Հուսով եմ՝ Բուշերի ատոմակայանում աշխատող ռուսները գիշերը կժամանեն Հայաստան․ Լիխաչով

«Ռոսատոմ»-ի գլխավոր տնօրեն Ալեքսեյ Լիխաչովը հույս է հայտնել, որ Բուշերի ատոմակայանից տարհանված ռուս աշխատակիցներն արդեն երեկոյան կժամանեն Հայաստան։
«Մեր տարհանման հիմնական մասը՝ 198 մարդ, հաջողությամբ շարժվում է դեպի հայ-իրանական սահման։ Իրանի իշխանությունների օգնության շնորհիվ խումբը գիշերել է Սպահանում, և շարժը շարունակվում է։
Ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ նրանք այսօր երեկոյան կլինեն Հայաստանի Հանրապետությունում»,- լրագրողներին ասել է Լիխաչովը։
Օվերչուկը զգուշացրել է, որ ԵՄ-ին միանալուց հետո Հայաստանը կկորցնի Ռուսաստանի հետ օդային կապը
ԵՄ հինգ նախարարներ կոչ են անում նոր անսպասելի հարկ սահմանել էներգետիկ շահույթի վրա՝ գների աճի ֆոնին
ԱՄՆ–ում սկսվել է աշխարհում առաջին թռչող մեքենայի արտադրությունը. Լուսանկար