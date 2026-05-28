Սկանդինավյան կոալիցիան կոչ է անում ԵՄ-ին վճռականորեն դեմ լինել Արկտիկայում նավթի և գազի նոր հորատման աշխատանքներին

Եվրոպական հանձնաժողովին ուղղված կոչում նշվում են շրջակա միջավայրի հետ կապված մտահոգություններ և անվտանգության ռիսկեր, եթե ԵՄ-ն որոշի վերացնել Արկտիկայում նավթի և գազի հորատման արգելքը:
Դրա փոխարեն, ԵՄ առաջնորդներին կոչ է արվում կենտրոնանալ տնտեսության և տրանսպորտի էլեկտրաֆիկացման վրա՝ միաժամանակ ընդլայնելով ներքին մաքուր էներգիայի արտադրությունը:
Ֆինանսական հաստատությունների, արհմիությունների և կլիմայի գիտնականների սկանդինավյան կոալիցիան չորեքշաբթի օրը խիստ նախազգուշացում է հղել Եվրոպական հանձնաժողովին, կոչ անելով Եվրամիության առաջնորդներին պահպանել Արկտիկայում նավթի և գազի նոր հորատման գործող արգելքը, քանի որ դաշինքը վերանայում է իր քաղաքականությունը տարածաշրջանում:
Հինգ եվրոպացի հանձնակատարներին ուղղված բաց նամակում խումբը կոչ է անում Բրյուսելին չմեղմացնել իր դիրքորոշումը՝ վախենալով, որ դաշինքը կարող է վերանայել Արկտիկայում հորատման նկատմամբ իր դեմ դիրքորոշումը՝ «մտահոգությամբ» մեջբերելով լրատվամիջոցների նախկին մեղադրանքները:
2021 թվականից ի վեր ԵՄ-ն աջակցել է նավթի և գազի նոր հորատման գլոբալ արգելքին որպես իր Արկտիկական քաղաքականության մաս՝ շրջակա միջավայրի նկատառումներից ելնելով: Սակայն ԵՄ-ն ներկայումս վերանայում է Արկտիկայում իր տարածաշրջանային ռազմավարությունը, ինչը ստիպել է խոսել նոր բրածո վառելիքի հորատման ձեռնարկությունների քննադատների մասին:
Նամակի նախադրյալը կայանում է ինչպես շրջակա միջավայրի հետ կապված մտահոգությունների, այնպես էլ Եվրոպայի համար հնարավոր անվտանգության սպառնալիքների մեջ՝ հաշվի առնելով դրա մոտիկությունը Ռուսաստանի տարածքին, որտեղ Մոսկվան հաճախ պարծենում է միջուկային զորավարժություններով։
Այն պնդում է, որ փոփոխվող աշխարհաքաղաքական իրավիճակը մեծացրել է Բարենցի ծովում անվտանգության ռիսկերը, քանի որ նավթի և գազի ենթակառուցվածքները կարող են լինել հիբրիդային պատերազմի պոտենցիալ թիրախներ՝ Ռուսաստանի տարածքին և Հյուսիսային ծովային ճանապարհին մոտ լինելու պատճառով։
«Եթե Արկտիկայի նորվեգական մասից հոսող նավթն ու գազը դառնան կարևորագույն Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության համար, դա ենթակառուցվածքները կդարձնի ավելի գրավիչ որպես դիվերսիայի թիրախ և ԵՄ-ն կդարձնի խոցելի նման հարձակումների նկատմամբ», – ասվում է նամակում, որը ստացել են 127 ստորագրողներ, որոնց մեծ մասը Հյուսիսային կիսագնդից է։
Ստորագրողները, այդ թվում՝ Գերմանիայի նախկին փոխկանցլեր և տնտեսական հարցերի և կլիմայի պաշտպանության դաշնային նախարար Ռոբերտ Հաբեկը և Դանիայի նախկին կլիմայի և էներգետիկայի նախարար Քոնի Հեդեգարդը, զգուշացնում են, որ Արկտիկական տարածաշրջանում նավթի և գազի հորատման ընդլայնումը կավելացնի ճնշումը «գլոբալ նշանակության էկոհամակարգերի վրա՝ մեծացնելով նավթի թափվելու և արտահոսքի ռիսկը, որը կարող է անդառնալի բնապահպանական վնաս հասցնել»։
Ստորագրողները պնդում են, որ Արկտիկական տարածաշրջանը տաքանում է չորս անգամ ավելի արագ, քան համաշխարհային միջինը, և զգուշացնում են, որ բրածո վառելիքի մշակումը դեպի հյուսիս՝ դեպի խոցելի հարավային Բարենցի ծով, «անկառավարելի սպառնալիք» է ներկայացնում համաշխարհային նշանակության ծովային էկոհամակարգերի համար։
Տնտեսական սխալ
Արկտիկական հորատման կողմնակիցները հաճախ այն ներկայացնում են որպես անհրաժեշտ վահան Եվրոպայի էներգետիկ անկայունության դեմ, սակայն Սկանդինավյան կոալիցիայի նամակը քանդում է այս ժամանակացույցը։
Նրանք պնդում են, որ Նորվեգիայի մայրցամաքային շելֆում նախագծերի զարգացման համար պահանջվում է մոտ 13 տարի, ինչը նշանակում է, որ այսօր հաստատված ցանկացած նոր Արկտիկական հանքավայր լիարժեք արտադրության չի հասնի մինչև մոտ 2040 թվականը։
Նամակում նշվում է, որ Rystad Energy-ի անկախ շուկայական գնահատականները ավելի են քայքայում բիզնես հիմնավորումը, գնահատելով, որ Բարենցի ծովում տնտեսապես արդյունահանվող ռեսուրսները իրականում 78%-ով ցածր են Նորվեգիայի կառավարության պաշտոնական կանխատեսումներից։
Նամակում նաև նշվում է, որ հեղուկ բնական գազի (LNG) ցանկացած նոր առևտրային արտադրություն կպահանջի, որ ԵՄ-ն ստորագրի 20-25 տարվա գազի գնման պայմանագրեր, քանի որ առկա հզորությունները լիովին օգտագործվում են տասնամյակներ շարունակ։ Այս քայլը կհանգեցնի Եվրոպայի կախվածության բրածո վառելիքից՝ 2050 թվականի զրոյական կլիմայի ժամկետից շատ ավելի ուշ, զգուշացնում են ստորագրողները։
Փոխարենը, կոալիցիան խրախուսում է Հանձնաժողովին կրկնապատկել ներքին էլեկտրաֆիկացման, ցանցի արդյունավետության և վերականգնվող էներգիայի արագ ներդրման վրա։
«Մենք կարծում ենք, որ ԵՄ երկարաժամկետ էներգետիկ անվտանգությունը շարունակելու ամենաարդյունավետ միջոցը ԵՄ էլեկտրաֆիկացման և ներքին վերականգնվող էներգիայի և արդյունավետության միջոցառումների ավելացումն է, այլ ոչ թե ներմուծվող բրածո վառելիքից կախվածության խորացումը», – ասվում է նամակում։
Արկտիկական ապաստարանի նավթի հորատումը. հետաձգվե՞լ է, թե՞ դադարեցվե՞լ։
Նորվեգական Equinor էներգետիկ ընկերությունը աջակցում է ԵՄ-ի կողմից Արկտիկական ռազմավարության թարմացմանը և դեմ է արտահայտվել Հյուսիսում նավթի և գազի բոլոր հետախուզական աշխատանքների դադարեցմանը։
«Մենք կարծում ենք, որ ԵՄ-ն պետք է մշակի քաղաքականություն, որը կարտացոլի հյուսիսային տարածքների կարևորությունը էներգետիկ անվտանգության, պատրաստվածության և կայունության համար։ Նորվեգիայի գործունեությունը տարածաշրջանում տեղի է ունենում խիստ, գիտելիքների վրա հիմնված և ժողովրդավարական հիմքերով ամրագրված շրջանակներում», – Euronews-ին ասել է Equinor-ի խոսնակը՝ նշելով տարածաշրջանում «ընդհանուր մորատորիումի դեմ» իրենց դիրքորոշումը։
Հանձնաժողովի խոսնակը նշել է, որ ԵՄ գործադիր մարմինը թարմացնում է 2021 թվականին հրապարակված ԵՄ Արկտիկական ռազմավարությունը՝ տարածաշրջանում զարգացող իրավիճակը լուծելու համար՝ ԱՄՆ-ի գլխավորած Իրանի դեմ պատերազմի հետևանքով էներգակիրների գների աճի և գնաճի, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի կողմից Դանիայի Թագավորության ինքնավար տարածք Գրենլանդիան «ձեռք բերելու» բազմիցս դրսևորումների ֆոնին։
«Կլիմայի փոփոխության և շրջակա միջավայրի քայքայման դեմ պայքարը, ինչպես նաև կայուն տնտեսական զարգացմանը աջակցելը մնում են ուժի մեջ մտած նպատակներ», – Euronews-ին ասել է հանձնաժողովի խոսնակը։
Այնուամենայնիվ, գործընթացը դեռևս «վաղ փուլում է» և այս պահին որևէ եզրակացություն չի արվել, հավելել է խոսնակը։
