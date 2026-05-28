Բրյուսելի վերահսկիչ մարմինը քայլեր է ձեռնարկում Գերմանիայի համար «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» կուսակցության արգելման ուղղությամբ

«Աջակողմյան ինքնիշխան ազգերի Եվրոպա» կուսակցությունը կարող է կորցնել իր ֆինանսավորումը և քաղաքական կուսակցություն լինելու իրավունքը։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — «Աջակողմյան ինքնիշխան ազգերի Եվրոպա» կուսակցությունը, որը Գերմանիայի համար «Այլընտրանք Գերմանիայի» օրգանն է, կարող է արգելվել ԵՄ արժեքները չպահպանելու համար։
Եվրոպական քաղաքական կուսակցություններին վերահսկող վերահսկիչ մարմինը նախաձեռնել է մի գործընթաց, որի արդյունքում ESN-ը կարող է զրկվել քաղաքական կուսակցություն լինելու իրավունքից և կորցնել ֆինանսավորումը։
ESN կուսակցությունը առանձին իրավաբանական անձ է Եվրոպական խորհրդարանի ESN քաղաքական խմբից, որտեղ ընդգրկված են 27 Եվրախորհրդարանի անդամներ։ Քաղաքական խմբերը խորհրդարանական խմբակցություններ են, մինչդեռ կուսակցությունները ազգային կուսակցությունների ավելի լայն դաշինքներ են, որոնք ֆինանսավորվում են ԵՄ բյուջեից։
ESN քաղաքական խումբը պատժամիջոցների չի ենթարկվում, և միակ հետևանքը, որը AfD-ի Եվրախորհրդարանի անդամները կզգան, կլինի քաղաքական կուսակցության բացակայությունը, որը կաջակցի ԵՄ ապագա ընտրություններին կամ կհամակարգի քաղաքականությունը նման մտածող խմբակցությունների հետ։
ESN կուսակցությունը և ESN խումբը հիմնադրվել են «Գերմանիայի համար այլընտրանք» կուսակցության կողմից՝ 2024 թվականի ԵՄ ընտրություններից հետո, և ներառում են Բուլղարիայի «Վերածնունդը», Ֆրանսիայի «Վերադարձ» (Էրիկ Զեմմուրի գլխավորությամբ), Լեհաստանի կոնֆեդերացիան, Չեխիայի SPD-ն, Հունգարիայի «Մեր հայրենիք» շարժումը, Նիդեռլանդների «Ժողովրդավարության ֆորումը» և Սլովակիայի «Հանրապետություն» շարժումը: 2026 թվականին այն նախատեսվում է ստանալ ավելի քան 2 միլիոն եվրո սուբսիդիաներ Եվրախորհրդարանից։
Վերահսկող մարմինը՝ Եվրոպական քաղաքական կուսակցությունների և հիմնադրամների մարմինը, հայտարարել է, որ գտել է ապացույցներ, որոնք «կասկածի տակ են դնում» ESN կուսակցության համապատասխանությունը ԵՄ արժեքներին, գրել է մարմնի տնօրեն Պասկալ Շոնարդը նամակում:
Նամակը ուղղված էր ԵՄ խորհրդին, որը բաղկացած էր ազգային կառավարությունների ներկայացուցիչներից, և այն դիտել է չորեքշաբթի օրը: Վերահսկող մարմնի գործընթացը մեկնարկել է ուրբաթ օրը։
Վերահսկող մարմինը հետևում է, թե արդյոք քաղաքական կուսակցություններն ու հիմնադրամները համապատասխանում են դրանք կարգավորող ԵՄ կանոններին։ Այդ կանոնները պահանջում են, որ կուսակցությունները պահպանեն Միության հիմնական արժեքները, այդ թվում՝ «մարդկային արժանապատվության, ազատության, ժողովրդավարության, հավասարության, օրենքի գերակայության և մարդու իրավունքների, այդ թվում՝ փոքրամասնությունների իրավունքների նկատմամբ հարգանքը», ինչպես ամրագրված է Եվրոպական Միության մասին պայմանագրի 2-րդ հոդվածում։
Իր 300 էջանոց նամակում Շոնարդը նշում է, որ կան «ապացույցներ», որ ESN անդամները խախտում են ԵՄ արժեքները։ Ապացույցների թվում են դատարանի որոշումները, էկրանի կադրերը և Եվրախորհրդարանի պատգամավորների և կուսակցական օրենսդիրների սոցիալական ցանցերում գրառումները, որոնք ցուցադրում են հակամիգրացիոն, հակասեմական և հակաԼԳԲՏ հռետորաբանություն, այդ թվում՝ վերամիավորման կոչեր և համասեռամոլությունը որպես պեդոֆիլիա ներկայացնելը։ Նամակում ընդգծված սոցիալական ցանցերում գրառումներից մեկը գրել է Լեհաստանի ծայրահեղ աջ «Կոնֆեդերացիա/Նոր հույս» կուսակցության ազգային քաղաքական գործիչ Թոմաշ Միխալ Գրաբարչիկը, ով այս ամիս գրել է. «Իսրայելը պարզապես հանցագործ պետություն չէ։ Իսրայելցիները հանցագործների ազգ են»։ «Նոր հույսը» վերահրապարակել է գրառումը։
Ո՛չ «Կոնֆեդերացիան», ո՛չ էլ Գրաբարչիկը չեն արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքին։
Նամակը կենտրոնանում է Բուլղարիայի վերածննդի վրա՝ նշելով, որ այն բացահայտորեն համագործակցում է Վլադիմիր Պուտինի «Միացյալ Ռուսաստան» կուսակցության հետ, ինչպես նաև մեղադրում է այն Սոֆիայում տեղի ունեցած բռնի բողոքի ցույցերի և 2025 թվականի փետրվարին Եվրոպական հանձնաժողովի պատվիրակության դեմ հարձակումների հետևում կանգնած լինելու մեջ։
Ուշադրության կենտրոնում պահելով «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» կուսակցության վրա՝ նամակը ընդգծում է Գերմանիայի հետախուզական ծառայությունների 2025 թվականի մայիսին կուսակցությունը որպես աջ ծայրահեղական կազմակերպություն դասակարգելու որոշումը և Քյոլնի վարչական դատարանի որոշումը, որը արգելափակել է նման դասակարգումը, բայց այնուամենայնիվ կուսակցության ծրագիրը համարել է «մարդու արժանապատվությանը և կրոնի ազատությանը հակասող»։
«Ալտերնատիվ Գերմանիայի համար» կուսակցությունը չի արձագանքել մեկնաբանության հարցմանը։
Գերմանիայի խորհրդարանը նախկինում քննարկել է, թե արդյոք դիմել երկրի սահմանադրական դատարան՝ «Ալտերնատիվ Գերմանիայի համար» կուսակցությունը արգելելու գործընթացը սկսելու համար։
APPF վերահսկող մարմինը նշել է, որ «փաստեր է տրամադրել… Եվրոպական խորհրդարանին, Խորհրդին և Հանձնաժողովին՝ այդ հաստատություններին հնարավորություն տալու որոշելու, թե արդյոք դիմել Վարչությանը՝ Միության արժեքներին համապատասխանության ստուգման խնդրանքով»։
Եվրոպական սոցիալական ցանցը չի արձագանքել մեկնաբանության հարցումներին։ ESN կուսակցության նախագահ Ստանիսլավ Ստոյանովը մայիսի 4-ին APPF-ին ասել է, որ «ESN-ը չունի իր անդամ կուսակցությունների գործերին անմիջականորեն միջամտելու մանդատ։ Այնուամենայնիվ, մենք շարունակում ենք հանձնառու մնալ ԵՄ հիմնական արժեքները պահպանելու հարցում՝ կապված կողմերի հետ մշտական երկխոսության միջոցով»։
Խորհրդարանի, հանձնաժողովի կամ խորհրդի ցանկացած անդամ կարող է APPF-ին խնդրել սկսել պաշտոնական գործընթացը, որը կարող է հանգեցնել կուսակցության արգելմանը։
Եթե APPF-ն ստանա համաձայնություն, այն կուղարկի իր դիտարկումները ESN-ին, որը կարող է միջոցներ ձեռնարկել մարմնի մտահոգությունները մեղմելու համար: Այնուհետև «անկախ, ականավոր անձանց կոմիտեն» կհրապարակի առաջարկություն, նախքան մարմինը վերջնական որոշում կկայացնի ESN-ը որպես եվրոպական քաղաքական կուսակցություն չեղյալ համարելու վերաբերյալ։
Երբ մարմինը վերջնական որոշում կայացնի, Խորհրդարանը և Խորհուրդը երեք ամիս ժամանակ ունեն առարկություններ ներկայացնելու համար։
