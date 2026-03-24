24/03/2026

EU – Armenia

Վթար-հրդեհ՝ Արագածոտնում, «Nissan Tiida»-ն հայտնվել է դաշտում ու բռնկվել, վիրավnրներ կան. Լուսանկար

Այսօր՝ մարտի 24-ին, ավտովթար-հրդեհ է տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում։

Ժամը 12:30-ի սահմաններում «Nissan Tiida» մակնիշի ավտոմեքենան Երևան-Գյումրի Մ1 ավտոճանապարհի 27 կմ հատվածում դեռևս անհայտ հանգամանքներում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց և հայտնվել դաշտում։

Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով ավտոմեքենայում հրդեհ է բռնկվել։

Դեպքի վայր են ժամանել ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության Փրկարար ծառայության Աշտարակի հրշեջ-փրկարարական ջոկատից 1 մարտական հաշվարկ։ Ավտովթար-հրդեհի հետևանքով 2 հոգի տեղափոխվել են «Աշտարակ» բժշկական կենտրոն։

Վիրավորներին առաջինն օգնության են հասել քաղաքացիները և օպերատիվորեն ժամանած «Աշտարակ» բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խումբը։ Հրշեջները մարել են ավտոմեքենայում առաջացած կրակը, սակայն այն ամբողջությամբ վերածվել է մոխրակույտի։ Դեպքի փաստով քննչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։

Երկրաշարժ՝ Հայաստանի տարածքում

Մետրոյի միջադեպը պատահակա՞ն չէր

Պատերազմի օրն իմանալը մի բան կարող է նշանակել. Դանիելյան

«Իմ որդին գերադասեց հայրենի հողն իր ընտանիքից ու իր ծնողներից». կամավոր Արման Օհանջանյանն անմահացել է հոկտեմբերի 20-ին. Լուսանկարներ

Երևանում մեկնարկել է «Հեռահաղորդակցության շաբաթ 2026»-ը. Լուսանկարներ

Երկրաշարժ՝ Հայաստանի տարածքում

Ի՞նչ են ասել Պուտինին

