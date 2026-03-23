ԱՄՆ-ն ցամաքային գործողություն է պլանավորում Իրանի Խարգ կղզին գրավելու համար․ JP

ԱՄՆ-ն քննարկում է Իրանի Խարգ կղզին գրավելու ցամաքային գործողությունը, գրել է իսրայելական «The Jerusalem Post» թերթը։

ԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյաները վերջին օրերին Իսրայելում և այլուր իրենց գործընկերներին ասել են, որ Միացյալ Նահանգները, հավանաբար, այլընտրանք չի ունենա, քան Իրանի Խարգ կղզին գրավելու համար ցամաքային ռազմական գործողություն սկսելը։

Ըստ տեղեկությունների՝ ԱՄՆ-ն արագացնում է Մերձավոր Արևելքում ծովային հետևակի և ռազմածովային ուժերի ստորաբաժանումների տեղակայումը։

Ավելի վաղ ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը խոսել էր Իրանի Խարգ կղզի ամերիկյան զորքեր ուղարկելու հնարավորության մասին։

Իրանի խորհրդարանի էներգետիկայի հանձնաժողովի խոսնակ Իսմայիլ Հոսեյնին ընդգծել է, որ Խարգ օտարերկրյա ներխուժման ցանկացած փորձ կհանգեցնի ագրեսորի լիակատար նվաստացմանը։

