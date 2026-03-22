Մետրոն, Փաշինյանը և Չերչիլը

Լավ, եթե հասանք մետրոյին, հիշեցնեմ «Ամենամութ ժամը» ֆիլմից այս հատվածը՝ 1940 թվականին Հիտլերի հետ միայնակ կռվող Բրիտանիայի վարչապետ Չերչիլը իջնում է մետրո, խոսելու իր ազգի հետ։
Դրվագի 4-րդ րոպեին նա (Գարի Օլդմանի փայլուն կատարմամբ) հարցնում է գերմանական ռումբերով ավերված Լոնդոնի բնակիչներին՝ «Իսկ միգուցե ես սխալվու՞մ եմ եւ պետք է հրաժարվել պայքարըց, հանձնվել, ընդունել պարտությունը, խաղաղություն կնքել Հիտլերի հետ»։
Մարդիկ միաձայն պատասխանում են՝ «Երբե՜ք, երբե՜ք չհանձնվեք, պարոն Վարչապետ, չի՛ կարելի հանձնվել»…
Սա հորինված տեսարան չէ, սա պատմական փաստ է։ Համեմատությունները միշտ վտանգավոր են համեմատվողի համար։ ՀՀ վարչապետ Փաշինյանը կամա թե ակամա կրնօրինակեց Մեծ Բրիտանիայի մեծագույն վարչապետ Չերչիլի փորձը, հանդիպելով ժողովրդի հետ մետրոյում։
Արդյունքի մասին համեմատություններ ու եզրահանգումներն արեք ինքներդ։
ՀԵՎԿ նախագահ Տիգրան Խզմալյանի ֆեյսբուքյան էջից
Միջուկային ենթակառուցվածքներին հարվածները անասելի վտանգավոր են
2021-ի «պողպատե մուրճը» 2026-ին դառնում է «երկաթյա բռունցք», բայց ոչ հայկական, այլ՝ ադրբեջանական. Լուսանկար
Ինչո՞ւ Գարեգին Բ-ին թույլ չտվեցին մեկնել Վրաստան