Բրյուսելը չի ​​սուբսիդավորի Բաբիշի հետ կապված ընկերություններին՝ շահերի բախման հետ կապված մտահոգությունների պատճառով

ԵՄ դրամական միջոցների հասանելիությունը կարգելափակվի մինչև վարչապետի բիզնեսին ներգրավվածության վերաբերյալ կասկածների պարզաբանումը։
Եվրահանձնաժողովը արգելակում է Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշի հետ կապված ընկերությունների սուբսիդիաները մինչև շահերի բախման մեղադրանքների լիակատար պարզաբանումը։
«Չեխիայի իշխանությունները չպետք է Եվրահանձնաժողովին զեկուցեն գործունեության հետ կապված որևէ ծախսի մասին 2025 թվականի դեկտեմբերի 9-ից, եթե այդ գործողությունները վերաբերում են «Ագրոֆերտ» խմբի կամ Անդրեյ Բաբիշի կողմից վերահսկվող կամ նրա հետ կապված որևէ կազմակերպության», – գրել է Հանձնաժողովի տարածաշրջանային քաղաքականության վարչության բարձրաստիճան պաշտոնյա Հյուգո Սոբրալը մայիսի 20-ի նամակում։ Ձեռք բերված նամակը առաջին անգամ հաղորդել է «Սեզնամ Զպրավի» լրատվական կայքը։
«Սա պետք է ուժի մեջ մնա մինչև հարցերի լիակատար պարզաբանումը», – հավելել է Սոբրալը՝ նշելով, որ Բրյուսել ներկայացված յուրաքանչյուր վճարման հայտ պետք է ներառի հաստատում, որ շահառուները «Ագրոֆերտ»-ը, «ՍինԲիոլ»-ը, «Հարթենբերգ Հոլդինգ»-ը կամ Բաբիշի հետ կապված որևէ այլ ընկերություն չեն։
Գործնականում դա նշանակում է, որ «Ագրոֆերտ»-ին վճարվող ցանկացած սուբսիդիա կծածկվի չեխ հարկատուների կողմից: Չեխիայի գյուղատնտեսական վճարային գործակալությունը անցյալ ամիս որոշեց, որ կոնգլոմերատը իրավասու է ԵՄ սուբսիդիաների համար։
Բաբիշը վարչապետ դարձավ դեկտեմբերի 9-ին՝ շահերի բախման մեղադրանքներին ի պատասխան «Ագրոֆերտ»-ը վստահության հիմնադրամ փոխանցելուց հետո: Ընդդիմադիր կուսակցություններն ու ՀԿ-ները պնդում են, որ նա լիովին չի խզել կապերը բիզնես կայսրության հետ։
«Ես լուծել եմ շահերի ենթադրյալ բախումը շատ ավելի բարձր, քան չեխական և եվրոպական օրենսդրության պահանջները: Ես «Ագրոֆերտ»-ի սեփականատերը չեմ», – երեքշաբթի օրը Չեխական լրատվական գործակալությանը ասել է Բաբիշը։
Հանձնաժողովը նաև խնդրել է չեխական իշխանություններին տրամադրել մանրամասն իրավական վերլուծություն, որը ցույց կտա, որ Բաբիշի միջոցը համապատասխանում է չեխական և ԵՄ կանոններին՝ դրա համար տալով մեկ ամիս։
Ո՛չ Հանձնաժողովը, ո՛չ էլ Բաբիշը չեն պատասխանել մեկնաբանության խնդրանքներին։
