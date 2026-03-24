Գերմանիայի նախագահը Թրամփի՝ Իրանի դեմ պատերազմն անվանել է «միջազգային իրավունքի խախտում». Լուսանկար

Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը քննադատել է ԱՄՆ-ի կողմից Իրանի դեմ պատերազմը:
«Մեր արտաքին քաղաքականությունն ավելի համոզիչ չի լինի, եթե մենք միջազգային իրավունքի խախտումը չանվանենք միջազգային իրավունքի խախտում։ Այս պատերազմը միջազգային իրավունքի խախտում է, դրանում կասկած չկա», – ասել է նախագահը երեքշաբթի օրը Բեռլինում Դաշնային արտաքին գործերի նախարարության վերակազմավորման 75-ամյակին նվիրված իր հանդիսավոր ելույթում։
Շտայնմայերը դիրքորոշում է հայտնել, որը տարբերվում է դաշնային կառավարության դիրքորոշումից, որը մինչ օրս խուսափել է պատերազմը միջազգային իրավունքի խախտում անվանել։
Նախագահի խոսքով՝ այս պատերազմը «քաղաքականապես մահացու սխալ է»։
«Եվ ինձ ամենաշատը հիասթափեցնում է այն, որ դա կանխարգելելի, ավելորդ պատերազմ էր, եթե դրա նպատակը Իրանին միջուկային ռումբ մշակելուց կանխելն էր»։
Նա հիշեցրել է 2015 թվականին Իրանի հետ միջազգային միջուկային համաձայնագրի կնքումը. «Մենք երբեք այսքան հեռու չենք եղել Իրանի միջուկային ռազմականացումից։ Իր առաջին ժամկետի երկրորդ տարում նախագահ Թրամփը դուրս եկավ համաձայնագրից, իսկ երկրորդում նա պատերազմ է սկսում»։
Դաշնային պետության ղեկավարն ընդգծել է, որ Գերմանիան ու Եվրոպան պետք է միաձայն արձագանքեն և ավելի անկախ դառնան Ռուսաստանից և Միացյալ Նահանգներից. «Մեծ տերությունները կարող են գոյատևել առանց կանոնների աշխարհում, գուցե նույնիսկ կարճաժամկետ հեռանկարում դրանից օգտվել: Մեզ համար դա այդպես չէ: Այս բոլոր միջին տերությունները ձգտում են շփվել մեզ հետ, քանի որ, ինչպես մենք, նրանք էլ ցանկանում են նվազեցնել իրենց կախվածությունն ու դիվերսիֆիկացնել իրենց գործընկերությունները»:
Գլխավոր լուսանկարում Գերմանիայի կանցլերն ու Թրամփն են,
ոչ Գերմանիայի նախագահը
