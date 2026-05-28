ԵՄ երկրները մերժում են Ռուսաստանի սպառնալիքը դիվանագետների նկատմամբ և բողոքի կանչ են անում

Ռուսաստանի կողմից Կիևում գտնվող դիվանագետներին «հնարավորինս շուտ» լքելու կոչ անող ծանուցումը ԵՄ երկրները որակել են որպես սպառնալիք: Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իսպանիան և Լեհաստանը բողոքի կանչել են Ռուսաստանի դեսպաններին:
Եվրոպական երկրները կտրականապես մերժել են Կիևում գտնվող դիվանագետների նկատմամբ Ռուսաստանի սպառնալիքը և հաստատել, որ իրենց ներկայացուցչությունները կշարունակեն գործել առանց ընդհատման:
Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իսպանիան, Լեհաստանը, Նիդեռլանդները, Բելգիան, Շվեդիան, Էստոնիան և Եվրոպական հանձնաժողովը այն երկրների շարքում են, որոնք կանչել են Ռուսաստանի դեսպաններին՝ իրենց վրդովմունքը հայտնելու Կրեմլի կողմից օտարերկրյա քաղաքացիներին և դիվանագիտական անձնակազմին «հնարավորինս շուտ» լքել Կիևը՝ թարմ օդային հարվածներից առաջ:
«Իր գործողություններով Ռուսաստանը ամեն օր ցուցադրում է իր ցինիզմը և միջազգային իրավունքի նկատմամբ արհամարհանքը», – չորեքշաբթի օրը հայտարարել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը:
«Ֆրանսիան խստորեն դատապարտում է Մոսկվայի սպառնալիքի մարտավարությունը, որը ապացույցն է այն ռազմական փակուղու, որում երկիրը հայտնվել է Ուկրաինայում»:
Իսպանիան նույնպես հակադարձեց՝ Մադրիդում Ռուսաստանի դեսպանին «խիստ բողոք» ներկայացնելով դիվանագետների նկատմամբ հանրային սպառնալիքի և Կիևի վրա վերջերս տեղի ունեցած լայնածավալ հարձակման վերաբերյալ, հայտնել են արտաքին գործերի նախարարությանը մոտ կանգնած աղբյուրները։
«Իսպանիայի կառավարությունը, Եվրոպական Միության իր գործընկերների հետ համակարգված համագործակցությամբ, վերահաստատել է իր աջակցությունը Ուկրաինայի ինքնապաշտպանության իրավունքին և կոչ է արել Ռուսաստանին դադարեցնել իր ագրեսիան, հարգել միջազգային մարդասիրական իրավունքը և բարի կամքով բանակցել արդար և երկարատև խաղաղության համար», – ասել են աղբյուրները։
Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը, Նիդեռլանդների արտաքին գործերի նախարար Թոմ Բերենդսենը և Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարար Մարգուս Ցախնան սոցիալական ցանցերում հայտարարել են կանչի մասին։
«Դիվանագետներին, օտարերկրացիներին և քաղաքացիական անձանց սպառնալը անընդունելի է և ՄԱԿ-ի կանոնադրության կոպիտ խախտում։ Ռուսաստանի կողմից վախեցնելու փորձերը միայն բացահայտում են նրա իրական դեմքը», – գրել է Ցախնան։ «Մեր դեսպանատունը մնում է բաց, մեր դիվանագետները մնում են Կիևում»։
Միևնույն ժամանակ, Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարության մեջ զգուշացրել է, որ իր դիվանագիտական առաքելությունների վրա ցանկացած հարված «կհամարվի միտումնավոր և կանխամտածված»։
Զայրույթի ֆոնին Մոսկվան կրկնապատկեց իր գործողությունները
«ԵՄ-ն հայտարարել է, որ կպահպանի իր դիվանագիտական ներկայությունը Կիևում՝ չնայած Ռուսաստանի նախազգուշացումներին։ Պարզվում է՝ նրանք ունեն դիվանագետների պակաս և պետք է կրճատեն նրանց թիվը», – ասել է Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։
Սպառնալիքը տեղափոխել է մայրաքաղաքների միջև շարունակվող բանավեճը այն մասին, թե արդյոք ԵՄ-ն պետք է ուղիղ բանակցություններ սկսի Ռուսաստանի հետ՝ Ուկրաինա ներխուժումը դադարեցնելու համար։
«Ռուսաստանը բացարձակապես շահագրգռված չէ որևէ խաղաղությամբ», – ասել է Եվրոպական հանձնաժողովը։
