Հայացք ԵՄ-ից․ Իրանը սպառնում է հարձակվել ամերիկյան բազաների էլեկտրակայանների վրա

Իրանը սպառնում է հարձակվել ամերիկյան բազաների էլեկտրակայանների վրա, քանի որ մոտենում է Հորմուզի նեղուցի վերաբերյալ Թրամփի կողմից սահմանված վերջնաժամկետը:
Երկուշաբթի առավոտյան Իրանը սպառնացել է հարձակվել Մերձավոր Արևելքի էլեկտրակայանների վրա, որոնք էներգիա են մատակարարում ամերիկյան ռազմական բազաներին՝ ի պատասխան ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Հորմուզի նեղուցը բացելու վերջնաժամկետի, որը լրանում է երկուշաբթի օրվա վերջին (այսօր)։
Երկուշաբթի առավոտյան Իրանի պետական հեռուստատեսությունը կարդացել է Իրանի Հեղափոխական պահակախմբի հայտարարությունը, որում զգուշացրել է. «Մի՛ կասկածեք, որ մենք դա կանենք»։
«Մենք հայտարարել ենք մեր որոշման մասին, որ եթե էլեկտրակայանները հարձակման ենթարկվեն, Իրանը կպատասխանի՝ թիրախավորելով օկուպացիոն ռեժիմի էլեկտրակայանները և տարածաշրջանային երկրների էլեկտրակայանները, որոնք էլեկտրաէներգիա են մատակարարում ԱՄՆ բազաներին, ինչպես նաև տնտեսական, արդյունաբերական և էներգետիկ ենթակառուցվածքները, որոնցում ամերիկացիները բաժնեմաս ունեն», – ասվում է հայտարարության մեջ՝ Իսրայելին անվանելով «օկուպացիոն ռեժիմ»։
Հայտարարությունը Թեհրանի վերջին փորձն է՝ բացատրելու իր հարձակումները Պարսից ծոցի արաբական երկրների վրա, այն բանից հետո, երբ Թրամփը կիրակի առավոտյան զգուշացրեց, որ ԱՄՆ-ն 48 ժամվա ընթացքում կհարվածի իրանական էլեկտրակայաններին, եթե նեղուցը փաստացի փակ մնա իրանական նավերի վրա կրակոցների պատճառով։
Պարսից ծոցը Օմանի ծոցին կապող աշխարհագրորեն նեղ ջրային ճանապարհը ներկայումս գտնվում է խոշոր միջազգային էներգետիկ ճգնաժամի կենտրոնում, այն բանից հետո, երբ Իրանը «փաստացի» փակվեց՝ որպես Իրանի նկատմամբ «ԱՄՆ-Իսրայելական ագրեսիայի» համար իր պատասխան գործողությունների մաս։
Քանի որ տանկերի երթևեկությունը շաբաթական մոտ 100 տարանցիկից նվազել է մինչև ընդամենը 7, և առևտրային նավերի մեծ մասը խարիսխ է գցել դրսում՝ հարձակումից խուսափելու համար, Իրանը պնդում է, որ նեղուցը «բաց է բոլորի համար, բացի թշնամիներից»։
Միևնույն ժամանակ, հակամարտության մեջ շարունակվում են ռազմական գործողությունները, որոնք այժմ գտնվում են չորրորդ շաբաթում։ Երկուշաբթի առավոտյան Իրանի մայրաքաղաքում ավիահարվածներ հասցնելուց հետո, իսրայելական բանակը հայտարարեց, որ «սկսել է լայնածավալ հարվածներ՝ ուղղված իրանական ահաբեկչական ռեժիմի ենթակառուցվածքներին»։
Այն անմիջապես մանրամասներ չհայտնեց։ Կիրակի օրը իսրայելցի առաջնորդները այցելել են երկու հարավային համայնքներից մեկը՝ շաբաթ օրը երեկոյան իրանական հրթիռներով հարվածված գաղտնի միջուկային հետազոտական կայանի մոտ, որի հետևանքով բազմաթիվ մարդիկ վիրավորվել են։ Վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն ասել է, որ «հրաշք» է, որ ոչ ոք չի զոհվել։
ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարություն. Իրանի արշավը «առաջ կամ պլանավորվածի համաձայն»
Նեթանյահուն պնդել է, որ Իսրայելը և ԱՄՆ-ն լավ ճանապարհի վրա են իրենց պատերազմական նպատակներին հասնելու համար, սկսած Իրանի միջուկային ծրագրի, հրթիռային ծրագրի և զինված միջնորդների աջակցության թուլացումից մինչև իրանցի ժողովրդին թեոկրատիան տապալելու հնարավորություն տալը։
ԱՄՆ կողմից ԱՄՆ զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարության գլխավոր հրամանատարն ասել է, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ արշավը «առաջ կամ պլանավորվածի համաձայն» է։
Երկուշաբթի առավոտյան հեռարձակված Iran International արբանյակային ցանցին տված իր առաջին անձնական հարցազրույցում, որը հեռարձակվել է պարսկերենով, ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի ադմիրալ Բրեդ Քուփերն ասել է, որ Իրանի կողմից Պարսից ծոցի արաբական պետությունների և Մերձավոր Արևելքի ավելի լայն տարածաշրջանի վրա շարունակական հարձակումները վտանգի են ենթարկում քաղաքացիական բնակչությանը։
Նա հավելել է, որ ԱՄՆ-ն և Իսրայելը թիրախավորում են նաև հրթիռների և անօդաչու թռչող սարքերի արտադրության կայանները։
«Մենք նաև հետապնդում ենք արտադրությունը», – ասաց նա: «Այսպիսով, խոսքը միայն այսօրվա սպառնալիքի մասին չէ: Մենք վերացնում ենք ապագայի սպառնալիքը՝ թե՛ դրոնների, թե՛ հրթիռների, թե՛ նավատորմի առումով»:
Քուփերը նաև ասաց, որ դեռ ժամանակը չէ, որ իրանական հանրությունը դուրս գա փողոց, չնայած Իսրայելը և ԱՄՆ-ն հայտարարել են, որ հույս ունեն, որ հարվածների արդյունքում իրանական հանրությունը կտապալի երկրի թեոկրատիան:
«Նրանք հրթիռներ և անօդաչու թռչող սարքեր են արձակում բնակեցված տարածքներից, և դուք պետք է մնաք տանը առայժմ», – ասաց Քուփերը: «Ինչ-որ պահի կլինի հստակ ազդանշան, ինչպես նշել է նախագահը, որպեսզի դուք կարողանաք դուրս գալ»:
ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից փետրվարի 28-ին սկսված պատերազմը խլել է ավելի քան 2000 մարդու կյանք:
