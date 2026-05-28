Մելոնին դիմում է ԵՄ քննադատությանը՝ էներգետիկ ճգնաժամի սրման պայմաններում ֆինանսական ճկունություն փնտրելու համար

Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին սկսել է Բրյուսելում ճնշում գործադրել ավելի մեծ ֆինանսական ճկունության վրա՝ էներգիայի աճող ծախսերը զսպելու համար:
2027 թվականին նախատեսված ընդհանուր ընտրությունների պատճառով էներգիայի գների աճը կարող է խաթարել նրա կառավարության նկատմամբ հանրային աջակցությունը:
Վերջին օրերին Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին ուժեղացրել է Բրյուսելի հասցեին իր քննադատությունը՝ պնդելով ավելի մեծ ֆինանսական ճկունության վրա, քանի որ էներգետիկ ճգնաժամը ծանրանում է Իտալիայի տնտեսության վրա, և երկիրը մոտենում է տեղական ընտրությունների:
Երեքշաբթի օրը Իտալիայի գլխավոր բիզնես ասոցիացիայի՝ Confindustria-ի ընդհանուր ժողովի ժամանակ Մելոնին բացահայտորեն հարձակվել է Եվրամիության «ներկայիս կառուցվածքի» վրա:
«Բյուրոկրատական հսկա, որը չափազանց հաճախ զոհաբերել է մրցունակությունը, աճը և ռազմավարական տեսլականը գաղափարախոսական և տեխնոկրատական մոտեցումների զոհասեղանին՝ դրանով իսկ նպաստելով մայրցամաքի աստիճանական տնտեսական և աշխարհաքաղաքական անկմանը», – ասել է նա:
Իտալիայի վարչապետը, կարծես, կրկնապատկեց իր քննադատությունը ԵՄ-ի չափազանց բյուրոկրատիայի, կանաչ անցման նկատմամբ նրա «անհիմն» մոտեցման և բազմաթիվ ճգնաժամերով լի միջազգային միջավայրում ռազմավարական դերակատարի դերում հանդես գալու անկարողության վերաբերյալ։
Մելոնին անցյալ շաբաթ արդեն վերնագրերում էր հայտնվել ամբողջ Եվրոպայում՝ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին ուղղված նամակով, որում պահանջվում էր ֆինանսական ճկունություն՝ շարունակվող էներգետիկ ճգնաժամը հաղթահարելու համար, նման այն բանին, որը վերջերս տրամադրվել էր պաշտպանական ծախսերի համար։
Ի պատասխան՝ Տնտեսության հարցերով եվրահանձնակատար Վալդիս Դոմբրովսկիսը մայիսի 22-ին հայտարարեց, որ հանձնաժողովը ուսումնասիրում է իր ֆինանսական շրջանակներում «գոյություն ունեցող ճկունությունները»՝ էներգետիկ ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Սակայն նա հստակեցրեց, որ ցանկացած ճկունություն պետք է լինի ֆինանսապես կայուն և համապատասխանի եռակի T սկզբունքին՝ ժամանակավոր, նպատակային և հարմարեցված։
ԵՄ անդամ պետությունների շրջանում դեռևս կոնսենսուս չկա էներգետիկ ճգնաժամին ֆինանսական արձագանքը կառավարելու վերաբերյալ։ Ակնկալվում է, որ բանավեճը կգերակշռի ամռանը, այդ թվում՝ հունիսի 18-19-ը Բրյուսելում կայանալիք Եվրոպական խորհրդի նիստում։
Ներքին օրակարգ
Իտալիան գտնվում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների կիզակետում, որոնք հիմնական կուսակցական առաջնորդներին դրել են քարոզարշավի ճնշման տակ: Առաջին փուլը տեղի է ունեցել մայիսի 24-25-ին քաղաքների մեծ մասում, իսկ հնարավոր երկրորդ փուլը նախատեսված է հունիսի 7-8-ին:
Մայիսին աջ կենտրոնամետները մի շարք հաղթանակներ տարան՝ հաղթելով քաղաքապետի ընտրություններում մի քանի խոշոր քաղաքներում, այդ թվում՝ հյուսիսում գտնվող Վենետիկում և հարավում գտնվող Ռեջիո Կալաբրիայում:
Ipsos-ի վերջին հարցումների համաձայն՝ Մելոնին պահպանում է զգալի աջակցությունը երկրում, չնայած իր կառավարության պարտությանը մարտ ամսին արդարադատության բարեփոխումների վերաբերյալ կարևոր հանրաքվեում՝ գրեթե 54%-ը դեմ քվեարկելով:
Իտալիան հաջորդ տարի բախվելու է ընդհանուր ընտրությունների, և ԵՄ-ի քննադատությունը իտալական քարոզարշավների մշտական անհատական բաղադրիչ է: Հռոմի համար ընտրարշավը գնալով ավելի մշտական վիճակ է դառնում:
Այս համատեքստում Մելոնիի ավելի մարտական դիրքորոշումը Բրյուսելի նկատմամբ նաև հիմք է հանդիսանում Եվրոպական հանձնաժողովից պետական ծախսերի ավելի մեծ ճկունություն ապահովելու նրա ջանքերի համար:
Մելոնիի «Իտալիայի եղբայրներ» աջակողմյան կուսակցության Եվրախորհրդարանի ավագ անդամ Նիկոլա Պրոկաչչինիի համար վարչապետի ելույթը լուրջ ներդրում ունեցավ ԵՄ-ն ավելի պրագմատիկ, հեղինակավոր և ազգային ինքնությունների նկատմամբ հարգալից դարձնելու գործում։
«Այսօր եվրոպամետ լինելը չի նշանակում պասիվորեն ընդունել ԵՄ ինստիտուտների կողմից կայացված յուրաքանչյուր որոշում, այլ քաջություն ունենալ կոչ անելու այնպիսի Եվրոպայի, որն ավելի գործնական է, պակաս գաղափարախոսական և ավելի շատ է հետևում իր քաղաքացիների, բիզնեսի և անդամ պետությունների կարիքներին», – Euronews-ին ասել է Պրոկաչչինին։
Հարցը, թե որքանով պետք է թույլատրվի եվրոպական կառավարություններին շեղվել Կայունության պակտից, սպասվում է, որ կքննարկվի Եվրոպական խորհրդի նիստում, որտեղ Հռոմը, հավանաբար, մեծ համակրանք չի ստանա Սկանդինավյան երկրներից։
Բարձր պարտք, բարձր ծախսեր
Իտալիան գտնվում է զգալի տնտեսական ճնշման տակ։ Որպես ծանր պարտք ունեցող երկիր, որն ունի ԵՄ ամենաբարձր էներգետիկ ծախսերը, նրա ուժեղ արդյունաբերական բազան կբախվի աճող լարվածության, եթե Պարսից ծոցի մատակարարման ուղիները մնան փակ առաջիկա ամիսներին։
Իտալիան մեծապես կախված է մնում բրածո վառելիքից։ Եվրոպական հանձնաժողովը կանխատեսել է աճի դանդաղում, որը պայմանավորված է էներգետիկ գնաճով, կրճատելով 2026 թվականի ՀՆԱ աճի իր կանխատեսումը 0.8%-ից մինչև 0.5%։
Բանկային ոլորտի մի պաշտոնյա պնդում էր, որ Բրյուսելում Մելոնիի պայքարը էներգետիկ ծախսերի հարկաբյուջետային ճկունության շուրջ շատ ավելի բարձր է, քան ԵՄ բյուջեի ստանդարտ թվաբանությունը։
Պաշտոնյան հավելեց, որ ընտրություններից առաջ արդյունքը մեծապես կանդրադառնա իր ներքին հեղինակության վրա, միաժամանակ նշելով, որ այս քաղաքական կապիտալը բավարար է էներգետիկ քաղաքականության վերաբերյալ իմաստալից զիջումներ ապահովելու համար, մնում է բաց հարց։
«Մելոնիի «Կոնֆինդուստրիա»-ում արված դիտարկումները ավելի շատ քարոզչության նման էին հնչում, քան երկրի խնդիրները լուծելու լուրջ փորձի՝ սկսած էներգետիկ ծախսերից», – Euronews-ին ասել է Իտալիայի գլխավոր ընդդիմադիր կուսակցության՝ ձախակենտրոն Դեմոկրատական կուսակցության պատգամավոր Բրանդո Բենիֆեյը։
«Նա նախընտրում է վեճեր սկսել Բրյուսելի հետ՝ եվրոպական լուծումների կառուցմանը նպաստելու փոխարեն։ Դա միայն թուլացնում է Իտալիայի դիրքերը այն ժամանակ, երբ մեզ անհրաժեշտ են ավելի ուժեղ համատեղ ներդրումներ համախմբվածության, արդյունաբերության, գյուղատնտեսության և աշխատատեղերի ոլորտներում», – հավելել է Բենիֆեյը։
Իտալիան նաև ԵՄ վերականգնման ծրագրի՝ համավարակից հետո խթանող փաթեթի ամենամեծ շահառուն է՝ ստանալով մոտ 195 միլիարդ եվրո դրամաշնորհներ և ցածր տոկոսադրույքով վարկեր։ Սակայն այդ գործիքը նախատեսվում է սպառել 2027 թվականին, ինչը Հռոմին կթողնի ավելի քիչ ֆինանսական հնարավորություններ՝ ընտրական տարվա ընթացքում շարունակվող տնտեսական ցնցումները կլանելու համար։
Եթե Իրանում պատերազմը չլուծվի, և էներգետիկ ծախսերը մնան բարձր ձմռան ընթացքում, Մելոնին կբախվի սպառողներին և բիզնեսներին հետևանքներից պաշտպանելու աճող ճնշմանը՝ խնդիր, որը դժվարանում է այն ֆինանսական սահմանափակումների թուլացման համար, որոնք նա պայքարում է թուլացնելու համար։
