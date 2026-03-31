Իրանը չի զիջում Հորմուզի նեղուցը և դրանով հաղթում է ԱՄՆ – Իսրայելին

Նախօրեին Իսլամաբադում կայացել է Պակիստանի, Թուրքիայի, Եգիպտոսի և Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարարների խորհրդատվական հանդիպումը:
Այդ մասին պաշտոնական հաղորդագրությունից զատ որևէ հրապարակային տեղեկություն առ այս պահը չկա: Israel Inside-ը, հղելով Իսրայելի անվտանգության համակարգի անանուն աղբյուրներին, հայտնել է, որ Թուրքիայի առաջարկությամբ հանդիպման մասնակիցները «քննարկել են Հորմուզի նեղուցում նավագնացությունը կարգավորելու նպատակով միջազգային կոնսորցիում ստեղծելու գաղափարը»:
Ըստ աղբյուրների, Պակիստանը և Եգիպտոսը «ընդհանուր առմամբ կիսում են Թուրքիայի առաջարկությունը, իսկ Սաուդյան Արաբիան առայժմ տատանվում» է: Տեղեկություն կա, որ Իսրամաբադի հանդիպման մասնակիցները «քննարկումների մասին փակ խողովակներով իրազեկել են Միացյալ Նահանգներին և Իրանին ու սպասում են պատասխանի»:
Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի բացառել, որ պատերազմի ավարտից հետո «ԱՄՆ-ը և Իրանը կարող են համատեղ կառավարել Հորմուզի նեղուցը»:
Իսլամաբադի հանդիպման մասնակիցներին անուղղակի, բայց շատ հստակ պատասխանել է Իրանի խորհրդարանի անվտանգության և արտաքին հարաբերությունների կոմիտեի անդամ Ալաեդին Բորուջերդին:
Իրանցի խորհրդարանականը SNN հեռուստաընկերությանը հարցազրույցում ասել է, որ ամենամոտ ապագայում կընդունվի օրենք, որը Հորմուզի նեղուցում նավագնացության իրավունքի և սպասարկման համար «վճարումներ կնախատեսի»:
Իրանա-ամերիկյան ենթադրյալ բանակցությունների օրակարգի սկզբունքային հարցերից մեկը Հորմուզի նեղուցի նկատմամբ Իրանի լիակատար իրավազորության միջազգային ճանաչումն է:
Այդ մասին անցյալ շաբաթասկզբին հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին և վկայակոչել միջազգային պրակտիկայում ընդունված նախադեպեր, երբ երկիրն իր տարածքի նավագնացության ուղիների դիմաց գանձումներ է կատարում:
Ի՞նչ առաջարկություններ են մշակել Պակիստանի, Թուրքիայի և Եգիպտոսի արտաքին գործերի նախարարները: Խոսքը միջազգային ժամանակավո՞ր կոնսորցիումի մասին է, որ կարող է գործել Իրանի իրավազորության ներքո, թե՞ նրանք Թեհրանին առաջարկում են Հորմուզի նեղուցի նկատմամբ իրավազորությունը զիջել իրենց:
Իրանի դեմ իսրայելա-ամերիկյան պատերազմի հիմնական թիրախներից մեկը Հորմուզի նեղուցն է, որի նկատմամբ վերահսկողության իրավունքը էներգակիրների միջազգային շուկայում Իրանի համար գերակա դիրք կապահովի և, ընդհակառակը, կթուլացնի Իսլամական հանրապետությունը, եթե այնտեղ հաստատվի «օկուպացիոն ռեժիմ»:
Բաց մի թողեք
Լարվածությունը սրվում է Հունգարիայի ընտրությունների վերջին փուլում
Վրաստանում թերևս սպառվել են Եվրամիությանը դիմակայելու հնարավորությունները
Իրանի դեմ իսրայելա-ամերիկյան պատերազմի երկարաձգումը հարվածում է ԱՄՆ-ի և նրա նախագահի հեղինակությանը