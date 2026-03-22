Գեղամ Մանուկյանը հրապարակել է Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի ծառայողների, աշխարհազորի Նահատակների անունները. ցանկ

ՀՀ ԱԺ պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է․
Արցախցիների «չկռվելու» ու «փախնելու» այսօրվա հերթական զառանցանքի պատասխանն այս ցանկն է… Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի ծառայողների, աշխարհազորի Նահատակների անունները, որոնք ինձ տրամադրել էր ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, գաղտնի գրությամբ, որ չհրապարակեմ։ Հետո հնարավոր եղավ այլ աղբյուրներից էլ հայթայթել ու դեռ 2024ին եմ ցանկը հրապարակել։
Աղոթեք նրանց հոգու հանգստության համար….
2023 Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 19-ԻՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԱԿԻ ԶՈՀՎԱԾ եւ ԱՆՀԱՅՏ ԿՈՐԱԾ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԸ
1. Աբաղյան Արարատ
2. Աբաղյան Վիտալի
3. Աբրամյան Յուրի
4. Աբրահամյան Արմեն
5. Ադամյան Բաբկեն
6. Ադամյան Նիկոլայ
7. Ազիզյան Արմեն
8. Աթաբեկյան Արմո
9. Աթայան Սերգեյ
10. Ալթունյան Սուրեն
11. Աղամալյան Սամվել
12. Աղաջանյան Անդրանիկ
13. Աղաջանյան Արթուր
14. Աղասյան Ժորա
15. Աղավելյան Արայիկ
16. Այվազյան Անդրեյ
17. Այվազյան Ռուսլան
18. Անանյան Լեռնիկ
19. Անտոնյան Աշոտ
20. Ապրեսյան Հայկ
21 Առաքելյան Արայիկ
22. Առաքելյան Արմեն
23. Առաքելյան Իշխան
24. Առաքելյան Ստեփան
25. Առստամյան Արսեն
26. Առստամյան Արմեն
27. Առուստամյան Նվեր
28. Ասրիյան Սասուն
29. Ավագյան Անդրանիկ
30. Ավանեսյան Արտակ
31. Ավանեսյան Գեւորգ
32. Ավանեսյան Նվեր
33. Ավանեսյան Սասուն
34. Ավանեսյան Վալերիկ
35. Ավետիսյան Ռոբերտ
36. Ավետիսյան Ռոման
37. Ավետիսյան Տիգրան
38. Ավշարյան Արսեն
39. Բաբայան Արման
40. Բաբայան Արմեն
41. Բալայան Բորիս
42. Բալայան Գրիգորի
43. Բալայան Կարեն
44. Բալայան Միխայիլ
45. Բաղդասարյան Արամ
46. Բաղդասարյան Արտյոմ
47. Բաղդասարյան Գոռ
48. Բաղդասարյան Հովհաննես
49. Բաղիրյան Կամո
50. Բաղմանյան Մխիթար
51. Բաղմանյան Ներսես
52. Բաղմանյան Վարդան
53. Բաղրամյան Բաղդամ
54. Բաղրամյան Երեմ
55. Բարսեղյան Էդուարդ
56. Բարսեղյան Սերգեյ
57. Բարսեղյան Վահագն
58. Բեկնազարյան Օնիկ
59. Գաբրիելյան Աբել
60. Գաբիելյան Նվեր
61. Գաբրիելյան Սամվել
62. Գալստյան Իգոր
63. Գասպարյան Արմեն
64. Գասպարյան Վրեժ
65. Գեւորգյան Կառլեն
66. Գեւորգյան Սասուն
67. Գրիգորյան Մարատ
68. Գրիգորյան Նվեր
69. Գրիգորյան Շաբո
70. Գրիգորյան Սերգեյ
71. Գրիգորյան Սեւակ
72. Դադալյան Վաչագան
73. Դադամյան Վարդան
74. Դադայան Մհեր
75. Դանիելյան Զորի
76. Դանիելյան Էդուարդ
77. Եսայան Գուրգեն
78. Եսայան Սերոբ
79. Զաքարյան Մարատ
80. Էյլազյան Միքայել
81. Թամրազյան Արամ
82. Թամրազյան Արմեն
83. Թեւանյան Դավիթ
84. Թովմասյան Սամվել
85. Թումանյան Հրաչյա
86. Ժելեզնյակ Ռոբիկ-
87. Իսրաելյան Արամ
88. Իսրաիլյան Գրիգորի
89. Իսրայելյան Անդրեյ
90. Իսրայելյան Արայիկ
91. Իսրայելյան Արտակ
92. Իսրայելյան Վարդան
93. Խաչատրյան Լեւոն
94. Խաչատրյան Ռազմիկ
95. Կարապետյան Գրիգորի
96. Կաֆյան Գեղամ
97. Կիրակոսյան Արթուր
98. Կիրակոսյան Պողոս
99. Հակոբյան Գագիկ
100. Հակոբջանյան Ռոման
101. Հայրապետյան Գրիգորի
102. Հայրապետյան Վանիկ
103. Հայրյան Աբրահամ
104. Հայիրյան Լավրենտ
105. Հարությունյան Անդրանիկ
106. Հարությունյան Գարեգին
107. Հարությունյան Սամվել
108. Հովհաննեսյան Վանյա
109. Հովհաննիսյան Հովսեփ
110. Հովսեփյան Անդրանիկ
111. Հովսեփյան Արթուր Կարոյի
112. Հովսեփյան Արթուր Վիկտորի
113. Հովսեփյան Հայկ
114. Հոռումյան Գարիկ
115. Ղալայան Խաչատուր
116. Ղարայան Զորիկ
117. Ղուկասյան Սոս
118. Մազուլյան Սերոբ
119. Մաթեւոսյան Արայիկ
120. Մաթեւոսյան Գագիկ
121. Մաթեւոսյան Հրայր
122. Մանգասարյան Նորայր
123. Մանուկյան Միքայել
124. Մարտիրոսյան Կարեն
125. Մինասյան Սամվել
126. Միրզաբեկյան Վահագ
127. Միքայելյան Գենադի
128. Միքայելյան Մասիս
129. Մկրտչյան Արայիկ
130. Մկրտչյան Մարտիրոս
131. Մնացականյան Արման
132. Մնացականյան Տիգրան
133. Մովսեսյան Մհեր
134. Մուսայելյան Խոսրով
135. Նագայցեվ Ալեքսեյ
136. Նազարյան Ֆուրման
137. Շահբարյան Արսեն
138. Շահբարյան Դավիթ
139. Շեկյան Արայիկ
140. Պետրոսյան Անդրանիկ
141. Պետրոսյան Արմեն
142. Պետրոսյան Հայաստան
143. Պետրոսյան Սամվել
144. Պողոսյան Արցախ
145. Պողոսյան Նելսոն
146. Ջավադյան Ղարիբ
147. Սահակյան Սամվել
148. Սահակյան Վագիֆ
149. Սաղյան Ազնավուր
150. Սարգսյան Արշակ
151. Սարգսյան Արտակ
152. Սարգսյան Գեւորգ
153. Սարգսյան Դավիթ
154. Սարգսյան Էդուարդ
155. Սարգսյան Սամվել
156. Սարգսյան Վարդան Արմավիրի
157. Սարգսյան Վարդան Ռազմիկի
158. Սարգսյան Վիտալի
159. Սարիբեկյան Վահրամ
160. Սեւլիկյան Մխիթար
161. Սիմոնյան Վիտալի
162. Սոլակյան Ֆերդինանդ
163. Ստեփանյան Արայիկ
164. Ստեփանյան Արսեն
165. Ստեփանյան Նարեկ
166. Ստեփանյան Սամվել
167. Ստեփանյան Վրեժ
168. Վանյան Ռոբերտ
169. Վարդանյան Մանվել
170. Ցականյան Սարգիս
171. Փարամազյան Նվեր
172. Քոչարյան Արթուր
173. Օհանյան Նվեր
174. Օհանյան Ավետիք
175. Օհանյան Սուրեն
176. Օհանջանյան Յուրի
177. Փարամազյան Արաբո
178. Աբաղյան Ներսես
179. Ազիզյան Վիլեն
180. Առուշանյան Վաչիկ
181. Ավետիսյան Ալբերտ
182. Բաբայան Անդրանիկ
183. Խաչատրյան Մարատ
184. Հակոբյան Կառլեն
185. Հովսեփյան Հայկ
186. Միրզաբեկյան Արշակ
187. Միրզոյան Աբել
188. Աթաջանյան Վարդան
189. Աղաբեկյան Մհեր
190. Ավանեսյան Ալիկ
191. Ավանեսյան Արամ
192. Ավանեսյան Դավիթ
193. Ավանեսյան Սերգեյ
194. Բաբայան Արեն
195. Բալասանյան Զավեն
196. Բեգլարյան Լեոնիդ
197. Եգորյան Կարեն
198. Եղիյան Արսեն
199. Թելյան Ռոման
200. Ծատրյան Սամվել
201. Հակոբյան Անդրանիկ
202. Հայրապետյան Լեռնիկ
203. Հայրիյան Սուրեն
204. Մարկոսյան Արսեն
205. Մելքումյան Ներոն
206. Անոնյան Արմեն
207. Ավակիմյան Գրիգորի
208. Ավանեսյան Արթուր
209. Ավանեսյան Կարեն
210. Ավանեսյան Պարույր
211. Արամյան Անդրեյ
212. Արզումանյան Մխիթար
213. Արզումանյան Վիլեն
214. Բաղդասարյան Սասուն
215. Բաղրյան Աշոտ
216. Գասպարյան Արսեն
217. Գրիգորյան Արթուր
218. Դադամյան Վիկտոր
219. Դանիելյան Արթուր
220. Զաքարյան Հենրիխ
221. Խաչատրյան Արցախ
222. Կարապետյան Վիտալի
223. Հակոբյան Արսեն
224. Հայրապետյան Ժորիկ
225. Հայրապետյան Հարություն
226. Հովսփյան Նարեկ
227. Մարտիրոսյան Արամ
228. Մարտիրոսյան Էրիկ
229. Շումանյան Նվեր
230. Ջամալյան Մարատ
231. Սարգսյան Մարատ
232. Ստեփանյան Նելսոն
233. Ավանեսյան Վլադիմիր
234. Բաղդասարյան Վրեժ
235. Իշխանյան Արթուր
236. Մելքումյան Կարեն
237. Առաքելյան Սասուն
238. Գարախանյան Ալեքսանդր
239. Բալայան Արմեն
240. Ղազարյան Գեղամ
241. Ղուկասյան Գոռ
242. Անտոնյան Գոռ
243. Ադայան Էդուարդ
244. Հարությունյան Ռաֆիկ
245. Գասպարյան Վալերիկ
246. Մամունց Վահե
247. Սարգսյան Տիգրան
248. Ավանեսյան Տիգրան
249. Հարությունյան Փայլակ
250. Ադամյան Բաբկեն
251. Մելքումյան Կարեն
252. Բաղդասարյան Վրեժ
253. Զաքարյան Ամրամ
254. Մնացականյան Միքայել
255. Ահարոնյան Ռաման
256. Աղասյան Արայիկ
257. Հարությունյան Արմեն
258. Ստեփանյան Գեղամ
259. Սարգսյան Նարեկ
260. Անդրեասյան Վալերի
261. Ավետիսյան Ռոբերտ
262. Միրզոյան Աբել
263. Բաբայան Մարատ
264. Հակոբյան Կառլեն
265. Ավետիսյան Ալբերտ
Հ.Գ. երեկոյան ավելի հանգամանալից կանդրադառնամ այսօրվա խայտառակությանն ու ատելություն պարունակող հայտարարություններին։
Մարտի 23-ի աստղագուշակ․ Ճիշտ որոշումներ ընդունելու համար ձեզ ժամանակ է պետք
Մարտի 22-ի աստղագուշակ․ Հնարավորություն կունենաք անել վաղուց մտածածը
«Ես իրենով էի ապրում, շնչում, նա իմ հպարտությունն էր». սերժանտ Կարեն Գրիգորյանն անմահացել է հոկտեմբերի 28-ին Մեղվաձոր գյուղում. Լուսանկարներ