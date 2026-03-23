23/03/2026

EU – Armenia

Իրանը «շատ է ցանկանում» գործարք կնքել ԱՄՆ-ի հետ․ «Fox Business»-ին ասել է Թրամփը

infomitk@gmail.com 23/03/2026 1 min read

Իրանը «շատ է ցանկանում» գործարք կնքել ԱՄՆ-ի հետ, համաձայնագիրը կարող է կնքվել հինգ օրվա ընթացքում կամ ավելի շուտ, «Fox Business»-ին ասել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։

Հաղորդագրության համաձայն՝ Իրանի հետ գործարքի շուրջ բանակցությունները տեղի են ունեցել կիրակի երեկոյան՝ ԱՄՆ դեսպաններ Ջարեդ Քուշների և Սթիվ Վիտկոֆֆի, նաև նրանց գործընկերների մասնակցությամբ։

Ավելի վաղ Թեհրանը հերքել էր Վաշինգտոնի հետ և՛ ուղղակի, և անուղղակի բանակցությունների մասին տեղեկությունը։

Axios-ը հաղորդել է, որ վերջին օրերին Թուրքիան, Եգիպտոսն ու Պակիստանը հանդես են եկել որպես ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև հաղորդակցության օղակներ՝ լարվածությունը թուլացնելու համար: Աղբյուրի համաձայն՝ այս երկրների ներկայացուցիչները առանձին բանակցություններ են վարել ԱՄՆ նախագահ հատուկ բանագնաց Սթիվ Վիտկոֆֆի և Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչիի հետ:

Փարիզը նոր քաղաքապետ ունի․ այլ արդյունքներ՝ ընտրություններից. Լուսանկար

Իրանը «շատ է ցանկանում» գործարք կնքել ԱՄՆ-ի հետ․ «Fox Business»-ին ասել է Թրամփը

Մոջթաբա Խամենեին վիրավորում է ստացել, նա մեկուսացված է. WP

