Դանիայի վարչապետը մեծ անկում ապրեց իր ընտրողների թվի մեջ, բայց դեռևս առաջատար դիրքում կլինի հաջորդ կառավարությունը ղեկավարելու համար

Դանիայի վարչապետ և սոցիալ-դեմոկրատների առաջնորդ Մետտե Ֆրեդերիկսենը ժամանում է գրենլանդացիների հետ հանդիպման Օլբորգ, 2026 թվականի մարտի 24-ին։
Դանիայի վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենը ծանր պայքարից հետո դուրս եկավ ջախջախված և վիրավորված ազգային ընտրություններից, բայց Կոպենհագենում իշխանությունը պահպանելու կենսունակ ուղի ուներ։
Չնայած մեկ դարից ավելի վատագույն արդյունքին, Ֆրեդերիկսենի սոցիալ-դեմոկրատները, այնուամենայնիվ, ամենաշատ ձայները ստացան Դանիայի ընտրություններում՝ դժգոհության ձմեռվանից հետո, որի ընթացքում նա պայքարում էր ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ՝ Գրենլանդիան՝ դանիական ինքնիշխան տարածք, զավթելու նրա հավակնության պատճառով։
Սոցիալ-դեմոկրատները՝ ձախակողմյան «կարմիր բլոկի» գլխավորությամբ կուսակցությունների, այժմ պետք է համոզեն վետերան, ծխամորճ ծխող քաղաքական գործչին, որը երբեմն ատամները լվանում է օճառով, կենտրոնամետ առաջնորդ Լարս Լյոկե Ռասմուսենին, որ ընտրություններից հետո կուսակցությանը երրորդ ժամկետը շնորհի իշխանության։
«Ես ակնհայտորեն հիասթափված եմ, որ մենք կորցրել ենք դիրքերը։ Բայց կարծում եմ, որ սա ընդունելի արդյունք է», – ասաց Ֆրեդերիկսենը՝ ընտրություններից հետո կազմակերպված միջոցառմանը ժամանելիս, ըստ դանիական TV2 հեռուստաալիքի։
Ֆրեդերիկսենը իր ելույթում ասաց, որ մտադիր է մնալ վարչապետի պաշտոնում, բայց ընդունեց, որ նոր կառավարություն ձևավորելը հեշտ չի լինի։ Հետագայում նա լրագրողներին ասաց, որ արդեն կապի մեջ է եղել «մի քանի» կուսակցության առաջնորդների հետ։
Ֆրեդերիկսենի գործունեությունը Դանիայում, որտեղ սոցիալ-դեմոկրատները թուլացան, բայց դեռ պահպանեցին իրենց դիրքերը, նաև արտացոլում է Եվրոպայում ավելի լայն օրինաչափություն, որտեղ կենտրոն-ձախերը նոր պայքար են ցուցադրում։ Իսպանիայի Կաստիլիա և Լեոնից մինչև Մարսել և Փարիզ, Սլովենիա և այժմ՝ Դանիա, վերջերս տեղի ունեցած քվեարկության ժամանակ կան նշաններ, որ Թրամփի ոճի քաղաքականությանը դիմակայելը կամ անձամբ Թրամփին հակադրվելը կարող է լինել հաղթական ռազմավարություն։
Ֆրեդերիկսենը այս տարվա սկզբին հայտարարեց արտահերթ ընտրությունների մասին՝ Թրամփի հետ իր բախումից հետո հարցումներում աճ գրանցելուց հետո, երբ Կոպենհագենը հետ մղեց ԱՄՆ նախագահի՝ հսկայական Արկտիկական կղզին գրավելու փորձը։
Կենտրոնա-ձախակողմյան ղեկավարը, որը քարոզում է հարուստների հարկումը և կոշտ դիրքորոշում է պահպանում միգրացիայի հարցում, երեքշաբթի օրը ստացավ ձայների ընդամենը 21.9 տոկոսը, իսկ նրա կարմիր դաշինքը չհասավ մեծամասնություն կազմելու համար անհրաժեշտ 90 տեղերին, չորեքշաբթի առավոտյան բոլոր ձայները հաշվարկվելուց հետո։
Սակայն Ֆրեդերիկսենի խմբակցությունը, 84 տեղ շահելով, առաջ անցավ աջակողմյան «կապույտ դաշինքի» մրցակիցներից, որոնք գլխավորում էին Վենստրե և Լիբերալ դաշինք կուսակցությունները, որոնք ընդհանուր առմամբ 77 տեղ էին ստացել։ Կենտրոնա-աջակողմյան Վենստրեն, ձայների 10.1 տոկոսով, իր պատմության մեջ ամենավատ արդյունքն ունեցավ։
Այժմ կսկսվեն լարված կոալիցիոն բանակցություններ, և Կոպենհագենում վերահսկողությունը, հավանաբար, կախված կլինի նրանից, թե որ ուղղությամբ կշարժվի Ռասմուսենը՝ ներկայիս արտաքին գործերի նախարարը և «Մոդերատներ» կուսակցության առաջնորդը։ Նրա կուսակցությունն ունի բավարար տեղեր՝ իշխանությունը Ֆրեդերիկսենին կամ Վենստրեի Տրոլս Լունդ Պոուլսենին՝ կապույտ դաշինքի գլխավորությամբ։
Ռասմուսենը կոչ արեց Պոուլսենին և Ֆրեդերիկսենին «դադարեցնել խրամատային պատերազմը», այն բանից հետո, երբ նրանք քարոզարշավի մեծ մասն անցկացրեցին միմյանց դեմ հարձակվելով, չնայած միասին կոալիցիոն կառավարությունում ծառայելուն։ «Իջեք և միացեք մեզ։ Դուք առանձնանում եք անկյունային դրոշներով, մենք մեջտեղում ենք։ Եկեք և խաղացեք մեզ հետ», – ասաց նա երեքշաբթի երեկոյան։
Սակայն Պոուլսենը կրկին բացառել է Ֆրեդերիկսենի հետ կառավարություն կազմելը, փոխարենը կոչ անելով Ռասմուսենին օգնել ձևավորել պահպանողական կառավարություն։
Դանիայի 2022 թվականի վերջին խորհրդարանական ընտրություններից հետո կառավարություն ձևավորելու համար պահանջվեց 42 օր, երբ արդյունքները շատ ավելի հստակ էին, քան երեքշաբթի օրվա քվեարկության արդյունքները։
Բանակցությունները բարդացնելով՝ Կարմիր-կանաչ դաշինքը՝ Ֆրեդերիկսենի կարմիր բլոկի մաս կազմող կուսակցությունը, հայտարարել է, որ չի միանա որևէ կառավարության, եթե այն խիստ ձախակողմյան չէ, ինչը կարող է նշանակել Ռասմուսենի և չափավորների հեռացում: «Եթե նա ցանկանում է օգտագործել մեր մանդատները, ապա պետք է առաջ քաշի կարմիր կառավարություն», – երեքշաբթի օրը ասել է կուսակցության առաջնորդ Պելլե Դրագստեդը՝ ձայների 6.3 տոկոսը ստանալուց հետո։
Կարմիր բլոկի Կանաչ ձախերի առաջնորդ Պիա Օլսեն Դիրը, որը երկրորդ տեղում էր՝ 11.6 տոկոսով, գնահատել է, որ բոլոր տարբերակները՝ կարմիր, կապույտ կամ լայն կառավարություն, մնում են սեղանին, հավելելով, որ կոալիցիոն բանակցությունները «խճճված կլինեն»։
Աջակողմյան պոպուլիստական Դանիայի ժողովրդական կուսակցությունը հայտարարել է, որ ցանկանում է որքան հնարավոր է դժվարացնել Ֆրեդերիկսենի և Ռասմուսենի կյանքը՝ կառավարություն կազմելու համար, իսկ առաջնորդ Մորտեն Մեսերշմիդտը կոչ է արել կապույտ բլոկին «միասնական կանգնել»։
Ֆրեդերիկսենն առաջին անգամ իշխանության եկավ 2019 թվականին, երբ նա սոցիալ-դեմոկրատներին վերադարձրեց կառավարության կազմ և տապալեց Վենստրեի գլխավորած վարչակազմը, որն այդ պահին գլխավորում էր Ռասմուսենը։ 2022 թվականին վերընտրվելուց հետո նա ձևավորեց լայն, միջկուսակցական կառավարություն՝ Վենստրեի և Ռասմուսենի անջատողական կենտրոնամետ կուսակցության՝ «Մոդերատների» հետ միասին։
Դանիայի վարչապետը հայտնի է ներգաղթի հարցում իր կոշտ դիրքորոշմամբ, միաժամանակ պահպանելով տնտեսության և սոցիալական ապահովության հարցերում ավելի բնորոշ սոցիալ-դեմոկրատական օրակարգը։
Ֆրեդերիկսենի պաշտոնավարման շրջանը նշանավորվել է նաև հակասություններով, հիմնականում 2020 թվականի ջրաքիսների սպանդի սկանդալով, որի ընթացքում նրա կառավարությունը խիստ քննադատության ենթարկվեց ջրաքիսների զանգվածային սպանդը առանց պատշաճ իրավական իրավասության հրամայելու համար, քանի որ կենդանիները կասկածվում էին համավարակի ընթացքում Covid-19 վիրուսը կրելու մեջ։
Դանիայում գործող վարչապետի գլխավորած բլոկը հաղթել է
ԵՄ գլխավոր դատախազն ասում է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի մարտահրավերը «քաղաքականությունն է, այլ ոչ թե հանցագործությունը»
Դիվանագետները զգուշացնում են, որ ԵՄ գաղտնի ֆայլերը կարող են արտահոսել Կրեմլում