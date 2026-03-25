Մարտի 26-ի աստղագուշակ․ Ավագ հարազատների կամ փորձառու ընկերների խորհուրդները կօգնեն ձեզ

Օրը շատ լավ հնարավորություններ կբերի, բայց ոչ բոլորին կհաջողվի օգտվել դրանցից։ Շատ կարևոր է չշտապել և չմտածված որոշումներ կայացնել։
Այդ դեպքում դուք կկարողանաք խուսափել անախորժություններից և լավ արդյունքների հասնել։ Եթե ցանկանում եք հասնել ձեր նպատակներին, առաջին հերթին ապավինեք ձեր սեփական ուժերին, այլ ոչ թե ուրիշների օգնությանը:
Ամեն ինչ չէ, որ կստացվի առաջին իսկ փորձից: Երբեմն արժե նահանջել՝ հաշվի առնելով հանգամանքները, հընթացս փոխել պլանները կամ հրաժարվել որոշ գաղափարներից: Կենտրոնացեք այն ամենի վրա, ինչ դուք կարող եք կարգավորել և մի անհանգստացեք այն բաների մասին, որոնք ձեզանից կախված չեն:
ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Օրը շատ հեշտ չի սկսվի։ Շատ Խոյեր դժվար թե կարողանան խուսափել շրջապատի հետ կոնֆլիկտներից, ընդ որում՝ ոչ իրենց մեղքով։ Այնուամենայնիվ, հաճախ հնարավոր կլինի արագ շտկել իրավիճակը, եթե այլ մարդկանց թույլ կողմերի նկատմամբ ցուցաբերեք ըմբռնում և ներողամտություն: Դուք պետք է կենտրոնանաք այն խնդիրների վրա, որոնք կարող եք ինքնուրույն հաղթահարել: Նոր սկիզբների և լուրջ նախագծերի համար ամենահարմար պահը չէ։
Մի փոքր ուշ ձեր ինտուիցիան կսրվի, և դա կօգնի լուծել բազմաթիվ խնդիրներ: Հնարավորություն կունենաք սովորել օգտակար հմտություններ, որոնք օգտակար կլինեն ձեզ հետագա աշխատանքում։
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Բավականին հաջող օր է։ Սակայն առավոտյան չի խանգարի ֆինանսական հարցերում առանձնակի զգուշություն ցուցաբերել։ Մի վստահեք նրանց, ովքեր դեռ գործնականում չեն ապացուցել իրենց հուսալիությունը, հստակեցրեք և կրկնակի ստուգեք բոլոր տեղեկությունները: Բարձր զգոնությունը թույլ կտա ձեզ խուսափել վնասներից և կորուստներից: Ձեր ոչ բոլոր սպասումները կարդարանան, բայց լուրջ հիասթափություններ չեն լինի։
Աստիճանաբար դուք կզգաք էմոցիոնալ վերելք և ակտիվ գործողությունների ծարավ։ Շատ Ցուլեր հեշտությամբ համաձայնության կգան տարբեր մարդկանց հետ փոխշահավետ պայմաններով: Երեկոն հարմար է մարդամեջ դուրս գալու և նոր մարդկանց հետ ծանոթանալու համար։
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ (Gemini, 22.V–21.VI)
Առավոտյան դժվար կլինի, բայց հետո ամեն ինչ լավ կստացվի։ Դժվար կլինի կենտրոնանալն ու մանրուքներից չշեղվելը, ինչը գործերում խառնաշփոթ ու քաոս կառաջացնի։ Երկվորյակների մեծ մասը պետք է դադար վերցնի և կարգի բերի իրերը, այդ դեպքում հետագա աշխատանքը շատ ավելի լավ կլինի: Ուշադրություն դարձրեք մանրուքներին, դրանք կարող են առանցքային դեր խաղալ կարևոր հարցերի լուծման գործում։
Օրվա երկրորդ կեսը կատարյալ է մտերիմների հետ բանակցությունների կամ լուրջ հարցեր քննարկելու համար։ Ձեզ համար դժվար չի լինի հասկանալ ուրիշների հետաքրքրություններն ու դրդապատճառները։
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Հաջող օր է, թեև ոչ առանց բարդությունների։ Բարենպաստ պահ է նոր հեռանկարային նախագծեր սկսելու համար։ Շատ Խեցգետիններ ոգեշնչման ալիք կզգան, իսկ ստեղծագործական մոտեցումը թույլ կտա ոչ միանշանակ իրավիճակներում օրիգինալ լուծումներ գտնել։ Հնարավոր կլինի օգտակար կապեր հաստատել և շահել վաղեմի չարագործներին։
Օրվա կեսին հնարավոր են աննշան տարաձայնություններ մտերիմների հետ։ Այնուամենայնիվ, դուք կհաղթահարեք դրանք առանց մեծ ջանքերի և կվերականգնեք խաղաղ մթնոլորտը։ Փորձառու ընկերների խորհուրդները օգտակար և ժամանակին կլինեն:
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Դուք կարող եք շատ բանի հասնել, եթե բավականաչափ ջանք գործադրեք: Առավոտյան այնքան էլ հեշտ չի լինի գլուխ հանել ընթացիկ բոլոր խնդիրներից։ Ստիպված կլինեք ցուցաբերել համառություն և հաստատակամություն։ Երբեմն չի խանգարի դիմել վստահելի գործընկերների օգնությանը: Շատ Առյուծներ լի կլինեն ուժով և էներգիայով, ուստի աննշան անհաջողությունները նրանց հունից չեն խանգարի:
Կարթնանան ձեր թաքնված տաղանդները, որոնք ամենաօգտակար ազդեցությունը կունենան ձեր գործերի վիճակի վրա։ Դուք կկարողանաք գլուխ հանել նույնիսկ այն հարցերից, որոնք գրեթե անհույս էին թվում։ Այնքան համոզիչ կլինեք, որ կկարողանաք ձեր գաղափարները փոխանցել ամենահամառ զրուցակիցներին։
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Հակասական օր է։ Շրջապատի հետ ընդհանուր լեզու գտնելն այնքան էլ հեշտ չի լինի։ Վաղեմի կոնֆլիկտները կհիշեցնեն իրենց մասին, և ստիպված կլինեք մեծ ջանքեր գործադրել դրանք հարթելու համար: Շատ Կույսերի համար հեշտ չի լինի համակերպվել աշխատանքային տրամադրության հետ։ Դուք կցանկանաք անտեսել ձեր պարտականությունները և հետաձգել գործերը: Պետք չէ տրվել լինել այդ ցանկությանը։ Եթե կարողանաք ջանք գործադրել ինքներդ ձեզ վրա, ապա օրվա մնացած մասը լավ կանցնի:
Բավական ջանքեր գործադրելով՝ կլուծեք մի շարք կարևոր հարցեր և կհասցնեք բոլոր անավարտ գործերը։ Ձեզ համար հատկապես կարևոր կլինի մտերիմների աջակցությունը։
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Բարենպաստ օր է։ Դուք կկարողանաք հեշտությամբ մոտեցում գտնել նույնիսկ ամենաբարդ զրուցակիցների նկատմամբ։ Կստացվի նոր հեռանկարային կապեր հաստատել։ Հիանալի պահ է օտարերկրյա գործընկերների հետ բանակցելու համար։ Շատ Կշեռքներ ձեռք կբերեն ազդեցիկ հովանավորներ։ Կհաջողվի հովանավորներ ներգրավել ձեր նախագծում։ Հնարավոր են միանվագ, բայց նկատելի դրամական մուտքեր:
Ձեր առջև կբացվեն շատ հրաշալի հնարավորություններ, որոնք բաց չեք թողնի։ Օրվա վերջում դժվար կլինի զբաղվել բարդ հարցերով, ուստի կարևոր գործերը մի հետաձգեք։
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Ձեր առջև կբացվեն բարենպաստ հեռանկարներ, որոնք դուք բաց չեք թողնի։ Կարիճների մեծ մասը հազվադեպ համոզիչ ու հմայիչ կլինեն, այդ պատճառով էլ հաջողությամբ կարևոր բանակցություններ կվարեն։ Հնարավոր կլինի լուծել բազմաթիվ խնդիրներ և հաղթահարել ամենաբարդ ու անսովոր խնդիրները։
Միևնույն ժամանակ, շրջապատողները կփորձեն շեղել ձեզ ոչ էական պատճառներով: Դա կարող է խանգարել կենտրոնանալ կարևորի վրա: Այսպիսով, կենտրոնացեք այն ամենի վրա, ինչ ձեզ համար կարևոր է, մի տարածվեք և մի փորձեք գոհացնել ձեր շրջապատի բոլոր մարդկանց։
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Պետք չէ հետաձգել կարևոր գործերը։ Առավոտյան դուք հաջողակ կլինեք ձեր բոլոր ջանքերում, այնպես որ ժամանակն է սկսել հավակնոտ ծրագրերի իրականացումը: Ձեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի, եթե ջանք գործադրեք։ Շատ Աղեղնավորներ կարիք չեն ունենա միայնակ հաղթահարել գործերը, վաղեմի և ապացուցված դաշնակիցները օգնության կհասնեն: Բացառված չէ ռոմանտիկ պատմություն սկսել մեկի հետ, ում լավ եք ճանաչում։
Երեկոյան իրենց մասին կհիշեցնեն տնային խնդիրները։ Դուք ստիպված կլինեք շատ ժամանակ և ջանք ծախսել ամեն ինչ կարգավորելու համար, բայց ստացված արդյունքները ձեզ կուրախացնեն:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Պայծառ ու հագեցած օր է: Այծեղջյուրների մեծ մասը լի կլինի ուժով և էներգիայով, այնպես որ նրանք հեշտությամբ կարող են հաղթահարել ցանկացած մարտահրավեր: Ձեր ստեղծագործական ունակությունները կխորանան, ուստի հնարավոր կլինի ելք գտնել ամենադժվար իրավիճակներից: Հարմար պահ է նախաձեռնություն ցուցաբերելու և համարձակ գաղափարներ կյանքի կոչելու համար: Կկարողանաք լավ համբավ հաստատել ձեր գործընկերների և ղեկավարության աչքում։
Օրվա երկրորդ կեսը բարենպաստ է բազմազան մարդկանց հետ շփվելու համար։ Մարդամեջ դուրս գալը ձեզ շատ հետաքրքիր տպավորություններ կպարգևի։ Հավանական են նոր ծանոթություններ, որոնք կարող են դառնալ բարեկամության կամ երկարաժամկետ համագործակցության սկիզբ։
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Այս օրվանից շատ բան մի սպասեք։ Ամեն ինչ չէ, որ կստացվի առաջին փորձից, և ավելի լավ է անմիջապես հաշտվել դրա հետ։ Շատ Ջրհոսների համար դժվար կլինի ընդհանուր լեզու գտնել ուրիշների հետ, նույնիսկ եթե դա սովորաբար հաջողվում էր առանց մեծ խնդիրների։ Զբաղվեք ընթացիկ գործերով, կարգի բերեք փաստաթղթերը և մի սկսեք մասշտաբային նախագծեր։
Պետք չէ կարևոր որոշումներ կայացնել կամ երկարաժամկետ ծրագրեր կազմել։ Ընկերների հետ հանդիպումը կօգնի ձեզ հաղթահարել վատ տրամադրությունը։ Մերձավոր ազգականների աջակցությունը նույնպես անգնահատելի կլինի, նրանք պատրաստ կլինեն իրենց վրա վերցնել որոշ մտահոգություններ:
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Առավոտյան ստիպված կլինեք բախվել մանր անախորժությունների, որոնք ձեզ դյուրագրգիռ կդարձնեն։ Դժվար կլինի հարազատների և գործընկերների հետ փոխըմբռնման հասնել։ Հնարավորության դեպքում կենտրոնացեք սովորական առաջադրանքների վրա, որոնք կարող եք լուծել առանց օգնության: Որոշ Ձկներ կկանգնեն չպլանավորված ծախսերի առաջ։
Երեկոյան ամենակարևոր գործերից կկարողանաք գլուխ հանել։ Այնուամենայնիվ, զգացմունքային փորձառությունները չեն անհետանա, ուստի ինքնատիրապետումը պահպանելը սովորականից ավելի դժվար կլինի։ Ավագ հարազատների կամ փորձառու ընկերների խորհուրդները կօգնեն ձեզ։
Բաց մի թողեք
