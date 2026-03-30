Կարող են հեռահար արգելափակել բջջային հեռախոսը, պահանջել գումար․ պետք չէ մուտքագրել օտար «iCloud» հաշիվները

infomitk@gmail.com 30/03/2026 1 min read

ՆԳՆ կիբեռոստիկանությունը զգուշացնում է․ պետք չէ օտար «iCloud» հաշիվները մուտքագրել Ձեր բջջային հեռախոսներում:

«Եթե հեռահաղորդակցման հավելվածների միջոցով («Telegram», «WhatsApp», «Viber» և այլն) տարբեր պատրվակներով Ձեզ առաջարկվում է Ձեր բջջային հեռախոսում (iPhone) մուտք գործել այլ անձի iCloud հաշվով՝ ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՉՎՍՏԱՀԵՔ։

Նման գործողության արդյունքում հանցագործները կարող են՝
▪️ հեռահար արգելափակել Ձեր բջջային հեռախոսը
▪️ զրկել Ձեզ սարքի հասանելիությունից
▪️ պահանջել գումար՝ սարքի ապաարգելափակելու դիմաց կամ կատարել այլ հանցագործություն։

Խուսափելու համար նման խաբեության զոհ դառնալուց՝

▫️ Երբեք մի մուտքագրեք ուրիշի iCloud հաշվի տվյալները Ձեր բջջային հեռախոսում
▫️ Երբեք մի կատարեք տեխնիկական քայլեր Ձեր անձնական սարքով՝ անհայտ անձանց ցուցումներով
▫️ Երբեք մի փոխանցեք մուտքի կոդեր, գաղտնաբառեր կամ Ձեր Apple ID/Icloud-ի հետ կապված որևէ տվյալ երրորդ անձանց։

Հիշեք՝ այս եղանակով հանցագործները փորձում են հասանելիություն ստանալ Ձեր սարքին կամ անձնական տվյալներին։

Եղեք զգոն և պաշտպանեք Ձեր անձնական տվյալները»:

Կարող են հեռահար արգելափակել բջջային հեռախոսը, պահանջել գումար․ պետք չէ մուտքագրել օտար «iCloud» հաշիվները

30/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

