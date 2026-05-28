Սարկոզին պնդում է անմեղության մասին Լիբիայի գործով վերաքննիչ դատավարության վերջին օրը

Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին չորեքշաբթի օրը Փարիզի վերաքննիչ դատարանում իր եզրափակիչ խոսքում պնդել է, որ ինքը «չի դավաճանել Ֆրանսիայի ժողովրդի վստահությունը», որը վերանայում է գործը՝ կապված Լիբիայի հանգուցյալ առաջնորդ Մուամմար ալ-Քադաֆիի կողմից իր 2007 թվականի հաջող նախագահական քարոզարշավի գաղտնի ֆինանսավորման մեղադրանքների հետ։
«Իմ քարոզարշավի ենթադրյալ լիբիական ֆինանսավորման այս գործը սկսվել է ստով և դավադրությամբ. այն պետք է ավարտվի ճշմարտությամբ և թափանցիկությամբ», – հավելել է նա։ «Ես երբեք չեմ կարողանա խոստովանել այն, ինչ չեմ արել. սա այն ելույթը չէ, որը ես ներկայացրել եմ ձեր առջև»։
71-ամյա Սարկոզին 2025 թվականի սեպտեմբերին դատապարտվել է հինգ տարվա ազատազրկման՝ հանցավոր դավադրության համար, դառնալով ժամանակակից պատմության մեջ Ֆրանսիայի առաջին նախկին նախագահը, որը բանտարկվել է։
Նա 20 օր անցկացրեց Փարիզի Լա Սանտե բանտում, նախքան նոյեմբերին դատարանի հսկողության ներքո ազատ արձակվելը: Նա բողոքարկեց, և դատախազները հետևեցին՝ փորձելով վերականգնել նրա դեմ առաջադրված մեղադրանքները և նշանակել ավելի երկար՝ յոթ տարվա ազատազրկում և 300,000 եվրո տուգանք։
Մայիսի 13-ին մեղադրող կողմը խնդրեց վերաքննիչ բողոքը քննող երեք դատավորներին մեղավոր ճանաչել Սարկոզիին կոռուպցիայի, քարոզարշավի անօրինական ֆինանսավորման և Լիբիայի պետական միջոցների հափշտակման թաքցնելու մեջ՝ երեք մեղադրանքներից, որոնցից նա արդարացվեց առաջին դատավարության ժամանակ։
Մեղադրող կողմը Սարկոզիին անվանեց ենթադրյալ կոռուպցիոն գործարքի «հրահրիչ», անցնելով առաջին դատավարությունից այն կողմ, որտեղ դատավորները նրան մեղավոր էին ճանաչել միայն իր օգնականներին իր անունից Լիբիայի ռեժիմին մոտենալու թույլտվության մեջ։
Առաջին դատարանը նրան արդարացրեց կոռուպցիայի մեղադրանքից տեխնիկական հիմքերով՝ որոշելով, որ որպես նախագահի թեկնածու, նա չուներ Ֆրանսիայի կոռուպցիայի դեմ պայքարի օրենքով պահանջվող «հանրային իշխանության» կարգավիճակը։
Վերջին տարիներին նախկին նախագահը բազմաթիվ կոռուպցիոն գործերով է բախվել, սակայն Լիբիայի գործն ունի ամենածանր քաղաքական և խորհրդանշական կշիռը, որտեղ պնդվում է, որ օտարերկրյա բռնապետությունը նպաստել է Ֆրանսիայի նախագահի իշխանության գալուն։
Սարկոզիի մերձավոր շրջապատի այլ անդամներ, այդ թվում՝ նախկին աշխատակազմի ղեկավար Կլոդ Գեանը, նախկին ներքին գործերի նախարար Բրիս Օրտեֆյոն, Սարկոզիի երկարամյա օգնական Ալեքսանդր Ջուրին և Սարկոզիի 2007 թվականի քարոզարշավի գանձապահ Էրիկ Վուրտը նույնպես մեղադրվում են այս գործում։
Վերաքննիչ դատարանի որոշումը հետաձգվել է և սպասվում է նոյեմբերի 30-ին։
