին մամուլի ասուլիսի ժամանակ Սլովենիայի ազգային և միջազգային անվտանգության հարցերով պետական քարտուղար Վոյկո Վոլկը հայտարարեց, որ «Սև խորանարդի» ներկայացուցիչները չորս անգամ այցելել են երկիր, և որ դեկտեմբերի 11-ին մի խումբ, այդ թվում՝ Զորելլան, ժամանակ է անցկացրել այն փողոցում, որտեղ գտնվում է ՍԴՀ-ի գլխավոր գրասենյակը, չնայած նա չասաց, որ նրանք մտել են շենք։
Յանշան սպառնացել է դատի տալ ակտիվիստ Նիկա Կովաչին՝ «Institute 8» կազմակերպությունից, որը զբաղվում է սոցիալական հարցերով, և որը օգնել է հրապարակել նախնական զեկույցը, որում պնդվում է, որ «Սև խորանարդ»-ի գործակալները բազմիցս այցելել են Սլովենիա և հանդիպել SDS պաշտոնյաների հետ։
«Յանեշ Յանշան, հավանաբար, կզարմանա, բայց մենք ուրախ ենք, որ Սլովենիայի դեմոկրատական կուսակցությունը դատական հայցեր կներկայացնի Սլովենիայում Իսրայելի հետախուզական գործակալության «Սև խորանարդ»-ի գործունեության վերաբերյալ բացահայտումների վերաբերյալ», – ասել է Կովաչը։ «Մենք ողջունում ենք բոլոր այն գործընթացները, որոնց միջոցով կարելի է բացահայտել և պարզաբանել, թե ինչ էր անում այս «մասնավոր Մոսադը» Սլովենիայում և ում հետ»։
Յանշայի կուսակցությունը հայտարարել է, որ «հուշարձան պետք է կանգնեցվի Լյուբլյանայի կենտրոնում»՝ ի պատիվ «Սև խորանարդ»-ի պաշտոնյաների, եթե նրանք «իսկապես բացահայտել են այս անհավանական չափերի կոռուպցիան»։ Չորեքշաբթի երեկոյան Յանշան խոստովանեց, որ հանդիպել է Black Cube-ի Էյլանդի հետ, բայց ասաց, որ չի կարողանում հիշել, թե որ օրը։
«Սպառնալիք ազգային անվտանգությանը»
2010 թվականին հիմնադրված Black Cube մասնավոր հետախուզական ընկերությունը գրասենյակներ ունի Թել Ավիվում, Լոնդոնում և Մադրիդում։ Այն հիմնադրվել է Զորելլայի և Ավի Յանուսի կողմից, որոնք երկուսն էլ ծառայել են Իսրայելի պաշտպանության ուժերում։
Ընկերության մեթոդները, որոնք հաճախ հիմնված են մարդկային հետախուզության և գաղտնի գործողությունների վրա, անընդհատ քննադատության են ենթարկվել, մասնավորապես՝ դատապարտված սեռական հանցագործ և հոլիվուդյան մագնատ Հարվի Վայնշտեյնի գործում։
Նրան մեղադրում էին Black Cube-ը լրագրողներին և կին մեղադրողներին վերահսկելու համար վարձելու, կեղծ ինքնություններով գործակալների միջոցով տեղեկատվություն ստանալու համար, ինչը դարձավ մեղադրանքները ճնշելու նպատակով կիրառվող մասնավոր լրտեսության որոշիչ օրինակ։ Black Cube-ի խորհրդի անդամը հետագայում ներողություն խնդրեց։
Black Cube-ի խորհրդատվական ուղեծրում ներառվել են Իսրայելի հետախուզության նախկին ականավոր պաշտոնյաներ, ինչպիսիք են Մեյր Դագանը և Էֆրայիմ Հալևին, ամրապնդելով դրա կերպարը որպես ավելի լայն էկոհամակարգի մաս, որտեղ պետականաշինության տեխնիկան տեղափոխվում է մասնավոր հատված։
2022 թվականին ռումինացի դատախազները Black Cube-ի գործակալներին, այդ թվում՝ Զորելլային, հեռակա կարգով դատապարտեցին կոռուպցիայի դեմ պայքարի ղեկավար Լաուրա Կյովեսիին լրտեսելու համար։ Տղամարդիկ մեղքի վրա հիմնված համաձայնության են եկել դատախազների հետ։
Ընկերությունը նաև թիրախավորել է Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի քննադատներին՝ օգտագործելով կեղծ LinkedIn էջեր, մինչդեռ ձայնագրությունները հետագայում հայտնվեցին կառավարամետ լրատվամիջոցներում։ Ընկերության խոսնակն այն ժամանակ ասել էր, որ այն «միշտ գործում է օրենքի լիակատար համապատասխանությամբ»։
Սլովենիայի հետախուզության և անվտանգության գործակալությունը (SOVA) այս շաբաթ զեկույց է ներկայացրել Ազգային անվտանգության խորհրդին, որը հաստատել է Black Cube-ի քարոզարշավին միջամտության մասին պնդումները։
Գործակալության տնօրենը «մեզ տեղեկացրել է Սլովենիայի ընտրություններին ուղղակի արտաքին միջամտության մասին վկայող փաստերի մասին», – չորեքշաբթի առավոտյան ասել է Վոլկը: SOVA-ի տնօրենի խոսքով՝ «այս միջամտությունը, ամենայն հավանականությամբ, պատվիրվել է Սլովենիայի ներսից: Հասանելի տվյալների հիման վրա, Black Cube ընկերության ներկայացուցիչները վերջին վեց ամիսների ընթացքում չորս անգամ այցելել են Սլովենիա»:
«Black Cube-ը հայտնի է կեղծված նյութեր հրապարակելով ճշգրիտ պլանավորված ժամանակներում, այս դեպքում՝ ընտրություններից անմիջապես առաջ», – հավելել է Վոլկը: «Այս գործողությունները նպատակ ունեն քաղաքականապես վարկաբեկել անհատներին, ինչը կարող է սպառնալիք ներկայացնել ազգային անվտանգության համար և ազդել ժողովրդավարական ընտրությունների վրա»:
Ընդդիմության հարձակումներ
Լրտեսության մեղադրանքներից զատ, բևեռացված քարոզարշավը նշանավորվել է քաղաքական հարձակումների ծանոթ օրինաչափությամբ:
Եթե ընդդիմությունը իշխանության գա, նրա առաջին խնդիրը հարկերի իջեցումն է, ասել է SDS Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Ռոմանա Տոմկը, երբ նա քննադատել է կառավարող կոալիցիային ֆինանսների հարցում:
«Գոլոբի կառավարության չորս տարվա կառավարումից հետո մենք ունենք տնտեսական անկում», – ասել է Թոմցը։ «Նա [Գոլոբը] շատ է բարձրացրել հարկերը, և մենք կանենք այն ամենը, ինչ կարող ենք՝ դրանք իջեցնելու համար, քանի որ մենք կցանկանայինք, որ մարդիկ ավելի շատ գումար ունենան իրենց գրպաններում, և ոչ միայն պետական բյուջեում»։
Թոմցը, որը նաև Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության խմբի փոխնախագահն է, քննադատել է Գոլոբի վերջերս տված պնդումը, որ Յանշան, Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի հետ միասին, «կփորձեն քանդել Եվրամիությունն ինքը»։
Նա պնդել է, որ ՍԴԿ-ն ցանկանում է բարեփոխել դաշինքը, այլ ոչ թե ոչնչացնել այն։ «Մեր կուսակցությունը՝ Յանշայի ղեկավարությամբ, մենք իսկապես կողմ ենք, կողմ ենք, կողմ ենք եվրոպամետներին», – ասել է Թոմցը։
«Մենք իսկապես փորձում ենք Եվրոպան դարձնել ավելի լավը, դարձնել այն ավելի ֆունկցիոնալ։ Եվ մենք, իհարկե, Եվրոպան ոչնչացնելու մտադրություն չունենք», – հավելել է նա։ «Քննադատելով Եվրոպայի ներսում որոշ քաղաքականություններ, կարծում եմ, որ սա լիովին նորմալ է»։
Ընտրություններից մի քանի օր առաջ Թոմչը արշավ սկսեց ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոսի դեմ, որը Գոլոբի կուսակցությունից է, պնդելով, որ Կոսը մոլորեցրել է Եվրախորհրդարանին, երբ հերքել է, որ երիտասարդ տարիներին համագործակցել է Հարավսլավիայի գաղտնի ոստիկանության հետ։
Եվրոպայի ամենամեծ քաղաքական խումբը՝ ԵԺԿ-ն, չորեքշաբթի օրը կոչ արեց Եվրախորհրդարանում հատուկ լսումներ անցկացնել՝ Կոսին հարցաքննելու համար։
«Պատմական հնարավորություն»
Անցյալ ամիս Լյուբլյանայում իր կուսակցության գրասենյակում տված հարցազրույցի ժամանակ Գոլոբը ասել է, որ ընտրությունները «պատմական հնարավորություն» են Սլովենիայի համար՝ ձախ-լիբերալ կոալիցիան իշխանության վերադարձնելու համար, ինչը «ավելի մեծ կայունություն կբերի երկրին և, ամենայն հավանականությամբ, նաև հարևանությանը»։
Գոլոբն ասել է, որ վճռական է օգտագործել իր հնարավոր երկրորդ մանդատը առողջապահության բարեփոխումները առաջ մղելու և երկրի տնտեսական մրցունակությունը խթանելու համար՝ առաջին ժամկետից հետո, որը նշանավորվեց երկարատև խնդիրներով՝ Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայի դեմ, էներգետիկ ճգնաժամը և բարձր գնաճը։
Յանշայի վերաբերյալ Գոլոբը խիստ էր՝ մեղադրելով նրան պետական միջոցները վատնելու և իրավապահ մարմիններին զենք դարձնելու մեջ իր նախորդ պաշտոնավարման ընթացքում։ Նա նաև ասաց, որ Յանշային, հավանաբար, կոգեշնչի ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կոշտ ներգաղթային քաղաքականությունը։
«Մենք ունենք ծայրահեղ աջ առաջնորդ, որը իշխանության գլուխ է արդեն երեք ժամկետ, ամեն անգամ ավելի վատ էր։ Այսպիսով, առաջին անգամ նա չարեց այն, ինչ մենք քննարկում ենք, բայց ամեն անգամ, երբ նա գալիս է, ավելի վատ է դառնում քաղաքացիական իրավունքների և իրավապահ մարմինների չարաշահման հարցում», – ավելացրեց նա։
Գոլոբը գլխավորում է ձախ-լիբերալ կոալիցիան, որը ներառում է իր «Ազատություն» շարժումը, սոցիալ-դեմոկրատները և «Ձախերը», սակայն նա ասել է, որ պատրաստ է ընդլայնել վրանը երկրորդ ժամկետի համար։ «Մենք բաց ենք ներգրավելու ցանկացած այլ կուսակցություն կամ գործընկեր, որը պատրաստ է աջակցել մեր բարեփոխումների երկարաձգմանը և ավարտին», – ասել է նա։
Յանշայի ՍԴՍ-ն «Ազատություն» շարժմանը գերազանցում է հինգ տոկոսային կետով, չնայած Գոլոբը կարող է մնալ իշխանության՝ նրա դեմ միավորվելով այլ կուսակցությունների հետ։
Հարցազրույցի ժամանակ, նախքան «Սև խորանարդի» մեղադրանքները, Գոլոբը նշել էր, որ, կարծես, առցանց բոտերի ակտիվությունը զգալիորեն աճել է, և այն զգացվում է ընտրարշավում։
«Կազմակերպված հիբրիդային պատերազմ է սկսվել սոցիալական ցանցերում, բայց մենք դեռ չենք կարող այն վերագրել որևէ պետության կամ քաղաքական կուսակցության, չնայած մեր աջ-պոպուլիստները շատ են վայելում դա և աջակցում են դրան տեղեկատվության տարածման հարցում», – ասել է նա։
Բաց մի թողեք
Իրանի պատերազմը ԵՄ առաջնորդների գագաթնաժողովը վերածում է էներգետիկ դիմակայության
Իրանի պատերազմը փորձարկում է Ռուտտեի ՆԱՏՕ-ի Թրամփի ռազմավարությունը
Օրբանի վետոն, Իրանի պատերազմը և էներգակիրների բարձր գները կգլխավորեն ԵՄ գագաթնաժողովը