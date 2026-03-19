ԵԺԿ-ի տարեդարձը փչացել է ԵՄ խորհրդարանում ծայրահեղ աջերի հետ համագործակցության պատճառով

Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը նշել է իր 50-ամյակը Բրյուսելում՝ Եվրախորհրդարանում ծայրահեղ աջերի հետ ենթադրյալ համագործակցության համար ներքին քննադատության ֆոնին։
Չորեքշաբթի օրը Բրյուսելի շքեղ վայրում Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության 50-ամյակի առթիվ շամպայնի բաժակներ են բարձրացվել։
Սակայն ծայրահեղ աջերի ուրվականը մնացել է կոկտեյլի շուրջ, քանի որ ԵԺԿ-ն մտածում է տասնամյակների ընթացքում իր ամենահիմնարար դիլեմայի մասին. ո՞րն է եվրոպացի պահպանողականների ապագան։
Եվրոպայի ամենահին և ամենաազդեցիկ քաղաքական ուժի ղեկավարությունը պայքարում է անհանգստության դեմ՝ կապված WhatsApp խմբի միջոցով Եվրախորհրդարանում իր աշխատանքը հակաեվրոպական ուժերի հետ համակարգելու մեղադրանքների հետ։
Այս դրվագը նշանակալից է, քանի որ այն ցույց է տալիս ինստիտուցիոնալ համագործակցություն և ենթադրում է, որ Բրյուսելում կոտրվում է այն պատնեշը, որը արգելում էր համագործակցությունը այն կուսակցությունների հետ, որոնք մինչև վերջերս չափազանց թունավոր էին համարվում ազգային մայրաքաղաքներում աշխատելու համար։
Դա կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ ապագա կոալիցիաների կառուցման համար՝ խիստ մասնատված քաղաքական լանդշաֆտում, որը նաև չափազանց բևեռացված է դառնում կենտրոնամետ դաշինքների համար՝ ամբողջ Եվրոպայում և դրա ամենամեծ ժողովրդավարություններից մի քանիսում։
«Դա մեծ սխալ էր», – Euronews-ին ասաց կուսակցության ծանրքաշային գործիչը՝ անանուն մնալով։ WhatsApp-ի զրույցի պատմությունը քննարկվեց միջոցառման շրջանակներում, կուսակցության մի քանի անդամներ մտահոգված էին դրա հետևանքներով և այն ուղերձով, որը այն ուղարկում է։
«Սա մեզ համար շատ նուրբ հարց է. իմ երկրում մեր ընտրողները չեն հանդուրժում դա», – ասաց գերմանացի նախկին Եվրախորհրդարանի անդամը։
«Գերմանիայի համար այլընտրանք» ծայրահեղ աջ կուսակցության հետ բաց համագործակցությունը հաճախ ներկայացվում է որպես կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի համար վերջնական կարմիր գիծ։ Նա մասնակցեց միջոցառմանը՝ նստած առաջին շարքում և հազիվ ժպտալով, շրջապատված այլ կառավարությունների ղեկավարներով, ԵՄ ինստիտուտների նախկին և ներկա նախագահներով։
Նրա ձախ կողմում մի քանի նստատեղ նստած էր Մանֆրեդ Վեբերը՝ ԵԺԿ առաջնորդը, ով, Մերցի կարծիքով, «պատասխանատվություն ունի» դադարեցնել ծայրահեղ աջերի հետ ցանկացած տեսակի համագործակցություն։
«Սա, հավանաբար, նրա համար դժվարին օր էր», – ասաց ԵԺԿ-ի պաշտոնյան, որը ենթադրեց, որ երկուսի միջև հարաբերությունները լարված են դարձել։
ԵԺԿ կուսակցության ծայրահեղ աջակողմյանների հետ մերձենալու մեղադրանքները նորություն չեն։ Սակայն այս շաբաթ հարցը կտրուկ շրջադարձ ստացավ, երբ գերմանական DPA լրատվական գործակալությունը հաղորդեց մի զրույցի մասին, որը ցույց էր տալիս ԵԺԿ-ի և ծայրահեղ աջակողմյան խմբերի, այդ թվում՝ «Գերմանիայի համար այլընտրանք» կազմակերպության աշխատակազմի միջև համակարգված աշխատանքը միգրացիայի մասին օրինագծի մշակման գործում։
«Մերցը ատում է Եվրախորհրդարանից եկող խնդիրները։ Եվ այս պատմությունը գերմանացիների համար մեծ նշանակություն ունի», – ասաց գործին ծանոթ մեկ այլ անձ։
«Մենք հավանություն չենք տալիս այն ամենին, ինչ, ըստ երևույթին, տեղի է ունեցել աշխատակազմի մակարդակով անցյալ շաբաթ։ Մենք չենք համագործակցում Եվրախորհրդարանի ծայրահեղ աջակողմյանների հետ», – երկուշաբթի օրը ասաց Մերցը։
Երկու օր անց նրա խոսքերը արձագանք գտան հոբելյանական միջոցառման ժամանակ փայլուն վահանակների և Prosecco-ի բաժակների մեջ, հատկապես, երբ Վեբերն ինքը սահմանեց ԵԺԿ-ի համար սպասվող «գլխավոր պայքարը»՝ ծայրահեղ աջակողմյան պոպուլիստների դեմ։
«Եվրոպական ինտեգրացիան կասկածի տակ դնողները ոչ միայն մրցակիցներ են, այլև մեր քաղաքական թշնամիները։ Եվ որպես ԵԺԿ նախագահ, ես սահմանել եմ մեր պաշտպանական պատնեշը», – ասաց Վեբերը՝ Գերմանիայի կանցլերին ուղղված ազդանշանի տեսքով։
Կուսակցություն դիլեմայի առջև
Սակայն ԵԺԿ-ի բոլոր ներկայացուցիչները համաձայն չեն, թե որտեղ պետք է գծվի կարմիր գիծը։
Գերմանիայում ծայրահեղ աջերի հետ ցանկացած համագործակցություն բացառող «Բրանդմաուերը» նույն արձագանքը չի գտնում ո՛չ Եվրոպայի մնացած մասում, ո՛չ էլ Բրյուսելում, չնայած Վեբերի պնդումներին։
ԵԺԿ առաջնորդը չի խուսափել իր աջ կողմում գտնվող մի քանի կուսակցությունների հետ փաստացի դաշինքներ կառուցելուց, սկսած Եվրոպական պահպանողականներից և ռեֆորմիստներից, որոնց թվում է Մելոնիի «Իտալիայի եղբայրները» և որոնք ԵԺԿ-ի մեծ մասի կողմից այլևս չեն համարվում ԵՄ-ի դեմ ուղղված ուժեր։
ԴԺԿ-ի կողմից բացահայտված գործնական համագործակցությունից զատ, որոշակի հարցերի շուրջ ԵԺԿ դիրքորոշումների և ծայրահեղ աջ խմբերի, ինչպիսիք են «Եվրոպայի հայրենասերները» (PfE) և «Սուվերեն ազգերի Եվրոպան» (ESN), խմբակցությունների դիրքորոշումների միջև փաստացի համաձայնություն է եղել։
Թղթի վրա խումբը շարունակում է հավատարիմ մնալ «կենտրոնամետ մեծամասնությանը», նպատակ ունենալով աջակցել Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հանձնաժողովին և բացառելով ազգայնական ուժերին: Խորհրդարանում քվեարկությունների քանակական վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ տասից ինը անգամ համընկնում է Սոցիալիստական և Դեմոկրատական կուսակցության և «Renew» կուսակցության՝ ԵԺԿ-ի ավանդական դաշնակիցների հետ։
Սակայն Եվրախորհրդարանում քվեարկությունները, հաշվի առնելով քվեարկության արդյունքները, դիտարկվում են նաև քաղաքական առումով, քանի որ օրենսդրական կարևորագույն գործը նույն կարևորությունը չունի, ինչ ոչ պարտադիր բանաձևը։
Միգրացիայի և շրջակա միջավայրի հարցերի վերաբերյալ ԵԺԿ-ն ապահովել է աջակողմյան մեծամասնություն՝ քվեարկելով նույն կերպ, ինչպես այն ուժերը, որոնք մի ժամանակ աջկենտրոնամետների կողմից չափազանց թունավոր էին համարվում, ինչպիսիք են «Ազգային միավորումը», Վիկտոր Օրբանի «Ֆիդեսը» և «Գերմանիայի համար այլընտրանքը»։ Մինչդեռ, Բեռլինում նույնիսկ ոչ պաշտոնական համագործակցությունը համարվում է բացարձակապես անընդունելի։
ԵՄ-ից դուրս արտաքսման կենտրոններ բացելու և ապաստան խնդրողներին այնպիսի երկրներ ուղարկելու հնարավորության վերաբերյալ վիճահարույց օրենքները աջակողմյան ավելի կոշտ համաձայնության, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի պաշտպանության օրենսդրության, ինչպիսիք են անտառահատման կանոնները, ընդհանուր նահանջի արդյունք են՝ պարզեցման և մրցունակության անվան տակ։
Պաշտպանական պատնեշը գործնականում արդեն գրեթե ամենուրեք փլուզվել է։ ԵԺԿ անդամները այժմ պետք է ընտրեն՝ փորձե՞լ այն վերականգնել, թե՞ ընդունել, որ այն գոյություն չունի։
Ֆրանսիան պայքարում է քաղաքական հավասարակշռություն գտնելու համար
Ծայրահեղ ձախակողմյան Մելանշոնը թափ է հավաքում Ֆրանսիայի ընտրություններում
Թրամփը փորձում է եվրոպական կոալիցիա ստանալ ընդդեմ Իրանի ու արդարացի դիմադրության հանդիպում