Շվեդ դատախազները պահանջում են բանտարկել նավթային ընկերությունների ղեկավարներին Սուդանում ենթադրյալ ռազմական հանցագործությունների համար:
Մեղադրողները հայտարարել են, որ մեղադրյալները հանցակից են, քանի որ Lundin Oil-ը համաձայնագրեր է կնքել Սուդանի կառավարության հետ՝ անվտանգության համար պատասխանատու զինվորականներին նշանակելու համար։
Շվեդ դատախազները հինգշաբթի օրը պահանջել են երկարատև բանտարկություն երկու նախկին նավթային ղեկավարների համար, որոնք մեղադրվում են Սուդանի քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ իրենց գործարար գործարքների համար ռազմական հանցագործությունների մեջ։
Մեղադրանքի կողմի պնդմամբ՝ Շվեդիայի քաղաքացի Իան Լունդինը և Շվեյցարիայի քաղաքացի Ալեքս Շնայտերը մեղադրվում են Սուդանի կառավարությանը խնդրելու համար, որ իր զինվորականներին նշանակեն Lundin Oil-ի հետախուզական դաշտերից մեկի անվտանգության համար պատասխանատու, ինչը հետագայում հանգեցրեց օդային ռմբակոծությունների, խաղաղ բնակիչների սպանության և ամբողջ գյուղերի այրման 1999-2003 թվականներին։
Լունդինը 1998-2002 թվականներին եղել է շվեդական ընտանեկան Lundin Oil ընկերության, որն այժմ հայտնի է որպես Orron Energy, գործադիր տնօրենը, իսկ Շնայտերն այդ ժամանակ փոխնախագահն էր։
Երկուսն էլ հերքել են մեղադրանքները՝ պնդելով, որ ընկերության և Սուդանի կառավարության միջև որևէ կապ չի եղել, ինչպես պնդում է մեղադրական կողմը։
Դատախազը պահանջել է Լունդինի համար 10 տարվա և Շնայտերի համար վեց տարվա ազատազրկում և խնդրել է դատարանին դատավարության ավարտին նրանց կալանքի տակ պահել՝ մինչև դատավճիռը կայացնելը, քանի որ նրանք փախուստի վտանգ էին ներկայացնում, հաղորդում է TT լրատվական գործակալությունը։
«Սա վերաբերում է երկար ժամանակահատվածում, մի քանի տարբեր փուլերում, քաղաքացիական անձանց դեմ հանցագործություններին մասնակցությանը և հանցակցությանը, որտեղ շատ մեծ թվով քաղաքացիական անձինք ամբողջությամբ ոչնչացվել են ընկերության և մեղադրյալների շահույթի հետապնդման ժամանակ», – հինգշաբթի օրը Ստոկհոլմի շրջանային դատարանում իր եզրափակիչ ելույթներում ասել է դատախազ Հենրիկ Ատորպսը։
Դատավարությունը սկսվել է 2023 թվականի սեպտեմբերին՝ ավելի քան տասը տարի տևած հետաքննությունից և ավելի քան 80,000 էջանոց հետաքննության զեկույցից հետո։
Մեղադրանքը պնդում էր, որ այն բանից հետո, երբ 1999 թվականին Լունդին Օիլը նավթ հայտնաբերեց «Բլոկ 5Ա» հանքավայրում, որն այժմ Հարավային Սուդանն է, սուդանյան զինվորականները, դաշնակից աշխարհազորի հետ համատեղ, ղեկավարել են հարձակողական ռազմական գործողություններ՝ տարածքը վերահսկողություն հաստատելու և «Լունդին Օիլի նավթի հետախուզման համար անհրաժեշտ նախապայմաններ ստեղծելու» համար։
Այնտեղ ասվում էր, որ մեղադրյալները հանցակից են, քանի որ «Լունդին Օիլ»-ը համաձայնագրեր էր կնքել Սուդանի կառավարության հետ՝ անվտանգության համար պատասխանատու զինվորականներին դնելու համար, գիտակցելով, որ դա նշանակում է, որ զինվորականները և դաշնակից աշխարհազորայինները պետք է «ռազմական ուժով» վերահսկողություն ստանձնեն տարածքների նկատմամբ, պնդում են մեղադրողները։
Մեղադրանքի կողմի պնդմամբ՝ դա ներառել է տրանսպորտային ինքնաթիռներից օդային ռմբակոծություններ, ուղղաթիռներից քաղաքացիական անձանց վրա կրակոցներ, քաղաքացիական անձանց առևանգումներ, գյուղերի թալան և բերքի այրում։
Դատավարությունը, ինչպես սպասվում է, կավարտվի մայիսին, և դատավճռի հրապարակման ամսաթիվ դեռևս նշանակված չէ։
ԵՄ խորհրդարանը հաստատել է վիճահարույց օրինագիծ՝ միգրանտների վերադարձը մեծացնելու համար
Վարչապետի մամուլի խոսնակը հրաժարական է տվել. Լուսանկար
Եվս մեկ իրանցի ռազմական ղեկավար է սպանվել․ Լուսանկար