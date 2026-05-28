Սկանդալը սկանդալի հետևից Իսպանիայի Սանչեսին հասցնում է փակուղու

ՄԱԴՐԻԴ — Կոռուպցիոն ճգնաժամից և տարածաշրջանային ընտրություններում կրած ծանր պարտություններից տուժած Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը կորցնում է իր ճանապարհը։
Չորեքշաբթի օրը քննիչները խուզարկել են նրա Սոցիալիստական կուսակցության շտաբ-բնակարանը՝ կուսակցության միջոցների չարաշահման հետաքննության շրջանակներում։ Սա ինքնին բավական վատ կլիներ, բայց սա կուսակցության վրա ազդող կոռուպցիոն սկանդալների փոթորկի միայն վերջին դրվագն է։
Պահպանողական ընդդիմության առաջնորդ Ալբերտո Նունյես Ֆեյխոոն ասել է, որ կառավարությունն այժմ «մահվան ցավերի» մեջ է և պահանջել է, որ Սանչեսը հրաժարական տա և ընտրություններ նշանակի։ «Քանի՞ խուզարկություն։ Քանի՞ կաշառք», – հարցրել է նա։
Առայժմ Սանչեսի փխրուն կոալիցիան ամուր է մնում, բայց նրա դաշնակիցների համար գնալով անհարմար է դառնում մնալ նրա կողքին, քանի որ Սոցիալիստական կուսակցության ենթադրյալ կոռուպցիայի մասշտաբները ուշադրության կենտրոնում են հայտնվում։ Պաշտոնապես, Իսպանիան պարտավոր չէ ընտրություններ անցկացնել մինչև հաջորդ օգոստոսը, բայց վարչապետը կարող է ստիպված լինել ավելի վաղ քայլ կատարել։
Մեծ ուշադրություն կկենտրոնանա նախկին վարչապետ Խոսե Լուիս Ռոդրիգես Սապատերոյի հետ կապված հատկապես բարձր մակարդակի գործի վրա։ Նա պետք է դատարան ներկայանա հունիսի 17-ին, և բացահայտումները գնալով ավելի վնասակար են դառնում Սանչեսի համար։
Սկսենք Սապատերոյից։ Ի՞նչ է պատահել այնտեղ
Հետաքննող դատավորը կասկածում է նախկին վարչապետ Սապատերոյին հանցավոր ցանց ղեկավարելու մեջ, որն օգտագործել է իր ազդեցությունը՝ 2021 թվականին Plus Ultra ավիաընկերության համար Covid-ի ժամանակաշրջանում 53 միլիոն եվրոյի կառավարության կողմից փրկագին ստանալու համար։ Հետաքննիչների պնդմամբ՝ Սապատերոն ընդհանուր առմամբ 2.6 միլիոն եվրո է ստացել այդ ցանցից, որը կապեր ուներ Վենեսուելայի և Չինաստանի հետ։ Դատավորը պնդում է, որ գումարի մեծ մասը անցել է նրա վազքի գործընկեր Խուլիո Մարտինեսի կողմից ղեկավարվող ընկերությունների միջոցով, մինչդեռ նախկին վարչապետի երկու դուստրերին պատկանող ընկերությունը ստացել է միջոցների մեծ մասը: Սապատերոն, որին մեղադրանք է առաջադրվել հանցավոր կազմակերպության, ազդեցության առևտրի և փաստաթղթերի կեղծման մեջ, հերքում է ցանկացած խախտում։
Բայց Սապատերոն կառավարությունում չէ, ուստի սա չպետք է այդքան վատ լինի Սանչեսի համար, այնպես չէ՞։
Սխալ է: Սապատերոն, որը կառավարել է Իսպանիան 2004-ից 2011 թվականներին, դարձել է Սանչեսի մտերիմ դաշնակիցը՝ կատաղի կերպով պաշտպանելով նրա կառավարության քաղաքականությունը և նշանակվելով բասկ և կատալոնական խորհրդարանական դաշնակիցների հետ նուրբ բանակցությունները կառավարելու համար: Նա համարվում է Սանչեսի գաղափարական հոգու ընկերը։ Ավելին, Սանչեսը կառավարության ղեկավարն էր, երբ ավիաընկերությունը փրկագին ստացավ, ուստի հարցեր են առաջանալու այն մասին, թե արդյոք պատշաճ ընթացակարգ է պահպանվել այդ որոշումը կայացնելիս։
Ի՞նչ է ասում Սանչեսն ինքը այս մասին
Մինչ այժմ նա վճռականորեն աջակցել է իր նախորդին։ Նա հայտարարել է իր վարչակազմի «արդարադատության համակարգի հետ լիակատար համագործակցության, պարոն Սապատերոյի անմեղության կանխավարկածի նկատմամբ լիակատար հարգանքի և [նրան] իմ ողջ աջակցության մասին»։
Սա Սանչեսի կառավարությանը ազդող միակ սկանդալը չէ, այնպես չէ՞
Ոչ։ Անցյալ հունիսին Սանչեսը ստիպված էր ներողություն խնդրել, երբ պարզվեց, որ իր վստահելի անձը և Սոցիալիստական կուսակցության թիվ 3-ը՝ Սանտոս Սերդանը, հետաքննության տակ է գտնվում հանրային պայմանագրերի խոշոր կաշառակերության սխեմային մասնակցելու համար։ Այդ սկանդալի մեջ է հայտնվել նաև Խոսե Լուիս Աբալոսը՝ Սոցիալիստական կուսակցության նախկին բարձրաստիճան դեմք և տրանսպորտի նախարարը, որն արդեն հետաքննության տակ էր։ Կուսակցության ամոթը խորացնելու համար ի հայտ եկան նաև ապացույցներ, որ Աբալոսը մի քանի անգամ վճարել է մարմնավաճառներին։ Երկու տղամարդիկ էլ հերքել են իրենց մասնակցությունը կաշառակերության սխեմային։
Աբալոսն արդեն մեկ անգամ դատվել է իր նախկին խորհրդական Կոլդո Գարսիայի և գործարար Վիկտոր դե Ալդամայի հետ միասին, որոնք մեղադրվում են համավարակի ընթացքում 50 միլիոն եվրո արժողությամբ դիմակներ գնելուց կաշառք ստանալու մեջ: Նրանք սպասում են դատավճռին, բայց սպասվում է, որ ապագայում կրկին կդատեն այլ հետաքննությունների շրջանակներում:
Այդ ամենը բավականին լուրջ է հնչում։
Այո, չնայած Աբալոսի ներգրավվածության անմիջական հետևանքները մեղմացան այն փաստով, որ նա լքել էր կաբինետը 2021 թվականին և հեռացվել կուսակցությունից անմիջապես հետո՝ 2024 թվականին, երբ նրա նկատմամբ կասկածներ առաջացան։ Սերդանի գործն ավելի վատ էր, քանի որ Սանչեսը պաշտպանել էր իր անմեղությունը լրատվամիջոցների սարսափելի հաղորդագրությունների ֆոնին, մինչև հետաքննության մանրամասների հրապարակումը, երբ նա դեռևս կուսակցության ավագ դեմք էր։
Այսինքն՝ Սոցիալիստական կուսակցությունը փոթորկի կիզակետում է։
Այո, և չորեքշաբթի օրը ոստիկանությունը փաստաթղթեր է առգրավել Մադրիդի կենտրոնում գտնվող սոցիալիստական կուսակցության շտաբից՝ կուսակցության փողերով լրագրող Լեյրե Դիեսին վճարելու մեղադրանքների հետաքննության շրջանակներում, որոնք ուղղված էին կառավարությանը և նրա դաշնակիցներին վերաբերող իրավական գործերը խաթարելուն։ Նա հերքում է ցանկացած չարաշահում և պնդում է, որ ուսումնասիրում էր մի գիրք։ Այս գործով կասկածյալների թվում են Սերդանը և Սոցիալիստական կուսակցության դաշնային տնօրեն Անա Մարիա Ֆուենտեսը։ Առանձին, Դիեսը հետաքննվում է պետական միջոցների չարաշահման համար։
Կա՞ն Սանչեսին առնչվող այլ գործեր։
Այո, իրականում։ Նոյեմբերին գլխավոր դատախազ Ալվարո Գարսիա Օրտիսը, որը կառավարության կողմից ընտրված էր, մեղավոր ճանաչվեց խիստ վիճահարույց գործով գաղտնիքներ բացահայտելու մեջ։ Գարսիա Օրտիսը մեղադրվեց Մադրիդի շրջանի պոպուլիստ, պահպանողական նախագահ Իզաբել Դիաս Այուսոյի ընկերոջ հարկային գործերը հրապարակելու մեջ, որը հարկային խարդախություն էր կատարել։ Չնայած Գարսիա Օրտիսի դեմ ուղղակի ապացույցներ չներկայացվեցին, նրան երկու տարով զրկեցին պաշտոնից։
Լավ, բայց առնվազն Սանչեսն ինքը անմիջականորեն ներգրավված չէ այս գործերից ոչ մեկում, այնպես չէ՞։
Ոչ, բայց նրա ընտանիքի որոշ անդամներ ներգրավված են։ 2024 թվականից ի վեր դատավորը եռանդուն կերպով հետաքննում է նրա կնոջ՝ Բեգոնյա Գոմեսի գործարար և մասնագիտական գործերը՝ նրան անվանելով մի քանի ենթադրյալ հանցագործությունների կասկածյալ։ Բացի այդ, Սանչեսի երաժիշտ եղբայրը՝ Դեյվիդը, այժմ դատվում է հարավային Բադախոս քաղաքում՝ մեղադրվելով 2017 թվականին տեղական երաժշտական տնօրենի պաշտոնում նշանակվելու ժամանակ ազդեցության չարաշահման մեջ: Նրա համախոհների թվում են մի քանի տեղական Սոցիալիստական կուսակցության անդամներ: Սանչեսը տարբերակում է մտցրել Աբալոսի և Սերդանի հետ կապված հետաքննությունների և այն հետաքննությունների միջև, որոնք նա համարում է քաղաքական դրդապատճառներով լի, ինչպիսիք են իր եղբոր և նրա կնոջ՝ վերջինիս հետ կապված գործերը: Նա վերջինս որակել է որպես «անպարկեշտ ֆարս»:
Այսպիսով, որքանո՞վ է վատ այս ամենը Սանչեսի համար:
Համբերությունը սպառվում է: Ֆեյխոոյի մեկնաբանությունները, որ Սանչեսը պետք է հեռանա, լիովին սպասելի են, ինչպես նաև որոշ չափով կոչերը, որ հաջորդ տարվա ընդհանուր ընտրությունները շուտ անցկացվեն նախկին սոցիալիստ վարչապետ Ֆելիպե Գոնսալեսի և կուսակցության Կաստիլյա-Լա Մանչայի ազդեցիկ նախագահ Էմիլիանո Գարսիա-Պեյջի կողմից, որոնք երկուսն էլ Սանչեսի մշտական քննադատներ են: Հիմնական հարցն այն է, թե ինչ դիրքում են կոալիցիան և խորհրդարանական գործընկերները: Մինչ այժմ բացահայտ ապստամբության որևէ նշան չկա, բայց լարվածությունը մեծանում է: Բասկյան ազգայնական կուսակցությունը զգուշացնում է, որ Սանչեսի համար «շատ դժվար» կլինի ամբողջ օրենսդիր մարմինը տեսնել: Ծայրահեղ ձախակողմյան «Սումար» կուսակցությունը և Կատալոնիայի հանրապետական ձախերը նույնպես զգուշացնում են, որ կուսակցությունների անօրինական ֆինանսավորման ամուր ապացույցները կարմիր գիծ կլինեն իրենց համար։
Դատական գործերից բացի, ինչպե՞ս են Սանչեսը և սոցիալիստները:
Սա ցավոտ ընտրաշրջան էր: Վերջերս տարածաշրջանային ընտրությունների քառյակը միայն խորացրեց Սանչեսի համար մռայլությունը: Բոլոր չորս ընտրություններում սոցիալիստները պարտվեցին Ժողովրդական կուսակցությանը: Այս ամսվա սկզբին Անդալուսիայում, որը մի ժամանակ սոցիալիստական ամրոց էր, կուսակցությունը անկում ապրեց իր ամենավատ արդյունքով՝ նախկին փոխվարչապետ Մարիա Խեսուս Մոնտերոյի թեկնածության ներքո, ինչը դիտվում է որպես նշան, որ ազգային առաջնորդության ապրանքանիշը կարող է թունավոր լինել: Հարցումները ցույց են տալիս, որ եթե վաղը տեղի ունենան ընդհանուր ընտրություններ, Ժողովրդական կուսակցությունը կհաղթի և կարող է մեծամասնություն կազմել ծայրահեղ աջ Vox կուսակցության հետ միասին:
Կարո՞ղ է Սանչեսը դիմանալ:
Շատ բան կախված կլինի նրանից, թե ինչպես կընթանան ընթացիկ հետաքննությունները, մասնավորապես՝ Սապատերոյի հետ կապվածը, որը կարող է խաթարել կառավարության աշխատանքը։ Եթե հաստատվի կուսակցության անօրինական ֆինանսավորումը, դա նույնպես, հավանաբար, կխաթարի կոալիցիան։ Սանչեսը խոստանում է շարունակել իր գործունեությունը և պաշտոնավարել մինչև 2027 թվականի ամառը, ասելով, որ քվեարկություն կհրավիրի միայն այն դեպքում, երբ դա «քաղաքացիների ընդհանուր շահերից» կբխի։ Իրականում, սակայն, նրա որոշումը կարող է պարտադրվել իրադարձությունների պատճառով։
