28/05/2026

EU – Armenia

ԵՄ երկրները մերժում են Ռուսաստանի սպառնալիքը դիվանագետների նկատմամբ և բողոքի կանչ են անում

infomitk@gmail.com 28/05/2026

Ռուսաստանի կողմից Կիևում գտնվող դիվանագետներին «հնարավորինս շուտ» լքելու կոչ անող ծանուցումը ԵՄ երկրները որակել են որպես սպառնալիք: Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իսպանիան և Լեհաստանը բողոքի կանչել են Ռուսաստանի դեսպաններին:

Եվրոպական երկրները կտրականապես մերժել են Կիևում գտնվող դիվանագետների նկատմամբ Ռուսաստանի սպառնալիքը և հաստատել, որ իրենց ներկայացուցչությունները կշարունակեն գործել առանց ընդհատման:

Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իսպանիան, Լեհաստանը, Նիդեռլանդները, Բելգիան, Շվեդիան, Էստոնիան և Եվրոպական հանձնաժողովը այն երկրների շարքում են, որոնք կանչել են Ռուսաստանի դեսպաններին՝ իրենց վրդովմունքը հայտնելու Կրեմլի կողմից օտարերկրյա քաղաքացիներին և դիվանագիտական ​​անձնակազմին «հնարավորինս շուտ» լքել Կիևը՝ թարմ օդային հարվածներից առաջ:

«Իր գործողություններով Ռուսաստանը ամեն օր ցուցադրում է իր ցինիզմը և միջազգային իրավունքի նկատմամբ արհամարհանքը», – չորեքշաբթի օրը հայտարարել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը:

«Ֆրանսիան խստորեն դատապարտում է Մոսկվայի սպառնալիքի մարտավարությունը, որը ապացույցն է այն ռազմական փակուղու, որում երկիրը հայտնվել է Ուկրաինայում»:

Իսպանիան նույնպես հակադարձեց՝ Մադրիդում Ռուսաստանի դեսպանին «խիստ բողոք» ներկայացնելով դիվանագետների նկատմամբ հանրային սպառնալիքի և Կիևի վրա վերջերս տեղի ունեցած լայնածավալ հարձակման վերաբերյալ, հայտնել են արտաքին գործերի նախարարությանը մոտ կանգնած աղբյուրները։

«Իսպանիայի կառավարությունը, Եվրոպական Միության իր գործընկերների հետ համակարգված համագործակցությամբ, վերահաստատել է իր աջակցությունը Ուկրաինայի ինքնապաշտպանության իրավունքին և կոչ է արել Ռուսաստանին դադարեցնել իր ագրեսիան, հարգել միջազգային մարդասիրական իրավունքը և բարի կամքով բանակցել արդար և երկարատև խաղաղության համար», – ասել են աղբյուրները։

Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը, Նիդեռլանդների արտաքին գործերի նախարար Թոմ Բերենդսենը և Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարար Մարգուս Ցախնան սոցիալական ցանցերում հայտարարել են կանչի մասին։

«Դիվանագետներին, օտարերկրացիներին և քաղաքացիական անձանց սպառնալը անընդունելի է և ՄԱԿ-ի կանոնադրության կոպիտ խախտում։ Ռուսաստանի կողմից վախեցնելու փորձերը միայն բացահայտում են նրա իրական դեմքը», – գրել է Ցախնան։ «Մեր դեսպանատունը մնում է բաց, մեր դիվանագետները մնում են Կիևում»։

Միևնույն ժամանակ, Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարության մեջ զգուշացրել է, որ իր դիվանագիտական ​​​​առաքելությունների վրա ցանկացած հարված «կհամարվի միտումնավոր և կանխամտածված»։

Զայրույթի ֆոնին Մոսկվան կրկնապատկեց իր գործողությունները

«ԵՄ-ն հայտարարել է, որ կպահպանի իր դիվանագիտական ​​ներկայությունը Կիևում՝ չնայած Ռուսաստանի նախազգուշացումներին։ Պարզվում է՝ նրանք ունեն դիվանագետների պակաս և պետք է կրճատեն նրանց թիվը», – ասել է Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։

Սպառնալիքը տեղափոխել է մայրաքաղաքների միջև շարունակվող բանավեճը այն մասին, թե արդյոք ԵՄ-ն պետք է ուղիղ բանակցություններ սկսի Ռուսաստանի հետ՝ Ուկրաինա ներխուժումը դադարեցնելու համար։

«Ռուսաստանը բացարձակապես շահագրգռված չէ որևէ խաղաղությամբ», – ասել է Եվրոպական հանձնաժողովը։

