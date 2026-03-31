Ուկրաինան 10-ամյա պաշտպանական պայմանագիր է կնքել զենք արտադրող Բուլղարիայի հետ, ասում է Զելենսկին

Բուլղարիայի հետ համաձայնագիրը կնքվել է Զելենսկիի կողմից Պարսից ծոցի գործընկերների հետ կնքված նմանատիպ մի շարք պայմանագրերից անմիջապես հետո։
Ուկրաինան 10-ամյա պաշտպանական պայմանագիր է կնքել զենքի խոշոր արտադրող Բուլղարիայի հետ, որը ներառում է անօդաչու թռչող սարքերի և այլ զենքերի արտադրություն, հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երկուշաբթի օրը։
Ուկրաինայի առաջնորդը նշել է, որ «շատ գոհ է» Բուլղարիայի ժամանակավոր վարչապետ Անդրեյ Գյուրովի կողմից Կիև կատարած այցի ժամանակ ստորագրված պայմանագրից։
Պայմանագիրը ներառում է «տարբեր տեսակի զենքերի, այդ թվում՝ անօդաչու թռչող սարքերի համատեղ արտադրությունը մեր երկրների տարածքում», – ասել է Զելենսկին մամուլի ասուլիսում։
Պայմանագրի տևողությունը պետք է հնարավորություն տա «համակարգել» անվտանգության ոլորտում համագործակցությունը, ասել է Զելենսկին, մասնավորապես՝ հետևել անօդաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիական փոփոխությունների արագ տեմպին, որոնք Ուկրաինայի համար Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժման դեմ պայքարում հիմնական զենք են։
Բուլղարիան, որն այժմ ՆԱՏՕ-ի և ԵՄ-ի անդամ է, Սառը պատերազմի ժամանակ կոմունիստական դաշինքի մաս էր կազմում և տասնամյակներ շարունակ արտադրել է խորհրդային չափանիշներով զինամթերք և զենք, որոնք օգտագործվում են նաև ուկրաինական բանակի կողմից։
Կառավարության տվյալների համաձայն՝ Բուլղարիայի ՀՆԱ-ի գրեթե 4%-ը գալիս է պաշտպանական արդյունաբերությունից, որը ծաղկում է ապրել 2022 թվականին Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայում պատերազմը սկսելուց ի վեր։
Սոֆիան մեծ քանակությամբ զենք է ուղարկել Կիև, և Գյուրովը նոր համաձայնագիրը որակել է որպես «երկարատև նախապատրաստության արդյունք»։
«Սա պարզապես ձևականություն չէ, այլ մեր եվրաատլանտյան անվտանգությանը համատեղ հանձնառություն», – ասել է նա Զելենսկու հետ մամուլի ասուլիսում։
Երկու առաջնորդները նաև նշել են, որ համատեղ աշխատում են «Ուղղահայաց գազային միջանցք» անվամբ գազային միջանցքի ստեղծման ուղղությամբ, որը կկապի Հունաստանը Հարավարևելյան Եվրոպայի մի քանի երկրների հետ։
Պարսից ծոցի համաձայնագրեր
Բուլղարիայի հետ համաձայնագիրը հաջորդում է Զելենսկիի կողմից Պարսից ծոցի գործընկերների հետ կնքված նմանատիպ մի շարք համաձայնագրերին։
Ուկրաինան համաձայնել է Պարսից ծոցի երկրներին տրամադրել իր ամբողջական օդային պաշտպանության համակարգը՝ ներառյալ ծովային անօդաչու թռչող սարքեր, էլեկտրոնային պատերազմի և որսման տեխնոլոգիաներ՝ իրանական անօդաչու թռչող սարքերին դիմակայելու համար, երկուշաբթի օրը հայտարարել է Զելենսկին Սաուդյան Արաբիա, Միացյալ Արաբական Էմիրություններ, Կատար և Հորդանան կատարած այցից հետո։
«Ոչ միայն որսորդական սարքեր, այլև պաշտպանական գծեր, ծրագրային ապահովում, էլեկտրոնային պատերազմի համակարգեր և այլն։ Այլ կերպ ասած, մենք այս հարցում համակարգային մոտեցում ենք ցուցաբերում», – ասել է Զելենսկին։
Լրագրողների հետ WhatsApp-ում զրույցի ժամանակ նա նաև հաստատել է, որ Ուկրաինայի ծովային անօդաչու թռչող սարքերը Սաուդյան Արաբիայի, ԱՄԷ-ի և Կատարի հետ կնքված համաձայնագրերի մաս են կազմում։
Վերջին տարիներին Կիևի ռազմածովային անօդաչու թռչող սարքերի նավատորմը ընդլայնվում է, և ուկրաինական ծովային անօդաչու թռչող սարքերը արդյունավետ են եղել Սև ծովում Ռուսաստանի ռազմական օբյեկտներին և նավերին մեծ վնասներ հասցնելու գործում, ինչպիսիք են Magura-V5 անօդաչու թռչող սարքերը, որոնք օգտագործվել են ռուսական նավատորմը թիրախավորելու համար։
Զելենսկին նաև ասել է, որ Ուկրաինան պատրաստ է ծովային առևտրային ուղիների ապաշրջափակման իր փորձը կիսել ռազմածովային անօդաչու թռչող սարքերի միջոցով։
Ի՞նչ է ստանում Ուկրաինան դրա դիմաց
Ուկրաինայի համար Պարսից ծոցի երկրների հետ կնքված համաձայնագրերը հնարավորություն են բացելու իր զենքի արտահանումը համաշխարհային մասշտաբով։
Զելենսկին սեպտեմբերին հայտարարել է, որ Կիևը պատրաստ է ձեռնարկել այս երկար սպասված քայլը, որը կվերափոխի երկրի պաշտպանական արդյունաբերությունը և Կիևի գործընկերներին թույլ կտա մուտք գործել ամենահազվագյուտ տեսակի զենքին՝ մարտադաշտում փորձարկվածներին։
Եվ այդ պատճառով է կարևոր, որ համաձայնագրերը կնքվել են 10 տարի առաջ, ասել է Զելենսկին։
«Խոսքը արտահանման և արտահանման բացման մասին է։ Բայց սա ճիշտ տեսակի բացում է, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ մեր փորձը չենք վաճառում ապարդյուն»։
Կիևի գերակա խնդիրը Ուկրաինայի օդային պաշտպանությունն է Ռուսաստանի բալիստիկ հրթիռներից: Զելենսկին ասել է, որ իր երկիրը զգում է Patriot հակաօդային պաշտպանության համակարգերի համար PAC-3 հրթիռների պակաս:
Ամսական արտադրվող ընդամենը մոտ 60 հատից շատերը մատակարարվում են Մերձավոր Արևելք:
«Բոլոր հակաբալիստիկ փաթեթները. մենք կարող ենք տեսնել, թե ինչպես են գործընկերները դրանցից որքան հնարավոր է շատերն ուղղորդում այնտեղ, որտեղ այսօր ամենից լարված իրավիճակն է, հիմնականում Մերձավոր Արևելք»:
Նա հաստատեց, որ հարցը բարձրացվել է Պարսից ծոց կատարած իր այցի ժամանակ, սակայն հրաժարվեց լրացուցիչ մանրամասներ տրամադրել։
«Իհարկե, այս հարցը բարձրացվել է Մերձավոր Արևելքի երկրներում։ Ես մանրամասների մեջ չեմ խորանա։ Մենք կշարունակենք աշխատել՝ ապահովելու համար, որ Ուկրաինան մատակարարվի այս տարածքում»։
