Դանակահարվածները վարժական հավաքի մասնակիցներ են, կա ձերբակալված. մանրամասներ

Վարժական հավաքի զորակոչված պահեստազորայինների վնասվածք ստանալու դեպքի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում վարժական հավաքով զորակոչված անձը ձերբակալվել է:
Այս մասին հայտնեցին Քննչական կոմիտեից։
Ինչպես նաև նշեցին՝ ձեռնարկվում են միջոցներ՝ դեպքի ողջ հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ:
Հիշեցնենք, որ այսօր Վարդենիսի զորամասերից մեկում միջադեպ է տեղի ունեցել, որն ավարտվել է դանակահարությամբ:
Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էինք՝ դանակահարված զինծառայողները 3 հոգի են, երեքն էլ այս պահին հոսպիտալում են:
Պաշտպանության նախարարությունից հաստատեցին լուրը և հայտնել էին, որ
վնասվածք ստացած պահեստազորայինների կյանքին վտանգ չի սպառնում, գտնվում են հոսպիտալի բուժանձնակազմի հսկողության տակ:
«Նախաձեռնվել է վարույթ՝ դեպքի հանգամանքներն ամբողջովին պարզելու նպատակով»,- ասացին գերատեսչությունից:
Բաց մի թողեք
