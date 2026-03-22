22/03/2026

EU – Armenia

Մետրոն, Փաշինյանը և Չերչիլը

infomitk@gmail.com 22/03/2026 1 min read

Լավ, եթե հասանք մետրոյին, հիշեցնեմ «Ամենամութ ժամը» ֆիլմից այս հատվածը՝ 1940 թվականին Հիտլերի հետ միայնակ կռվող Բրիտանիայի վարչապետ Չերչիլը իջնում է մետրո, խոսելու իր ազգի հետ։

Դրվագի 4-րդ րոպեին նա (Գարի Օլդմանի փայլուն կատարմամբ) հարցնում է գերմանական ռումբերով ավերված Լոնդոնի բնակիչներին՝ «Իսկ միգուցե ես սխալվու՞մ եմ եւ պետք է հրաժարվել պայքարըց, հանձնվել, ընդունել պարտությունը, խաղաղություն կնքել Հիտլերի հետ»։

Մարդիկ միաձայն պատասխանում են՝ «Երբե՜ք, երբե՜ք չհանձնվեք, պարոն Վարչապետ, չի՛ կարելի հանձնվել»…

Սա հորինված տեսարան չէ, սա պատմական փաստ է։ Համեմատությունները միշտ վտանգավոր են համեմատվողի համար։ ՀՀ վարչապետ Փաշինյանը կամա թե ակամա կրնօրինակեց Մեծ Բրիտանիայի մեծագույն վարչապետ Չերչիլի փորձը, հանդիպելով ժողովրդի հետ մետրոյում։

Արդյունքի մասին համեմատություններ ու եզրահանգումներն արեք ինքներդ։

ՀԵՎԿ նախագահ Տիգրան Խզմալյանի ֆեյսբուքյան էջից

Բաց մի թողեք

1 min read

Միջուկային ենթակառուցվածքներին հարվածները անասելի վտանգավոր են

22/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

2021-ի «պողպատե մուրճը» 2026-ին դառնում է «երկաթյա բռունցք», բայց ոչ հայկական, այլ՝ ադրբեջանական. Լուսանկար

22/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ Գարեգին Բ-ին թույլ չտվեցին մեկնել Վրաստան

22/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մետրոն, Փաշինյանը և Չերչիլը

22/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մարտի 23-ի աստղագուշակ․ Ճիշտ որոշումներ ընդունելու համար ձեզ ժամանակ է պետք

22/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ճամբարակում «BMW»-ն մի քանի պտույտ գլորվելով՝ գլխիվայր հայտնվել է դաշտում․ կան տուժածներ․ Լուսանկար

22/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գեղամ Մանուկյանը հրապարակել է Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի ծառայողների, աշխարհազորի Նահատակների անունները. ցանկ

22/03/2026 infomitk@gmail.com